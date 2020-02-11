Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине.

Об этом говорится в публикации посольства США в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в г. Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине", - пишут дипломаты.
Напомним, 10 февраля в подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя состоялось четыре судебных заседания, в ходе которых десятерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили аресты.
Таким образом, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров, Ремзи Бекиров, Джемиль Гафаров, Осман Арифмеметов, Риза Изетов, Раим Айвазов, Яшар Муединов останутся в следственном изоляторе до 15 марта 2020 года.
А что скажет посольство США в рашке ?
В Украине, понятно? А посольство США в России?
В ответ на обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб Российская Федерация приняла решение прекратить закупку турецких помидоров. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Такое заявление в эфире "Прямого" сделал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркнул, что это его личное мнение.
"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.