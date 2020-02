 Украина синхронизирует энергетическую систему с ЕС до 2023 года, - Гончарук

Об этом шла речь во время встречи премьера Алексея Гончарука с комиссаром ЕС Оливером Варгеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на Правительственный портал.

"Украина предлагает Евросоюзу начать структурированный диалог для выработки повестки дня в рамках Европейского зеленого соглашения, - отметил глава украинского Правительства и добавил, – до 2023 года мы планируем полностью синхронизировать украинскую энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Достичь этой цели удастся лишь в тесном взаимодействии с ЕС".

Напомним, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи 11-12 февраля находится с визитом в Украине.

На встрече с ним премьер-министр Алексей Гончарук также заявил, что Украина рассчитывает выйти на серьезный прогресс в рамках Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА), известного как "промышленный безвиз" уже в 2020 году.