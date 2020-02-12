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 Политика Украины
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Все про:Крым (22345) Донбасс (20641) Арахамия (238) вода (342)

 Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воду в Крым дадим только после его освобождения от оккупантов, - Джемилев

Источник: https://censor.net.ua/n3175173
 
   
 Топ комментарии
 
Арахамія, якщо судити по цій заяві вже визнав Крим російським.
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Рано чи піздно буде якийсь Референдум по Криму .І саме місцеві будуть рішати,до кого йти.От мені і цікаво,який з них відсоток хоче в Україну
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Мне интересно, какой процент "мисцэвых" составляют в Крыму "понаехи" из Голожопинсков и Мухасрансков после оккупации?
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Если уровень жизни в Украине буде как австрийский- за Неньку проголосуют и мисцеви крымчане и понаехи. А болото никому не нужно,даже самим массово уезжающим украинцам
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а хто тобі "місцеві" ...вони всі понаєхавшие ...
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Ватка - Крым - украинский. Что бы ты не пыталась пердеть...
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Влажніе мечты..Шо там сейчас украинского? Налоги,пенсии,армия,полиция? Керченский мост? Пердеж в силе Хрущева по коммунизм в 2000 году.
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вот здесь пишите все что вы думаете о этой обезьяне...
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про котру з них ...там три четверті зради чистопородні глисти решта трохи "підпорчені" бо мама у їх гггуССкая а папи чистопородні югггісти
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ну і йух йому в сраку ...щоб шия не хиталася ...воно таке бридке ...глиста одним словом
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Идет последовательная сдача интересов страны зеленой властью. Сначала "слуга" Аристов в интервью говорит о продаже воды в Крым ("это была просто идея"). Потом ********** агент влияния назначается главой ОП. Теперь уже глава фракции СН и уже в телеэфире высказывает пока еще "личную позицию" о том же. Окно Овертона двигается, мля.
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Абхазький єврей вже торгує водою і продає землю України по 10 000 Га в одні руки . Ігор Беркут стверджує що південні області України то землі Хазарського Каганату і на них має постати Держава "Новий Ієрусалим" . І перші 86 праведників вже виїхали формувати "Новий Ієрусалим" . Сотня арахамій купить по 10 000 Га от і буде готова територія . В першій сотні СННН (слуг не нашого народу ) 76 євреїв . Це просто так ?
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пробні вкидання!!!
А не ара - чмо має свою думку?
Це політика Зюзі і його зсученного оточення!!!
Це оточення багато років через Зюзю відверто це доносило зі всіх олігархічно - фсбешних каналів.От вам і "юльканагріласьнагазі" -"**********************************" - "мичерезмісяцьвиведемовсіхдівчатзмоскви"- ги - ги - ги...
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цей іносраний хламідіозник все готовий "дать" , аби не заважали землю українську продати ...глисти
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а знаєте, шановне панство, я б хтів аби вони пустили воду до Криму, аби вони почали сплачювати пенсії на окупованому Донбасі, аби вони провели там вибори під наглядом озброєних російських військових, аби вже нарешті імплементували особливий статус Донбасу в українську Конституцію (т.зв. "формула штанмайєра").
я б це все хтів аби зрозуміти для себе одну річ: чи українці ще чогось вартують, а чи можна поставити хрест на цій нещасній, зрадженій своїм народом країні.
бо оці всі виплески емоцій в інтернеті є звичайна безпорадність.

або повісимо цю гидоту на міських майданах, або вони задавлять українство.
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Не треба, друже, таких довгих і за розумних текстів)) Українство не задавлять, українство стане як кримсько-татарство у криму або білорасєйство у білорасєї Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4643
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лоботемия неа, шизофрения, неа , ахинея , да шото похоже, а тогда арахамія , точно.Какой позор какой позор шизофрения--аррахамия 2=0.Вешать, только вешать пока они ещё ручные, не успели сбежать
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Арахам, иди торгуй с Рашей Абхазией или Южной Осетией. А в Украине и без тебя есть кому разбираться.
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Не обов*язково показово вішати цих гнид щоб повернути Україну. Пара-тріка підготовлених снайперів, в день один-два урода, і я думаю хтось поїде в рашку, хтось зассить і піде з поста президента, хтось зачаїться назавжди і країна буде спасена. Це єдиний метод а інакше Україні гаплик.
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Арадебил, поплывешь с зелохом вместе с этой водой!
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Провести референдум в Крыму:"Согласны ли вы, чтобы из Крыма убралась российская армия с "понаехами" для того, чтобы вернуться домой в Украину и опять получать днепровскую воду? Да. Нет."
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Меняем Крым на ОРДЛО?
Какая выгодная сделка!
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Вот ****** на свою родину в Абхазию,и там раздавай нищтяки кацапам,и их холуям
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Лучшие сыны Украины на протяжение всей истории защищали, умирали и верили, что Украина будет независимой. И вот дождались, что это небритое чмо от имени Украины подобное заявляет, позорит Украину, память всех тех, кто отдал жизни за независимость Украины. Ему не должно быть места во власти и возле власти. Гоните его подальше.
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Не ной а пойди и ты отдай
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Спросите у ***** - ихтамнет. В докладе ОБСЕ так и написано, "нет росийских регулярных войск".
Нужен другой подход.
Водой нас отвлекают от основной проблемы. Хотя у некоторых есть желание подзаработоть несколько миллиардов на поставке воды.
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Що президент,що його друзі, що СН---гниди і україноненависникі,це гопникі, для яких Україна це територія для заробляння грошей. Таку тупість і відсутність відповідальності за долю країни може показувати тільки їїворог.
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Запишись к нему на прием и скажи ему это лично или трусишь?
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Від коли це Моніка Нелох Сцикло Потерпілий, громадян приймає? А чавирло зелене?
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Я не понимаю твои дебильные высказывания про каких то Моник, потерпелых, ты бредишь или обкурился или снова говна объелся?
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Надо его и ему подобных смыть по этому каналу с Украины.
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Яка краса! Це просто свято якесь!
Україна за власні території платитиме роіССє водою в окупований роіССєю Крим !
Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4078

Браво! Качать гіганта мислі!
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"В горах не сгодилось - сюда прикатилось"®
О, "пригрели змею на груди"©! Хорошо бы этого АруХамла отправить пасти баранов в предгорья Казбека, где ему самое место. Там бы и земельные вопросы разруливал бы, и баранов водой поил бы. То, шо всякие АрыХамлы в Украине причастны к власти, к сожалению, говорит о том, что хотя украинский народ пока ещё есть, но украинской нации нет (надеюсь, что тоже пока).
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сначала донбас а потом и крым вернёться.
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Це не політика! Просто прийшло ворьйо до влади. Продати воду, продати землю. Продати Україну. Гнати їх всіх з їхним пісюністом.
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Где брать деньги? Правильно надо торговать. На Украине есть вода, почему ее не продать?
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можно национализация земли и подарить Польше, а они денег дадут, правда ?
или зегнида и его шакалы землю себе хотят ?
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Почему тогда сразу всю Украину не продать кацапам за 100 миллиардов долларов, как предлагал реальный президент (не путать с зебилом)?
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А как оказался в Украине этот абхазский козойоб?
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Чмо ты такое! Дашь воду в Крым без возврата Крыма получишь штурм ОФ и ВР! Нам Даунбас нахрен не нужен, с теми кто там остался. Пусть себе там квасятся в нищете и рашистком болоте.
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А я согласна с Давидом, только хотелось бы добавить, что цена на воду должна быть одинаковой с ценой на природный ГАЗ для Украины, хотят меньшую цену - уменьшайте цену на ГАЗ - ЭТО бизнес детка. ВОДА питьевая уже сейчас в МИРЕ на вес ЗОЛОТА.
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А кто такой Арахимия ? Он россиянин или абхазец?
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Він чебурек кацапо-ординський, що народився у рассєянському Сочі,на землях, які кацапи колись захопили у винищених ними черкесів. Можливо абхазець.

Лайно, що приперлося в Україну та отримало громадянство невідомо за які заслуги. Нібито воно було дуже вправним волонтером.не знаю, яким воно було волонтером, можливо більше піарилось, чим дійсно чимось допомагало.

Але вправне, всього лише декілька років тому назад отримало українські документи, а вже сидить у Раді і вирішує долю України. От лайно...
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Ціна на тарифи на холодну воду для населення зросла у всіх містах з 5 лютого 2020.
У деяких містах відбулося незначне підняття, як-от в Києві чи Рівному на 10-12%. Натомість на мешканців Черкас, Луцьку та Тернополя очікує значне подорожчання - на 34-36%.
https://24tv.ua/**********************************************************************

РЕГУЛЯТОР КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗАТВЕРДИВ НОВІ ТАРИФИ НА ВОДУ

https://www.5.ua/ekonomika***********-komunalnykh-posluh-zatverdyv-novi-taryfy-na-vodu-na-skilky-vyrostut-platizhky-207697.html
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Где только таких швондиров набрали ? "Вот эти "рассуждения"/вякания\недержание речи всяких Араханияподобных из ряда "Если бы в ж*пе разводить грибы" и подобных прожектов, которые им бы следовало проговаривать в туалете, перед тем как словоблудить для собственного самоутверждения, убедиться что их клозеты не оснащены записывающими устройствами.
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Надавали громадянство зайдам з обісРашки? Новінські, Арахамії... Тепер жеріТе!

А шмаркля ж планує видавати українське громадянство в турбо-режимі...

Скільки такого лайна ще отримає документи з Тризубом?
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комментаторам! знатоки вы все и все знаете и как все сделать и послать и предложить и быть на коне с шашкой и посадить и т.д..
1. Как вы думаете Россия вернет Украине Крым????
2. Россия добровольно выведет свои войска с территории ОДЛО???

Вот над этим сначала надо думать а потом уже писать комменты!
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Павучок додік...
Воно ж саме втекло з Абхазії, від війни з фєдєрастами, в Україну... Україна його прийняла, а тепер воно готово зруйнувати та віддати ворогу й цю землю, й втекти далі???
Ушльопок...
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Лютый п...здец. Ну, тыт вариантов не так уж и много. То что этот "арахнид" гнида конченная, понятно всем адекватным людям. Но скорей всего это договорняк между нашими ахметовыми, пинчуками, мертвечуками и прочей п...здотой с х...йлом. В украинском Крыму осталось достаточно много активов которые эти чмошники украли у нас с вами. Для их нормального функционирования нужна вода. А с этими говорящими зелеными макаками никто не советовался, так как они собственность все тех же олигархов. Им дали по банану и сказали повторять мантру "Вода в Крым!", так они с радостью то ублажают хозяев. Вот таки е они, реалии украинского феодализма. И да, дебилы повыбиравшие вот это все недорозумение, утб-тюнеры купили? К платным провайдерам подклюбчились? Если нет то бегом, а то как вы зеленое гавно жрать будете...
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Он согласен. Чучундра нарисовалась в стране на фоне тяжелого положения и теперь оно якобы вершитель.
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Вот это прорыв, не то что при "мародере". У кого то остались сомнения, в том что зеленая шобла , вместе с нелохом - предатели?
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Серед корисних ідіотів, що були частиною 73%, досі дехто обурюється:

Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3152
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ОПа працює за сценарієм ***** не покладаючи рук. Давид "Арахамія" Браун - той взагалі за трьох працює: Ара, хам і я

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зараз відслідкують реакцію людей і скажуть:
1) ми не те мали на увазі
2) ви не так нас зрозуміли
3) ці слова були вирвані з контексту
4) арахмія скаже що це його оосбиста позиція (якщо сильно візмуть за каштанчики)
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кто дал этому абхазскому ублюдку гражданство Украины ?
крым надо отделить каналом, а после возвращения
никакой воды
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... насчет канала тоже думал ... как-то в сети попалась статья, что при относительно малом ресурсе и финансировании, можно построить канал вокруг Крыма и послать на 3 буквы парашку с керченским мостом (пока не вернется законная украинская власть в Крым) ... при Порохе кто-то даже поднимал вопрос о строительстве канала, но потом интерес пропал у власть имущих ...
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БЛД! объясните этому недолугому существу, что ему не решать насчет воды в Крым! вода в Крым только после деокупации Крыма, выплаты контрибуций пострадавшим и установления законной украинской власти в Крыму ... а до этого пусть даже свой поганый рот не открывает!
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А с какого бодуна, эта гнида, Украиной начала торговать???!!!!!
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Слышь, придурок, простой, млять, вопрос:
КТО подписывает договор с той стороны?
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"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух откровенья "слуг!"
(Из черновика А. Пушкина) Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1245
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Я понимаю, что модератор удалит это сообщение, но все же подумайте:
Что хитрожопые творят с Украиной?!!!
Почему физически в Раде хитрожопых значительно больше, чем украинцев?
Почему абхазский хитрожопый распоряжается нашей водой и землей?
п.с.
И запомните - они понимают, что их погонят.
Поэтому в оппозиции уже сидит своя группа хитрожопых,
Которая после смены власти будет блюсти хитрожопые интересы.
Если мы, конечно, не поумнеем...
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Якщо звернутись до фізіогноміки і теорії Ломброзо - Арахмія покидьок, п1д@р по народному.
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Та не треба вже так шифруватися: "Вада в абмєн на вивад войск" і фсьо вот ета...
Подавайте вже воду окупантам просто так, без прив'язки до Донбасу.
Адже ***** і Бєня вже все давно пояснили:

Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4212
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Тема --- Пэдриотическое раздолье, Все такие прямо Херои!
Неужели есть идиоты, которые думают, что кацапы отдадут Крым?
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