 Проект "Полицейский офицер громады" расширят на прифронтовые районы, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин и руководителем отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Стефани Холмс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Есть запрос наших граждан на эту реформу. И как уже планировалось ранее, мы увеличиваем бюджет, подключаем наших партнеров и уже в ближайшее время охватим прифронтовые районы, а затем и всю страну", - отметил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру объединения территориальных общин

Также стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество и расширение совместных проектов.

Напомним, проект "Полицейский офицер громады" стартовал в мае 2019 года. Основная цель проекта - обеспечить каждую территориальную общину офицером, который живет и работает на ее территории. Уже до конца 2020 года он заработает по всей территории Украины. Новый проект предусматривает, что офицер полиции будет тесно взаимодействовать с жителями своей громады и будет ориентироваться на их потребности. 80-90% рабочего времени полицейский будет находиться в громаде. Он будет доступен для населения, знать жителей территории, которую обслуживает, их проблемы и предоставлять качественные полицейские услуги. Громада возьмет на себя часть финансовой поддержки его работы.