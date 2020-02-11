 Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях. По убеждению Президента, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействовать в обустройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

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По словам президента, речь идет не только о тех, кто остался жить на оккупированных территориях, но и тех, кто впоследствии туда вернулся, поскольку не смог устроиться на подконтрольной территории, поступить в украинские вузы до введения льготных условий поступления для этой категории граждан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов - упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не преподаются на оккупированных территориях, а также расширение количества вузов, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

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Отдельно подчеркивалась необходимость обеспечения широкой коммуникационной кампании по разъяснению и информированию об указанных шагах.

Президент подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом центров предоставления административных услуг.

Участники встречи согласились до 1 марта более предметно разработать предложения и представить их на следующей встрече.

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В совещании приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы.