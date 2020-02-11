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 Наемники РФ планируют из тяжелой артиллерии обстрелять населенные пункты на оккупированной территории, - пресс-центр ОС

Накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске наемники РФ планируют провокацию с использованием тяжелой артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, 11 февраля, российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехово, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм (выпущено 9 мин).

"Данные провокационные действия вооруженных формирований РФ имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести ответный огонь и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей", - отмечают в командовании ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Луганщине оставили без света населенный пункт и хотят обвинить ВСУ в его обстреле

Кроме того, по данным разведки, наемники РФ планируют очередную провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств по полному и всеобъемлющему прекращении огня", - говорится в сообщении.

Читайте также: Наемники РФ стреляли в свою сторону с бывших позиций ОС в Петровском, - украинская сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3175170
 
 
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Ну и все статистика или делать что то будете
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Когда Главнокомандующий трус, А Президент не выполняет Законы и Конституцию, то ВСУ уже превратилось в счетоводов......
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Я одного не понимаю как может быть Украинская армия в годы войны состоять из наёмников ( контрактников)?,такое впечатление, .что армия защищает земли соседей. Можно завтра сказать идите домой денег нет на ваше содержание,а где патриотизм? Я чё то вспомнил за ту кондукторшу,которая сказала военному что он получает деньги за то, что убивает и пусть платит за проезд, она может и понимала что за деньги любить Родину это не при родне. Может что то у нас неправильно в государстве? Может отсюда идёт "Какая разница",такую армию легко перенаправить на бок Московии если методично поработать и наверное ФСБ этим занимается вплотную в Украине
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Вот пусть свою "провокацию" выполнят в сторону Таганрога,кремлёвский Фюрер так всех учит делать,на войне всякие случайности бывают Наемники РФ планируют из тяжелой артиллерии обстрелять населенные пункты на оккупированной территории, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8036
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ПРОДАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возобновил бы водоснабжение аннексированного Россией в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

наша задача - ДАТЬ ПО ВОРОВИТЫМ РУЧКАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вони і раніше шмаляли Градами по позиціям ЗСУ і по житловим кварталам, імітуючи отвєтку. І шо?

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значит труп этой арахнидии первым поплывет по течению в сторону крыма.
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если разведка знает, шо та мразота планирует, то очень надеюсь
существуют какие планы у ВСУ на предотвратить и ответить и не криворогатым разведением....
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не жалко. дамбасня новых лугандонов в шахтах нароет.
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