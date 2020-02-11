 ЕС выделит Украине 25 млн евро на диджитализацию, - Гончарук

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что правительство и ЕС подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Диджитализация - это, прежде всего, победа над коррупцией ", - написал премьер.

Гончарук подчеркнул, что цель правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года, а уже в 2020 году перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг.

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"Это международная техническая помощь, оказываемая Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации. Украина стремится активно внедрять главу об электронных коммуникации Соглашения об ассоциации. Никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей. Наша команда над этим работает", - добавил глава Кабмина.

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