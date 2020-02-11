 Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи

Об этом он сказал на пресс-брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассматриваем закон (закон Украины об образовании – ред.), принятый парламентом. И я думаю, что также важно, чтобы соответствующие меньшинства не только одобрили, но и комфортно чувствовали себя с ним и его имплементацией. Но я понимаю, что украинское правительство также работает в этом направлении, так что я думаю, что совместными усилиями мы сможем поставить точку в этом вопросе", - сказал Варгеи.

Еврокомиссар подчеркнул, что защита меньшинств является одной из ценностей ЕС.

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"Как вы знаете, защита людей, принадлежащих к меньшинствам, является европейской ценностью, которую мы храним, и которую мы имплементируем не только в ЕС, но также и за его пределами", - сказал он.

Напоминаем, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

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Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".