 Беглый экс-нардеп Онищенко просит политическое убежище в Германии и сообщил о наличии российского паспорта

Об этом в интервью DW сообщил его адвокат Инго Миноджио, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил юрист.

Миноджио обратил внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата.

В подтверждение позиции защиты суду были предоставлены заявления ряда украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов, добавил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый экс-нардеп Онищенко обещает согласиться на добровольную экстрадицию из Германии, - Сытник

По словам Миноджио, его подзащитный оспаривает в Германии выдачу в Украину, ссылаясь на "политические мотивы".

Если ФРГ не предоставит убежища экс-депутату, а запрос Киева на экстрадицию будет отклонен как политически мотивированный, Онищенко готов выехать в Россию, отметил адвокат.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт, а вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщим суду, что - в случае невыдачи Украине - ему есть куда ехать - в Россию", - подчеркнул юрист.

Также читайте: Антикоррупционный суд отправил запрос в Германию о вручении повестки Онищенко

Как сообщалось, 21 января ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Читайте также: ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке (обновлено)

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

30 января 2020 г. стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.