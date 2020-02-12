 Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 11 февраля рассмотрела жалобу защитника подозреваемой, руководительницы департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины, на постановление судьи ВАКС от 20 января 2020 года о применении меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения подозреваемой от должности.

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По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе решение ВАКС об отстранении от должности руководительницы департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Украины.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напоминаем, 12 ноября 2019 года стало известно о задержании при получении взятки директора Департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели.

Высший антикоррупционный суд Украины 15 ноября избрал меру пресечения Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца.

В декабре ВАКС арестовал недвижимость директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели.

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