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 Политика Украины
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 Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине

Дипломаты Соединенных Штатов Америки призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине.

Об этом говорится в публикации посольства США в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в г. Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине", - пишут дипломаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание оккупантами фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни, - Денисова

Подконтрольные РФ суды в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине 01

Напомним, 10 февраля в подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя состоялось четыре судебных заседания, в ходе которых десятерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили аресты.

Таким образом, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров, Ремзи Бекиров, Джемиль Гафаров, Осман Арифмеметов, Риза Изетов, Раим Айвазов, Яшар Муединов останутся в следственном изоляторе до 15 марта 2020 года.

Также читайте: Недавно вышедших из тюрьмы фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Ваитова и Примова фактически повторно осудили на 8 лет, - адвокат Гемеджи

Источник: https://censor.net.ua/n3175158
 
 
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Прав не Имеют , - А Людей сажают и плюют на Права.Право собственности на Крым не имеют а Заправляют, ну и Что. Трамп говорит , путин хороший Парень.
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Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине.

А что скажет посольство США в рашке Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 1070?
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Чи здатне посольство штатів в рашці повторити цю тезу ?
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Прав не Имеют , - А Людей сажают и плюют на Права.Право собственности на Крым не имеют а Заправляют, ну и Что. Трамп говорит , путин хороший Парень.
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Повторяется потакание гитлеру ,теперь новому монстру-путлеру
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да они вообще не имеют права в Крыму что-то иметь...
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Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине.

А что скажет посольство США в рашке Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 1070?
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Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине

В Украине, понятно? А посольство США в России? Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 2347
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Сьома, ти - мудак кацапський і ето реально..
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каци у шоці і полишають Кирим..навіть горілку забувають дожерти..це наймоцніший удар по окупанту..
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та клав ху@ло на ці заяви з мавзолею! в барижних єврошлюх анурез від втрати грошей пов'язаних з санкціями проти підерації! вони за квас і гуталін гузно тьхутіну готові вилизати! а США ці питання самостійно вирішити не в змозі!
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А Наде пофиг, татари не хвилюють, купается собі в цей час, в море, правда в северном ледовитом океане, но какая разница ? Музика -бомбова, в кінці відео -незабутні очі, відео від "чілійського перца" тиць сюди
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Немного оффтопа, но на тему РФ:
В ответ на обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб Российская Федерация приняла решение прекратить закупку турецких помидоров. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
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Подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".
Такое заявление в эфире "Прямого" сделал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркнул, что это его личное мнение.
"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.
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