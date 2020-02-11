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Все про:Зеленский (4537) Гончаренко (312) Ермак Андрей (87) Офис Президента (241)

 Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко

Андрей Ермак, которого президент Зеленский сегодня назначил руководителем своего Офиса, начинает свою деятельность в должности с нарушением закона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Он сообщил, что Ермак не подал декларацию о доходах за 2019, как это предусмотрено законодательством о предотвращении коррупции. Алексей Гончаренко направил соответствующее депутатское обращение в НАБУ.

"Работа Андрея Ермака в Офисе президента начинается с нарушения закона. В соответствии с Законом о предотвращении коррупции лицо, претендующее на должность в том числе руководителя Офиса Президента, до своего назначения или избрания должно подать свою декларацию за прошлый год. Но в Едином реестре деклараций лиц сообщения о том, что Андрей Борисович Ермак внес свою декларацию за 2019, отсутствует. Что же - прекрасный старт нового главы ОП сразу же с коррупционного правонарушения", - отметил Гончаренко.

"Написал депутатское обращение в НАБУ, чтобы они изложили свою позицию по этому вопросу. Ведь такие действия Ермака подпадают под 366 статью Уголовного кодекса Украины и могут караться лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет", - сообщил Гончаренко.

Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко 01
Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3175163
 
 
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Та цих порушень вже безліч. Хтось ще не звик ?
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ПРОДАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возобновил бы водоснабжение аннексированного Россией в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

наша задача - ДАТЬ ПО ВОРОВИТЫМ РУЧКАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сейчас самый момент дописать несколько десятков миллионов дол.
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Та цих порушень вже безліч. Хтось ще не звик ?
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Ksenia VB

Та цих порушень вже безліч. Хтось ще не звик ?Це не має бути нормою... Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1357
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а що робити ? зелебоби, які обирали Зелю з обіцянкою не порушувати закони, мовчать, отже їх влаштовує.
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Ksenia VB

а що робити ? зелебоби, які обирали Зелю з обіцянкою не порушувати закони, мовчать, отже їх влаштовує.

Їх так, а нас, небайдужих - ні.

Гончаренко все вірно робить - треба використовувати такі випадки для розголосу. Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5409
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Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" ...... подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік."

Там немає нічого про підпункт "ї" (куди входить керівник Офісу))
Де написано, що підпункт " ї " повинен подавати декларацію?
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нажаль саджають тільки патріотів, волонтерів, ветеранів, які воювали за Україну, а таке гівно буде робити що захоче
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Це ти про Гончаренка? Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 708
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Малоросс, это про тебя, в том числе, т.к. ты решил, что делаешь что захочешь.
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Гав... гав-гав... гав... Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3426
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Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6210

Ой, блазня вашого гуру обідєл... вибачте мені Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6210
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Давай по своєму пробекай вже, іноземну мову ти не знаєш.
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Тю, а як інакше?! Це ж корпоративна традиція в зе-команді.
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Увесь шлях зелені складається з суільних порушень. Якщо я порушу закон, я піду сам.(С)
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Земрази мечтают ездить на срашку на заработки.. конченные животные.
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Какая декларация???
Не будет же этот уважаемый дядя показывать свои премиальные, полученные на протяжении многих лет в ФСБ.
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Интересно, почему тут не пишеться что Портнов кошмарит хозяина Ветерано Пицца, что чебурек -арахамия уже хочет воду в Крым дать а вместо этого разграбленный и заминированный Момбас с рашезомби впихнуть в Украину....
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Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3562 Mikhail Golub

@golub

·40 мин

Говноеда пора судить за государственную измену
https://www.obozrevatel.com/economics/podacha-vodyi-v-kryim-arahamiya-nazval-uslovie-novosti-ukrainyi.htm

Подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9341
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Правова держава не за горами. Правильно зебіли?
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Богдпн= Xoлуй коломойсских..
.
Ермак = Xолуй КРЕМЛЕВССКИХ.

Впрочем...
.
Какая разница..
.
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А може Гончаренко просто не читає уважно закони? Читаємо третій абзац.

"Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" ...... подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік."

Підпункт "а". Де він побачив, про підпункт "ї" (куди входить керівник Офісу)?

Спростуйте, що я неправий. Тицніть носом, де написано, що підпункт " ї " повинен подавати декларацію. Чекаю))
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Віслюк Оманський не відобразив в декларації за чий кошт шлявся по Оманії. Який Нелох, такий і Єрмак.
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