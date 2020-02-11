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 Политика Украины
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 Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи уверен, что совместными усилиями Украина и Европейский Союз смогут поставить точку в "языковом" вопросе.

Об этом он сказал на пресс-брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассматриваем закон (закон Украины об образовании – ред.), принятый парламентом. И я думаю, что также важно, чтобы соответствующие меньшинства не только одобрили, но и комфортно чувствовали себя с ним и его имплементацией. Но я понимаю, что украинское правительство также работает в этом направлении, так что я думаю, что совместными усилиями мы сможем поставить точку в этом вопросе", - сказал Варгеи.

Еврокомиссар подчеркнул, что защита меньшинств является одной из ценностей ЕС.

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"Как вы знаете, защита людей, принадлежащих к меньшинствам, является европейской ценностью, которую мы храним, и которую мы имплементируем не только в ЕС, но также и за его пределами", - сказал он.

Напоминаем, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

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Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Источник: https://censor.net.ua/n3175157
 
 
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Позиція ПАРЄ та Угорщини відома... Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 6383

Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 159
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вот мрази вонючие, пусть идут поставят точку в языковом вопросе в изгаеле!
имеют бедного украинца кто как хочет..., а все потому что народ пофигистический...
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защита людей, принадлежащих к меньшинствам, является европейской ценностью
Ну так обучить меньшинство языку страны проживания єто и есть защита єтого меньшинства. В чем претензиии к закону?
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вот мрази вонючие, пусть идут поставят точку в языковом вопросе в изгаеле!
имеют бедного украинца кто как хочет..., а все потому что народ пофигистический...
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защита людей, принадлежащих к меньшинствам, является европейской ценностью
Ну так обучить меньшинство языку страны проживания єто и есть защита єтого меньшинства. В чем претензиии к закону?
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хорошо что страны Балтии и другие уважающие себя страны посылали нах этих еврокомиссаров, ПАСЕ и других озабоченных их внутренними делами..

Поэтому страны Балтии это надолго, а Украине возможен скорый пипец...
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та зачем стока усилий из-за какой та точки ...или Точка-У. или "Учим английский Точка."
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Так а чого ти очiкував в країнi де 73% малоросiв?
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Точку над чем,уточните.Кацапы вссегда говорили что расставят точки над И,хотя такой буквы в кацапском алфавите не существует.Так что пускай уточнят куда будут втыкать ТОЧКУ.
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существовала такая буква...до ленинской реформы Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 313.просто кацапье никак не дотумкает,шо у них даже букву украли...и не одну
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А в українській мові лілера ,,і,,була завжди,независимо какая была власть.
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Всіх захищають меншість.А коли будуть захищати більшість?
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Якщо ЕС скаже дві мови державні і вступаєте до ЕС, то так і буде. Не вірите ?
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Основа конфлікту мовне питання, не буде цього, не буде конфлікту.
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