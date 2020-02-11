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 Второму подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки Терещук во Львове избрана мера пресечения, - прокуратура

Галицкий суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке прокуратуры Львовской области.

"Второму фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 424 400 гривен", - отмечается в сообщении. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук подожгли во Львове в полночь 30 января.

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6 февраля полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.

Следователи смогли по камерам наблюдения проследить весь путь подозреваемого к авто журналистки Терещук и обратно.

Источник: https://censor.net.ua/n3175167
 
 
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Порібен третій. Ну як же без нього? Як ще отримати розкриття "злочинної групи" для карєрного росту? Складається враження що скоро зебіли до складу "злочинних груп" включать котів, собак та інших "домашніх улюбленців" - "А че? Пёс на стрёме стоял..."
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