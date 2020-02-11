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Все про:Македония (60) НАТО (6654)

 Северная Македония ратифицировала соглашение о вступлении в НАТО

Парламент Северной Македонии проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ekathimerini.

"Законодатели Северной Македонии единогласно ратифицировали соглашение о том, чтобы страна, расположенная на юге Европы, стала 30-м членом военно-политического альянса НАТО", - говорится в сообщении.

Все 114 присутствующих парламентариев из 120-ти проголосовали за ратификацию соглашения. Во время короткой церемонии у здания парламента подняли флаг НАТО.

Голосование состоялось на несколько недель раньше запланированного, поскольку действующий парламент должен разойтись в конце недели, накануне выборов, запланированных на 12 апреля.

Испания - единственный действующий член НАТО, еще не одобрил присоединение Северной Македонии к Альянсу. Ожидается, что испанский парламент проведет голосование по ратификации соглашения в марте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Македония изменила название ради членства в НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3175155
 
   
 Топ комментарии
 
Референдум в Македонии по поводу вступления в НАТО проводили?
Похоже, что ответственная элита страны взяла на себя решение о защите страны.
Как и в странах Балтии.
А зеленые хотят пропихивать мутный референдум с блокирующим пакетом в 25 % от ватников.
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мечтаю, что бы когда-нибудь в ближайшем будущем, Украинский парламент проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны Украины в НАТО..
а затем я откупорю бутылку хорошего вина, нарежу несколько скибок козьего сыра и несколько лепестков сыровяленной индюшатины, включу на тихий звук РашкаТВ, и глядя на беснование Скобеевой/Соловьева/Жириновского и других кацапоживотных, я буду тихо смеяться, вспоминая весну 2014 года..
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114 депутатов, - на 2мл населения, то в нас в Украине должно Быть где то 2тыс, а мы говорим , что 450 много и они уже Шампанское пьют.
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Референдум в Македонии по поводу вступления в НАТО проводили?
Похоже, что ответственная элита страны взяла на себя решение о защите страны.
Как и в странах Балтии.
А зеленые хотят пропихивать мутный референдум с блокирующим пакетом в 25 % от ватников.
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В страну под защитой НАТО не влезет никакая козломордая обезьяна, что в свою очередь дает толчок инвестициям и той же цене на землю. Но молоросы необучаемы...
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Если бамбас вернется под наш контроль, будет больше, чем 25%. А останется замороженным, тоже не примут. Кремль устроил ловушку для желающих вступить в НАТО.
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Закон о референдумах с блокирующим пакетом в 25% имени Зе-Стефанчука не должен быть принят. Такого нет нигде в мире.
Они специально его хотят протянуть, чтобы через свои "референдумы" не выпускать Украину из рашистского стойла.
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привет малороссам..... Північна Македонія ратифікувала угоду про вступ до НАТО - Цензор.НЕТ 9437
помните - НАТО нам не нужно, мы одиннарот с московитами, мы за мир-дыр, дыр, дыр..... - в течении 25 лет...
Грузию тоже скоро примут...
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Кто знает кто такой в Украине Селиванов?Смотрю по ,,Звезде ,,дебаты и складывается впечатление что кацапы реально ссут от Украины.
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мечтаю, что бы когда-нибудь в ближайшем будущем, Украинский парламент проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны Украины в НАТО..
а затем я откупорю бутылку хорошего вина, нарежу несколько скибок козьего сыра и несколько лепестков сыровяленной индюшатины, включу на тихий звук РашкаТВ, и глядя на беснование Скобеевой/Соловьева/Жириновского и других кацапоживотных, я буду тихо смеяться, вспоминая весну 2014 года..
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"Слуги" знову тестують громадську думку чи рішення вже прийнято? Арахамія назвав "допустимим компромісом" подачу дніпровської води в анексований Крим !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу. Про це він заявив в ефірі "Прямого", передають Патріоти України.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - заявив політик.
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Зато в Украине все эти десятилетия агенты ФСБ: в Верховной Раде, "эксперты" на ТВ в один голос завывают, что это якобы невозможно, приводят какие-то доказательства, примеры, написанные для них в Москве. И люди, как всегда верят в эту чушь. А в это время другие страны просто становятся в ряды НАТО.
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