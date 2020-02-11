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 Политика Украины
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Все про:Германия (3520) экстрадиция (456) Онищенко Александр (579)

 Беглый экс-нардеп Онищенко просит политическое убежище в Германии и сообщил о наличии российского паспорта

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко, находящийся под стражей в Германии, запросил в ФРГ политическое убежище.

Об этом в интервью DW сообщил его адвокат Инго Миноджио, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил юрист.

Миноджио обратил внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата.

В подтверждение позиции защиты суду были предоставлены заявления ряда украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов, добавил адвокат.

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По словам Миноджио, его подзащитный оспаривает в Германии выдачу в Украину, ссылаясь на "политические мотивы".

Если ФРГ не предоставит убежища экс-депутату, а запрос Киева на экстрадицию будет отклонен как политически мотивированный, Онищенко готов выехать в Россию, отметил адвокат.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт, а вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщим суду, что - в случае невыдачи Украине - ему есть куда ехать - в Россию", - подчеркнул юрист.

Также читайте: Антикоррупционный суд отправил запрос в Германию о вручении повестки Онищенко

Как сообщалось, 21 января ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

30 января 2020 г. стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3175168
 
 
 Топ комментарии
 
Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента #зекоманда #новіобличчя
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Це главний «свідєтєль офшоров Порошенка»?
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значит этот борыжный подельник ещё и стукачёк фсбшный как и сам барыга.
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Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента #зекоманда #новіобличчя
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А где ты там в ВР или министерстве, прокуратуре или судах вообще новые облыччя видел при всем желании? Мафия правит страной и чужаков низачто не пустит.
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а шо? при винницком мыролюбном свиненке такого не было?

А то что лошкер был гражданином земли обетованной ниче? м то что он был таким же главой офиса.
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"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил юрист.
Миноджио обратил внимание на ....а то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата.
Источник: https://censor.net.ua/n3175168
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https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
Азаров, также заявил, что одной из главных задач КСУ является не допустить победы действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах.»
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"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
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Екснардеп-утікач Онищенко просить політичного притулку в Німеччині і повідомив про наявність російського паспорта - Цензор.НЕТ 8931 В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·2 ч

Безумовно, у кремлі відкоркували сьогодні Шампанське у зв'язку з призначенням Єрмака. Проросійське крило в оточенні президента перемогло.
Завдяки рішенню президента.
Який, таким чином, і сам обрав російський шлях.
Тепер його слова на Мюнхенській конференції просто нічого не варті
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Та нє. Стукачка фсбешная, скорєє ти:
«www.bbc.com › features-russian-47693043
"Бешеный обстрел фейками": Порошенко ...
Mar 25, 2019 - Телеканал Коломойского с помощью беглеца Александра Онищенко показал спецпрограмму с обвинениями в адрес президента ...»
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Це главний «свідєтєль офшоров Порошенка»?
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Онищенко дела вел с юристом каламойши а фотку ты втулил Петину, или ******* или за деньги.
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У чому річ? Шо ти так возбуділся?
Це коллаж ВВС, про брехню Оніщенка на Порошенка.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47693043
"Бешеный обстрел фейками": Порошенко ответил на компромат на ТВ
25 марта 2019
Президент Петр Порошенко назвал "бешеным обстрелом фейками" показ на телеканале "1+1", владельцем которого является бизнесмен Игорь Коломойский, часовой программы "Украинские сенсации" под названием "50 оттенков Порошенко".
Эта программа была построена исключительно на обвинениях действующего президента в коррупции.
Главным обличителем в программе стал депутат парламента Александр Онищенко, которого подозревают в особо тяжких экономических преступлениях, и который сейчас скрывается от украинских правоохранителей за пределами Украины.
Еще в 2016 году Александр Онищенко обещал компромат на представителей власти, включая президента Порошенко.»
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Информация Цензор уже Была. Оставьте его в Покое , - Пускай Мыкается запроданец , росияне может Обчистят , а не то на Колыму .
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Vladimir Zavgorodny
Ладно, давайте попробуем серьёзно, и по возможности коротко.
Вот, значит, какая получается ситуация.
Миллиардер Порошенко становится президентом страны, которая мгновенно оказывается втянута в войну. В течение пяти лет Президент Порошенко всеми силами вытаскивает страну из жопы. По дороге достигая: безвизового режима с ЕС, роста экономики, признания украинской церкви - в общем, такие вещи, которые с наскоку за пять лет многим не удавались даже без войны. По дороге также перестаёт быть миллиардером, потому что кучу денег вваливает в армию и в благотворительность.
Всё это время Президенту Порошенко гадят на голову журналисты, оппозиционеры, антикоррупционеры, и прочие реформаторы, спешно покинувшие свою страну, не в силах выдержать ослепительный блеск реформ.
Несмотря на это, Порошенко не ограничивает свободу слова, не устраивает политических преследований, не вводит военное положение, в чём его упрекают, мол почему не ввёл военное положение, раз война. Потом ненадолго вводит, и его теперь упрекают в том, что, мол почему ввёл военное положение, раз война.
Несмотря на весь этот отвратный цирк, Президент Порошенко проводит свободные и демократические выборы. Проигрывает. Уходит с поста. Остаётся в политике, работать на благо страны.
Президент Зеленский, построивший свою избирательную кампанию на лозунгах, что Порошенко - ворюга, не хочет остановить войну, и вообще всё делает не так, приходит к власти. Но почему-то ему не удаётся показать стремительный рост экономики (хотя воровать уже ж некому, да?), войну остановить не удаётся (хотя уже ж никто на ней не наживается, да?), и вообще как-то со стремительными прорывами не задалось. Цены растут, тарифы растут, безработица растёт - зато доллар падает, ура, победа!
В этой ситуации президент Зеленский сосредотачивает все усилия на том, чтобы проклятого: а) барыгу, б) ворюгу, в) прочее - Порошенко призвать к ответу, посадить в тюрьму, ну или хотя бы чтобы он уже наконец сбежал из страны с 0.88 тонны наличных долларов.
При этом несмотря на ручную прокуратуру, подконтрольный ДБР, импотентский НАБУ и дружественное МВД, посадить Порошенко не получается.
То есть пять лет кричали, что он коррупционер и ворюга, и даже сам Зеленский в это поверил. А теперь выходит - что не выходит. И поэтому Порошенко таскают на допросы в ДБР по каким-то бредовым совершенно предъявам про Керченский пролив.
И вот сейчас важно. Сосредоточьтесь.
Идея фикс на счёт Порошенко так плотно поселилась в голове у Зеленского, что это уже начинает смахивать на патологию. Потому что в то время, как (напомню) Порошенко остался в политике, чтобы как-то чем-то помочь стране - в это время Зеленский по каким-то причинам не хочет, чтобы Порошенко посещал дипломатические мероприятия всякие. Я не знаю, почему. Может, из-за роста комплексует, а может просто не хочет, чтобы сравнивали.
Вот например чтобы Порошенко не поехал в Давос, ручное ДБР скоренько вызвало Порошенко на допрос.
А теперь чтобы Порошенко не поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и чтобы Зеленский на этой конференции чувствовал себя безопасно в соответствии с её названием - теперь гражданину Ермаку поставлена задача чем-нибудь занять Порошенко в Украине.
То есть понимаете, президент Зеленский сейчас из-за своего помешательства на Порошенко, действует в ущерб интересам страны. Он препятствует тому, чтобы Порошенко - опытный дипломат, уважаемый многими человек, наконец имеющий личные связи - поехал на очередную конференцию и, может быть, что-нибудь там полезное сделал.
Но Зеленского не интересует, что полезного может быть сделано для страны.
Зеленского интересует, чтобы проклятый Порошенко куда-нибудь делся, и наконец перестали Зеленского с ним сравнивать, и наконец увидели, что он, Зеленский, великий лидер, решительный реформатор, молодой технократ, и ещё он высокий, и стройный, и его все любят, он очень популярен, ему все завидуют!
Как и я сказал, это начинает смахивать на патологию.
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Гниді прокацапленій тільки одне убєжищє-яма 1х2м Беглый экс-наредп Онищенко просит политическое убежище в Германии и сообщил о наличии российского паспорта - Цензор.НЕТ 112
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"Я вам официально заявляю: нет никакого российского гражданства", - заявил нардеп.
https://news.liga.net/politics/news/onishchenko_otritsaet_nalichie_grazhdanstva_rf_no_ne_drugikh_stran
21.12.2016
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Вот вам пример двойного гражданства. Любого преступника или чиновника екстрадировать в Украину или привлечь к ответственности не получится. Не зря все олигофрены включая Свинарчука и Беню так пропихывают етот закон
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"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил юрист.
Миноджио обратил внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата. Источник: https://censor.net.ua/n3175168
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Какая прелесть! Так это ж его не спрашивали ни о чем, с пристрастием! И гнида сама раскололась! Беглый экс-наредп Онищенко просит политическое убежище в Германии и сообщил о наличии российского паспорта - Цензор.НЕТ 1454 А если ему лампу в лицо и поспрошать плотнее, что ещё всплывет?!
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Твою ж мать! Кумир зрадофілів признався що віг громадянин РФ!
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Наверно половина Рады цвета зеленого аквафреша имеет российский паспорт. В какой стране мы живем?
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Риганал Романович, а батько його Раждаб. Странна аднака.
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так и понимать что с него такой же онищенка как из вальцмана парашенка.
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Тобто Онищенко має російський паспорт. Тепер зрозуміло куди йшла частина грошей, які він раніше крав.
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