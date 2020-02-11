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 Обменянную 29 декабря террористку Мастикашеву 40 суток держали в больнице Донецка без лечения, а теперь не выпускают из "ДНР" в РФ. ВИДЕО

Подозреваемая в государственной измене украинка Дарья Мастикашева, которую передали оккупантам из "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, заявила, что ей запретили покидать временно оккупированные территории.

Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение Мастикашевой опубликовал пользователь твиттера Necro Mancer

Она записала видео 10 февраля на контролируемом террористами контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области.

По словам Мастикашевой, на границе с Россией ее завернули назад и сказали явиться в так называемое "МГБ".

"Я находилась более сорока дней в Донецке по непонятным для меня причинам. Меня удерживали в больнице, якобы лечили, но на самом деле этого не было. Сейчас я приехала на КПП Успенка, чтобы уехать из Донецка в Россию. Мне в пересечении границы было отказано по непонятным причинам. Было сказано вернуться в город Донецк на бульвар Шевченко 26 в службу "МГБ". Прошу убедительно помочь мне пересечь сейчас границу и вернуться к своему ребенку, который меня ждет ", - заявила Мастикашева.

Дарью Мастикашеву передали на оккупированные территории в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 г.

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Ей инкриминируют действия, направленные "в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины".

В 2017 году она с Александром Каратаем организовала выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах.

По данным стороны обвинения, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.

Источник: https://censor.net.ua/v3175161
 
 
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а беркутню випустили, отже це спланований акт.
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до речі, беркутів пропустили навіть в Україну а в расєюшку пускать шось не дуже хочуть
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лугандония превращается в "Дистрикт 9", даже для кацапов
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Ну правильно,Потому что на Рашке она не нужна а завтра ее опять закинут в Киев, а кремлевский агент Портнов ее отчистит с помощью своих ручных судей
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будешь обслуживать там местный сброд и синьку кацапску.ю..
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А почему зебил выпустил террористку?
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Та ні. Цю тварь ми тепер, принаймі, в рило знаємо. Інших ********* не показують , чомусь рило завжди закривають.
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кошмаррр. рузькава чилавека дамбасня на роисю не выпускает. за что же диды - вытираны в армии власова ваивале?
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Как? Она ещё не в Киеве? Странно, сейчас сепары все едут в Киев.
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Ну вы поняли. Из Рашки поступили укразания сепаров не выпускать из ОРДЛО, а ждать особых распоряжений когда ЗЕ подпишет капитуляцию и снимет блокаду. Тогда вся ета мразота полезет в ваши города устанавливать свои порядки и республики
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в россиюшку захотелось... А кто будет поднимать экономику молодых республик? Пушкин?
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Момбасские ублюдки, если читаете это то знайте что Мастикашева завербована украинской стороной, и она глубокий наш тайный агент. Очень сильная духом и вам ни за что не признаеться в этом!!
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А итересно за какие заслуги так свободно выпуcтили екс-беркутовцев после двух месяцев перебывания на их територии и когда они были для них такие ценные кренделя что их даже включили в список для обмена?
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