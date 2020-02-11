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 Политика Украины
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Все про:энергетика (1130) Евросоюз (12767) Гончарук_Алексей (680)

 Украина синхронизирует энергетическую систему с ЕС до 2023 года, - Гончарук

До 2023 года Украина планирует полностью синхронизировать украинскую энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Об этом шла речь во время встречи премьера Алексея Гончарука с комиссаром ЕС Оливером Варгеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на Правительственный портал.

"Украина предлагает Евросоюзу начать структурированный диалог для выработки повестки дня в рамках Европейского зеленого соглашения, - отметил глава украинского Правительства и добавил, – до 2023 года мы планируем полностью синхронизировать украинскую энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Достичь этой цели удастся лишь в тесном взаимодействии с ЕС".

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Напомним, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи 11-12 февраля находится с визитом в Украине.

На встрече с ним премьер-министр Алексей Гончарук также заявил, что Украина рассчитывает выйти на серьезный прогресс в рамках Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА), известного как "промышленный безвиз" уже в 2020 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3175172
 
 
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Так за месяц можно синхронизировать. Что, поворовать хочется? Ещё надо дожить до 2023го.
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При Порохе планировали провести пилотное объединение и синхронизацию до конца 2019 года. Но это сейчас звучит как с прошлой жизни.
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Будет ли Украина с вашим правление к тому срок, вот в чем вопрос.
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А перед тим ви почали купувати електроенергію на росії, тобто синхронізували все з агресором. Для чого це Європі?
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Чудеса трапляються навіть на НАЙПАТРІОТИЧНІШОМУ ФОРУМІ УКРАЇНИ !
Пишеш українською - затирають.
Пишеш как-цапською, БУДЬ ЩО проходить.
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А в 2023 году Гончарук на какой зоне срок мотать будет, на МЕНСКОЙ или МАГАДАНСКОЙ ?
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Невже так важко скопіювати цю недолугу фразу, вставити її в Гугл-перекладач, і отримати чарівною мовою?
Ви що, спеціально пишете как-цапською під час війни?
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