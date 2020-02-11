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 Оптимизация "Дії", улучшение реестров, развитие широкополосного интернета, - Федоров рассказал, на что пойдут 25 млн евро от ЕС

25 миллионов евро, которые ЕС выделит Украине на поддержку проектов цифровой трансформации, потратят на оптимизацию приложения "Дія" и ряд других нововведений.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Минцифры получает 25 млн евро международной технической помощи в поддержку проектов цифровой трансформации. Мы делаем проекты мирового уровня и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпы и не снижать уровень", - считает он.

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Федоров уточнил, что эти средства пойдут на приложение "Дія" (оптимизацию административных услуг) и реализацию портала "Дія"; оптимизацию административных услуг и их цифровизацию; улучшение реестров и обеспечение качественного и защищенного обмена данными между ними;

развитие широкополосного и мобильного интернета, "чтобы качественная связь была в каждом украинском селе, независимо от его размера и удаленности"; "внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации".

Федоров напомнил, что на реализацию приложении "Дія" "не израсходовали ни копейки из государственного бюджета".

"Сегодня же финансирование "Дії" взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. В основном, это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией. К этому соглашению с ЕС мы шли не один месяц, ежедневно на деле доказывая, что мы достойны доверия наших международных партнеров, - отметил глава ведомства.

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Оптимизация Дії, улучшение реестров, развитие широкополосного интернета, - Федоров рассказал, на что пойдут 25 млн евро от ЕС 01

Напомним, Кабинет министров 11 февраля подписал с представителями Европейского союза новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Она предусматривает выделение Украине 25 млн евро.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175166
 
 
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Може краще обладнання купити для лікування чи діагностики різних хвороб? А то по 25 лямів скомуніздять ,а в програмі новий інтерфейс намалюють. Оптимізація "Дії", поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС - Цензор.НЕТ 3317
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Идея интересная , если внедрить и росширить то со Временем половина админ ресурса Отпадет за Ненадобностью.
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как внедрение в смартфон скрина водительских прав, техпаспорта и загранпаспорта будет содействовать "отпадению" за ненадобностью половины админ ресурса?
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Короче говоря, на оплату чиновничьих трудов.
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Точно, обойдут єти 25 млн. евро и оптимизацию "Дії",и улучшение реестров, и развитие широкополосного интернета и в итоге демонстративно спрячутся в дополнительно нашитые карманы коррупционеров.
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Привидение уже из телеграма вещает. А сам призрак не хочет предстать перед публикой?
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"потратят на оптимизацию приложения..." тобто собі у карман.
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а вы казлы читали за что увольняют больших чиновников в европе?? а знаете что наши програмисты лучшие в мире и хотят работать за копейи но дома
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