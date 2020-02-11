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 Политика Украины
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 Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно обеспечения молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействия абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства 01

Глава государства акцентировал внимание на том, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях. По убеждению Президента, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействовать в обустройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

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По словам президента, речь идет не только о тех, кто остался жить на оккупированных территориях, но и тех, кто впоследствии туда вернулся, поскольку не смог устроиться на подконтрольной территории, поступить в украинские вузы до введения льготных условий поступления для этой категории граждан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов - упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не преподаются на оккупированных территориях, а также расширение количества вузов, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

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Отдельно подчеркивалась необходимость обеспечения широкой коммуникационной кампании по разъяснению и информированию об указанных шагах.

Президент подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом центров предоставления административных услуг.

Участники встречи согласились до 1 марта более предметно разработать предложения и представить их на следующей встрече.

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В совещании приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3175162
 
 
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Судя по цветам одежды чувака с лопатой- это был визит Зели в Польшу. Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 3243
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Переборщила Маруся Звіробій, переборщила....
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Да. Расмеши смешного, пусть намочит броник.
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Ну да, Звіробій так зажахала тєрпілу, що той вже не знає що несе.
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КАЖДОМУ ИЗ ДЫНЫРЫ ПО КВАРТИРЕ В КИЕВЕ ! ЗА СЧЕТ СИВОХО !!!!!!!!!!!!!
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У этого гомика кроме обосранных трусов ничего нет.
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Можливий результат такої ініціативи... Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 7014
Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 5428
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Этой программой нужно мотивировать, в первую очередь, большинство Кабмина и Рады, не исключая и самого Зелю.
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Та поруках пішла бубочка моніковна, санта- барбара відпочиває.
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Особые льготы тем, кто уже "отслужил" в "армии" Лугандона.
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Им еще бл*** и льготы давай. Может взять автомат, гранатомет и себе устроить в Киеве КНР? Или украинцы хуже сепаров?
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Мотивация для Всех Украинцев , - а не только для избранных Вами.
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детки украинцев! - вы учите уроки и зубрите предметы..., потому что дети Моторол пойдут вне конкурсов и бесплатно...

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно обеспечения молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействия абитуриентам в поступлении в украинские вузы.Источник: https://censor.net.ua/n3175162
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Ну Зебил !
Если Люди НЕ ХОТЯТ!!!!
Какая программа!?
Пусть сами решают надо оно им или нет.
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Можна. Предлагаю разрешить маладежи из Луганьдони. при предьявлении паспорта Украины, к примеру, грабить банкоматы. Срать на пороге Охфиса гавнокомандующего.
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Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства

Дурень, ты здесь нормальную жизнь создай. Тогда и уговаривать никого не прийдётся.
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Пики відповідальних за реалізацію... Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 7186



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а может Осел для меня придумает программу, поощрительную? У меня и паспорт есть.
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А когда будут выдавать номера на машину с надписью *СЕПАР* чтобы мусора не останавливали и другие водителя их пропускали?
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Ниче что сейчас молодежь с Украины массово сваливает за бугор как только получает паспорт? Что то им никто никаких ни льгот ни приференций не предлагает.
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