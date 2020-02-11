 Беглый экс-нардеп Онищенко просит политическое убежище в Германии и сообщил о наличии российского паспорта

Об этом в интервью DW сообщил его адвокат Инго Миноджио, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил юрист.
Миноджио обратил внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата.
В подтверждение позиции защиты суду были предоставлены заявления ряда украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов, добавил адвокат.
По словам Миноджио, его подзащитный оспаривает в Германии выдачу в Украину, ссылаясь на "политические мотивы".
Если ФРГ не предоставит убежища экс-депутату, а запрос Киева на экстрадицию будет отклонен как политически мотивированный, Онищенко готов выехать в Россию, отметил адвокат.
"У Александра Онищенко есть российский паспорт, а вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщим суду, что - в случае невыдачи Украине - ему есть куда ехать - в Россию", - подчеркнул юрист.
Как сообщалось, 21 января ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.
Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.
30 января 2020 г. стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.
А то что лошкер был гражданином земли обетованной ниче? м то что он был таким же главой офиса.
Миноджио обратил внимание на ....а то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата.
Источник: https://censor.net.ua/n3175168
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
Азаров, также заявил, что одной из главных задач КСУ является не допустить победы действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах.»
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·2 ч
Безумовно, у кремлі відкоркували сьогодні Шампанське у зв'язку з призначенням Єрмака. Проросійське крило в оточенні президента перемогло.
Завдяки рішенню президента.
Який, таким чином, і сам обрав російський шлях.
Тепер його слова на Мюнхенській конференції просто нічого не варті
«www.bbc.com › features-russian-47693043
"Бешеный обстрел фейками": Порошенко ...
Mar 25, 2019 - Телеканал Коломойского с помощью беглеца Александра Онищенко показал спецпрограмму с обвинениями в адрес президента ...»
Це коллаж ВВС, про брехню Оніщенка на Порошенка.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47693043
"Бешеный обстрел фейками": Порошенко ответил на компромат на ТВ
25 марта 2019
Президент Петр Порошенко назвал "бешеным обстрелом фейками" показ на телеканале "1+1", владельцем которого является бизнесмен Игорь Коломойский, часовой программы "Украинские сенсации" под названием "50 оттенков Порошенко".
Эта программа была построена исключительно на обвинениях действующего президента в коррупции.
Главным обличителем в программе стал депутат парламента Александр Онищенко, которого подозревают в особо тяжких экономических преступлениях, и который сейчас скрывается от украинских правоохранителей за пределами Украины.
Еще в 2016 году Александр Онищенко обещал компромат на представителей власти, включая президента Порошенко.»
Ладно, давайте попробуем серьёзно, и по возможности коротко.
Вот, значит, какая получается ситуация.
Миллиардер Порошенко становится президентом страны, которая мгновенно оказывается втянута в войну. В течение пяти лет Президент Порошенко всеми силами вытаскивает страну из жопы. По дороге достигая: безвизового режима с ЕС, роста экономики, признания украинской церкви - в общем, такие вещи, которые с наскоку за пять лет многим не удавались даже без войны. По дороге также перестаёт быть миллиардером, потому что кучу денег вваливает в армию и в благотворительность.
Всё это время Президенту Порошенко гадят на голову журналисты, оппозиционеры, антикоррупционеры, и прочие реформаторы, спешно покинувшие свою страну, не в силах выдержать ослепительный блеск реформ.
Несмотря на это, Порошенко не ограничивает свободу слова, не устраивает политических преследований, не вводит военное положение, в чём его упрекают, мол почему не ввёл военное положение, раз война. Потом ненадолго вводит, и его теперь упрекают в том, что, мол почему ввёл военное положение, раз война.
Несмотря на весь этот отвратный цирк, Президент Порошенко проводит свободные и демократические выборы. Проигрывает. Уходит с поста. Остаётся в политике, работать на благо страны.
Президент Зеленский, построивший свою избирательную кампанию на лозунгах, что Порошенко - ворюга, не хочет остановить войну, и вообще всё делает не так, приходит к власти. Но почему-то ему не удаётся показать стремительный рост экономики (хотя воровать уже ж некому, да?), войну остановить не удаётся (хотя уже ж никто на ней не наживается, да?), и вообще как-то со стремительными прорывами не задалось. Цены растут, тарифы растут, безработица растёт - зато доллар падает, ура, победа!
В этой ситуации президент Зеленский сосредотачивает все усилия на том, чтобы проклятого: а) барыгу, б) ворюгу, в) прочее - Порошенко призвать к ответу, посадить в тюрьму, ну или хотя бы чтобы он уже наконец сбежал из страны с 0.88 тонны наличных долларов.
При этом несмотря на ручную прокуратуру, подконтрольный ДБР, импотентский НАБУ и дружественное МВД, посадить Порошенко не получается.
То есть пять лет кричали, что он коррупционер и ворюга, и даже сам Зеленский в это поверил. А теперь выходит - что не выходит. И поэтому Порошенко таскают на допросы в ДБР по каким-то бредовым совершенно предъявам про Керченский пролив.
И вот сейчас важно. Сосредоточьтесь.
Идея фикс на счёт Порошенко так плотно поселилась в голове у Зеленского, что это уже начинает смахивать на патологию. Потому что в то время, как (напомню) Порошенко остался в политике, чтобы как-то чем-то помочь стране - в это время Зеленский по каким-то причинам не хочет, чтобы Порошенко посещал дипломатические мероприятия всякие. Я не знаю, почему. Может, из-за роста комплексует, а может просто не хочет, чтобы сравнивали.
Вот например чтобы Порошенко не поехал в Давос, ручное ДБР скоренько вызвало Порошенко на допрос.
А теперь чтобы Порошенко не поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и чтобы Зеленский на этой конференции чувствовал себя безопасно в соответствии с её названием - теперь гражданину Ермаку поставлена задача чем-нибудь занять Порошенко в Украине.
То есть понимаете, президент Зеленский сейчас из-за своего помешательства на Порошенко, действует в ущерб интересам страны. Он препятствует тому, чтобы Порошенко - опытный дипломат, уважаемый многими человек, наконец имеющий личные связи - поехал на очередную конференцию и, может быть, что-нибудь там полезное сделал.
Но Зеленского не интересует, что полезного может быть сделано для страны.
Зеленского интересует, чтобы проклятый Порошенко куда-нибудь делся, и наконец перестали Зеленского с ним сравнивать, и наконец увидели, что он, Зеленский, великий лидер, решительный реформатор, молодой технократ, и ещё он высокий, и стройный, и его все любят, он очень популярен, ему все завидуют!
Как и я сказал, это начинает смахивать на патологию.
https://news.liga.net/politics/news/onishchenko_otritsaet_nalichie_grazhdanstva_rf_no_ne_drugikh_stran
21.12.2016
Миноджио обратил внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата. Источник: https://censor.net.ua/n3175168