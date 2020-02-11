Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине.

Об этом говорится в публикации посольства США в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в г. Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине", - пишут дипломаты.

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Напомним, 10 февраля в подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя состоялось четыре судебных заседания, в ходе которых десятерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили аресты.

Таким образом, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров, Ремзи Бекиров, Джемиль Гафаров, Осман Арифмеметов, Риза Изетов, Раим Айвазов, Яшар Муединов останутся в следственном изоляторе до 15 марта 2020 года.

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