 Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.
"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.
Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
А не ара - чмо має свою думку?
Це політика Зюзі і його зсученного оточення!!!
Це оточення багато років через Зюзю відверто це доносило зі всіх олігархічно - фсбешних каналів.От вам і "юльканагріласьнагазі" -"**********************************" - "мичерезмісяцьвиведемовсіхдівчатзмоскви"- ги - ги - ги...
я б це все хтів аби зрозуміти для себе одну річ: чи українці ще чогось вартують, а чи можна поставити хрест на цій нещасній, зрадженій своїм народом країні.
бо оці всі виплески емоцій в інтернеті є звичайна безпорадність.
або повісимо цю гидоту на міських майданах, або вони задавлять українство.
Какая выгодная сделка!
Нужен другой подход.
Водой нас отвлекают от основной проблемы. Хотя у некоторых есть желание подзаработоть несколько миллиардов на поставке воды.
Україна за власні території платитиме роіССє водою в окупований роіССєю Крим !
Браво! Качать гіганта мислі!
О, "пригрели змею на груди"©! Хорошо бы этого АруХамла отправить пасти баранов в предгорья Казбека, где ему самое место. Там бы и земельные вопросы разруливал бы, и баранов водой поил бы. То, шо всякие АрыХамлы в Украине причастны к власти, к сожалению, говорит о том, что хотя украинский народ пока ещё есть, но украинской нации нет (надеюсь, что тоже пока).
или зегнида и его шакалы землю себе хотят ?
Лайно, що приперлося в Україну та отримало громадянство невідомо за які заслуги. Нібито воно було дуже вправним волонтером.не знаю, яким воно було волонтером, можливо більше піарилось, чим дійсно чимось допомагало.
Але вправне, всього лише декілька років тому назад отримало українські документи, а вже сидить у Раді і вирішує долю України. От лайно...
У деяких містах відбулося незначне підняття, як-от в Києві чи Рівному на 10-12%. Натомість на мешканців Черкас, Луцьку та Тернополя очікує значне подорожчання - на 34-36%.
https://24tv.ua/**********************************************************************
РЕГУЛЯТОР КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗАТВЕРДИВ НОВІ ТАРИФИ НА ВОДУ
https://www.5.ua/ekonomika***********-komunalnykh-posluh-zatverdyv-novi-taryfy-na-vodu-na-skilky-vyrostut-platizhky-207697.html
А шмаркля ж планує видавати українське громадянство в турбо-режимі...
Скільки такого лайна ще отримає документи з Тризубом?
1. Как вы думаете Россия вернет Украине Крым????
2. Россия добровольно выведет свои войска с территории ОДЛО???
Вот над этим сначала надо думать а потом уже писать комменты!
Воно ж саме втекло з Абхазії, від війни з фєдєрастами, в Україну... Україна його прийняла, а тепер воно готово зруйнувати та віддати ворогу й цю землю, й втекти далі???
Ушльопок...
1) ми не те мали на увазі
2) ви не так нас зрозуміли
3) ці слова були вирвані з контексту
4) арахмія скаже що це його оосбиста позиція (якщо сильно візмуть за каштанчики)
крым надо отделить каналом, а после возвращения
никакой воды
КТО подписывает договор с той стороны?
Готовят
просвещенья духоткровенья "слуг!"
(Из черновика А. Пушкина)
Что хитрожопые творят с Украиной?!!!
Почему физически в Раде хитрожопых значительно больше, чем украинцев?
Почему абхазский хитрожопый распоряжается нашей водой и землей?
п.с.
И запомните - они понимают, что их погонят.
Поэтому в оппозиции уже сидит своя группа хитрожопых,
Которая после смены власти будет блюсти хитрожопые интересы.
Если мы, конечно, не поумнеем...
Подавайте вже воду окупантам просто так, без прив'язки до Донбасу.
Адже ***** і Бєня вже все давно пояснили:
Неужели есть идиоты, которые думают, что кацапы отдадут Крым?