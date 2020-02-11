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 Проект "Полицейский офицер громады" расширят на прифронтовые районы, - Аваков

Национальная полиция Украины расширяет проект "Полицейский офицер громады" и в ближайшее время он охватит прифронтовые районы.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин и руководителем отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Стефани Холмс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Есть запрос наших граждан на эту реформу. И как уже планировалось ранее, мы увеличиваем бюджет, подключаем наших партнеров и уже в ближайшее время охватим прифронтовые районы, а затем и всю страну", - отметил Аваков.

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Также стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество и расширение совместных проектов.

Напомним, проект "Полицейский офицер громады" стартовал в мае 2019 года. Основная цель проекта - обеспечить каждую территориальную общину офицером, который живет и работает на ее территории. Уже до конца 2020 года он заработает по всей территории Украины. Новый проект предусматривает, что офицер полиции будет тесно взаимодействовать с жителями своей громады и будет ориентироваться на их потребности. 80-90% рабочего времени полицейский будет находиться в громаде. Он будет доступен для населения, знать жителей территории, которую обслуживает, их проблемы и предоставлять качественные полицейские услуги. Громада возьмет на себя часть финансовой поддержки его работы.

Источник: https://censor.net.ua/n3175160
 
 
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Ну по законам жанру в ефірі мають бути стабільні новини про покращення, прискорення і близький заіпісь. Шоб зебілята не нєрвнічалі)
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Грузинів здихались, реформа поліції здохла! Вже знов на кожному перехресті, "нові пластмасові" здирники продовжують справу сержантів петренків! Рюкзакана потрібно спочатку гнати, в шию, потім саджати!!!
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