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 Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС

Апелляционная палата оставила в силе решение об отстранении от должности руководительницы департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 11 февраля рассмотрела жалобу защитника подозреваемой, руководительницы департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины, на постановление судьи ВАКС от 20 января 2020 года о применении меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения подозреваемой от должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ провело обыск в ОП по факту получения взятки в $150 тыс. директором департамента Кондзелей

По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе решение ВАКС об отстранении от должности руководительницы департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Украины.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напоминаем, 12 ноября 2019 года стало известно о задержании при получении взятки директора Департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели.

Высший антикоррупционный суд Украины 15 ноября избрал меру пресечения Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца.

В декабре ВАКС арестовал недвижимость директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели.

Также читайте: Суд увеличил до 40 млн грн залог для бывшего замдиректора "Укрбуд Девелопмент", фигуранта дела о квартирах для Нацгвардии, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3175177
 
 
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Наглость некоторых чиновниц просто переходит все границы.
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Практично всі такі, але черга бути викритими інших чиновників буде трохи пізніше.
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А кому она несла? Перестановки сегодня не связаны??
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Понятное дело, на суды и адвокатов потратилась теперь нужно обратно к кормушке зарабатывать бабки. Есть еще где то в мире страна где госчиновника пойманого на взятке не в тюрьму сажают а дают возможность восстановиться? Зато обычного охранника подымающего шлагбаум СБУ проверяет на всех детекторах и пробивает бумаги до прапрабабушек которые еще до Ленина жили. Украина точно в Европу идет?
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ты хоть новость прочитал или так - по инерции возмущаешься?
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Где референдум? Спросите у народа, что мы с такими чиновниками желаем сделать! Но выборочная гуманность для чиновников высокого ранга, убило страну, разложило до зловония!
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$150 тысяч зеленых? - а хто перебьет?...
права значит... Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС - Цензор.НЕТ 6130
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