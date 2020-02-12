EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  467  9
Материалы по теме:
Все про:подростки (180) права человека (828) суд (22871) Черниговщина (619)

 Черниговский подросток через суд лишил отца родительских прав, чтобы получить возможность учиться за границей

Прилукский горрайонный суд Черниговской области рассмотрел и удовлетворил исковые требования по гражданскому делу по иску 16-летнего подростка о лишении родительских прав своего отца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, истец обратился в суд с иском о лишении ответчика родительских прав, в связи с тем, что отец с момента рождения проявлял интерес к сыну, к тому же, оспаривал отцовство в отношении него. Как отметил подросток, отца в его жизни никогда не существовало. "Все детские взлеты и падения, получения образования, осознание себя как личности всегда проходили без отца, который, безусловно, в свое время был ему очень нужен", - говорится в публикации.

Когда юноша поступил в учебное заведение республики Польши, позвонил отцу и просил предоставить ему разрешение на временный выезд за пределы страны, последний отказал и запретил в дальнейшем к нему звонить. Одной из причин такого отказа было нежелание в будущем платить алименты в период его обучения за рубежом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Спустись к нам, поговорим", - полицейские спасли в Славянске 14-летнюю девушку, собиравшуюся прыгнуть с крыши. ВИДЕО

Ответчик был против лишения его родительских прав.

Прилуцкий горрайонный суд пришел к выводу о доказанности сознательного и систематического уклонения от выполнения ответчиком родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего сына, поэтому удовлетворил иск юноши, как отвечающий "наилучшим интересам ребенка".

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном инстанции.

Источник: https://censor.net.ua/n3175178
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вспомнил кино такое интердевочка,там папаня даже деньги просил
 показать весь комментарий
 
 
А було це у Жданові, тепер Маріуполь.
 показать весь комментарий
 
 
жизнь как всё переметла..вот никогда бы не подумал что слово горловка,которая когдато ассоциировалась с командой чгк теперь ассоциируется с упырём бесом.
 показать весь комментарий
 
 
А я давно це зрозумів після спілкування з донецькими. Вони у своїй більшості мають прихильність до росії та готові за невеликі гроші продати Батьківщину.
 показать весь комментарий
 
 
А ще в Прилуках є дитячий будинок, де живуть знедолені діти. Також з приходом нової влади Прилуки занепали, я це знаю точно зі слів багатьох прилучан. Чому так трапилося? Просто прочитайте, як були виведені гроші
British American Tobacco Україна та чому при безробітті на цю фабрику шукають людей.
 показать весь комментарий
 
 
"...что отец с момента рождения проявлял интерес к сыну..."- ЦН, очевидно,что по контексту частицы "не"- не хватает.
 показать весь комментарий
 
или же наоборот всё трагичней и он таки проявлял этот самый интерес)))
 показать весь комментарий
 
 
когда дело касается семейных отношений? - никому не влазить...
нихто из нас не знaет пaцана и его батю...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх