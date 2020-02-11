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 Политика Украины
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Все про:Еврокомиссия (882) Варгеи (4)

 Еврокомиссия не принимает никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины, - Варгеи

Европейская комиссия не принимает никаких компромиссов, когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, и будет продолжать поддерживать ее.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи на брифинге с премьер-министром Украины в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И наконец, но, наверное, самое важное, я также привез новости от новой Еврокомиссии, что мы, конечно, поддерживаем Украину и мы продолжим настаивать на полной и безусловной имплементации Минских соглашений. Мы не принимаем никаких компромиссов, когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины и будем продолжать поддерживать ее", - сказал он.

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Он подчеркнул, что для Еврокомиссии нового состава отношения с Украиной являются приоритетом и находятся высоко в повестке дня.

"Это мой первый визит в страну "Восточного партнерства", и это показывает важность наших отношений с Украиной", - добавил еврокомиссар.

Напомним, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи 11-12 февраля находится с визитом в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175171
 
 
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Кто ещё верит Европе? Продадут влёгкую. Из Находки вышло судно Грязьпрома достраивать СП-2. Хорошее место Европой не назовут, все остальные материки и части света начинаются на "А"
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Тобто, хочуть впихнути лугандон в Україну?
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Не треба перекручувати. Європа ж не думає, що асоціації з ЄС вимагали, щоб Лугандон і Крим залишалися в Україні.
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ну мы то не приннимаем, вот на счёт сегоднешнего рукводства Украины неуверен, что то про компромис о воде в Крым бормотали
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Лугандон и Крым - продукт агрессии России. Агрессию обычно усмиряют агрессией. А в плане агрессии ЕС слабый товарищ.
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полная и безусловная имплементация Минских соглашений - от чого еуропа добивайєця
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