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 Украина рассчитывает выйти на серьезный прогресс по "промышленному безвизу" в 2020 году с Евросоюзом, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Украина рассчитывает выйти на серьезный прогресс в рамках Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА), известного как "промышленный безвиз" уже в 2020 году.

"Мы поговорили о том, чтобы ускорить получения Украиной так называемого "промышленного безвиза", - сказал Гончарук на совместном брифинге с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Варгеи в Киеве передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что Украина рассчитывает выйти на серьезный прогресс в этом вопросе уже в 2020 году, и подписать Соглашение в ближайшие годы. Также он отметил, что Украина ожидает технической миссии ЕС.

В свою очередь еврокомиссар Варгеи отметил, что стороны будут стараться сделать всю подготовительную техническую работу в рамках проекта в 2020 году, после чего в 2021 году будет возможность перейти к формальной части.

Как сообщалось, торговый представитель – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка прогнозирует, что предварительная оценочная миссия по Соглашению об оценке соответствия и принятия промышленной продукции АСАА посетит Украину в первом квартале 2020 года.

Верховная Рада 12 декабря 2019 года во втором чтении и в целом приняла законопроект №2172 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора", отменяющий дублирование контроля над отдельными видами продукции. Этот документ был последним условием для подписания соглашения об оценке соответствия между Украиной и Европейским Союзом.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантическ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизация неприбыльных предприятий обеспечит развитие промышленности и экономический рост, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3175152
 
 
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Зебилы, вы можете себе представить что если бы зебил был президентом с 14 года то нам бы дали безвиз?
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тока расеюшке нужен?и поэтому она все заводы на лугандоне попилила и в тайгу вывезла?
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Не для того евро ассоциацию подписывали, чтобы свои рынки открывать,

Золотые слова! А руду вывозить - вагонов не хватает...
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Промышленный безвиз это уничтожение украинского животноводства и промышленности.
Извините когда у животновода скупают мясо по 18-20 гривен а продают по 120 а из за бугра по 40 и тоже по 120 но сотнями тонн по контрактам то о каком сельском хозяйстве в Украине может идти речь.
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Если бы продукция нужна была, то никакие бы "безвизы" не нужны были бы
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