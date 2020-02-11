 Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Он сообщил, что Ермак не подал декларацию о доходах за 2019, как это предусмотрено законодательством о предотвращении коррупции. Алексей Гончаренко направил соответствующее депутатское обращение в НАБУ.
"Работа Андрея Ермака в Офисе президента начинается с нарушения закона. В соответствии с Законом о предотвращении коррупции лицо, претендующее на должность в том числе руководителя Офиса Президента, до своего назначения или избрания должно подать свою декларацию за прошлый год. Но в Едином реестре деклараций лиц сообщения о том, что Андрей Борисович Ермак внес свою декларацию за 2019, отсутствует. Что же - прекрасный старт нового главы ОП сразу же с коррупционного правонарушения", - отметил Гончаренко.
"Написал депутатское обращение в НАБУ, чтобы они изложили свою позицию по этому вопросу. Ведь такие действия Ермака подпадают под 366 статью Уголовного кодекса Украины и могут караться лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет", - сообщил Гончаренко.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возобновил бы водоснабжение аннексированного Россией в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса.
наша задача - ДАТЬ ПО ВОРОВИТЫМ РУЧКАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Та цих порушень вже безліч. Хтось ще не звик ?Це не має бути нормою...
а що робити ? зелебоби, які обирали Зелю з обіцянкою не порушувати закони, мовчать, отже їх влаштовує.
Їх так, а нас, небайдужих - ні.
Гончаренко все вірно робить - треба використовувати такі випадки для розголосу.
Там немає нічого про підпункт "ї" (куди входить керівник Офісу))
Де написано, що підпункт " ї " повинен подавати декларацію?
Ой, блазня вашого гуру обідєл... вибачте мені
Не будет же этот уважаемый дядя показывать свои премиальные, полученные на протяжении многих лет в ФСБ.
Mikhail Golub
@golub
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Говноеда пора судить за государственную измену
https://www.obozrevatel.com/economics/podacha-vodyi-v-kryim-arahamiya-nazval-uslovie-novosti-ukrainyi.htm
Подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".
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Ермак = Xолуй КРЕМЛЕВССКИХ.
Впрочем...
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Какая разница..
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"Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" ...... подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік."
Підпункт "а". Де він побачив, про підпункт "ї" (куди входить керівник Офісу)?
Спростуйте, що я неправий. Тицніть носом, де написано, що підпункт " ї " повинен подавати декларацію. Чекаю))