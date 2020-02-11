 Северная Македония ратифицировала соглашение о вступлении в НАТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ekathimerini.
"Законодатели Северной Македонии единогласно ратифицировали соглашение о том, чтобы страна, расположенная на юге Европы, стала 30-м членом военно-политического альянса НАТО", - говорится в сообщении.
Все 114 присутствующих парламентариев из 120-ти проголосовали за ратификацию соглашения. Во время короткой церемонии у здания парламента подняли флаг НАТО.
Голосование состоялось на несколько недель раньше запланированного, поскольку действующий парламент должен разойтись в конце недели, накануне выборов, запланированных на 12 апреля.
Испания - единственный действующий член НАТО, еще не одобрил присоединение Северной Македонии к Альянсу. Ожидается, что испанский парламент проведет голосование по ратификации соглашения в марте.
Похоже, что ответственная элита страны взяла на себя решение о защите страны.
Как и в странах Балтии.
А зеленые хотят пропихивать мутный референдум с блокирующим пакетом в 25 % от ватников.
Они специально его хотят протянуть, чтобы через свои "референдумы" не выпускать Украину из рашистского стойла.
помните - НАТО нам не нужно, мы одиннарот с московитами, мы за мир-дыр, дыр, дыр..... - в течении 25 лет...
Грузию тоже скоро примут...
а затем я откупорю бутылку хорошего вина, нарежу несколько скибок козьего сыра и несколько лепестков сыровяленной индюшатины, включу на тихий звук РашкаТВ, и глядя на беснование Скобеевой/Соловьева/Жириновского и других кацапоживотных, я буду тихо смеяться, вспоминая весну 2014 года..
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу. Про це він заявив в ефірі "Прямого", передають Патріоти України.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - заявив політик.