 Еврокомиссия не принимает никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины, - Варгеи

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи на брифинге с премьер-министром Украины в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И наконец, но, наверное, самое важное, я также привез новости от новой Еврокомиссии, что мы, конечно, поддерживаем Украину и мы продолжим настаивать на полной и безусловной имплементации Минских соглашений. Мы не принимаем никаких компромиссов, когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины и будем продолжать поддерживать ее", - сказал он.

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Он подчеркнул, что для Еврокомиссии нового состава отношения с Украиной являются приоритетом и находятся высоко в повестке дня.

"Это мой первый визит в страну "Восточного партнерства", и это показывает важность наших отношений с Украиной", - добавил еврокомиссар.

Напомним, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи 11-12 февраля находится с визитом в Украине.

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