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 На Луганщине на взятке 20 тыс. грн задержан председатель объединенной теробщины, - прокуратура. ФОТО

В Луганской области правоохранители задержали "на горячем" при получении взятки председателя объединенной территориальной общины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

На Луганщине на взятке 20 тыс. грн задержан председатель объединенной теробщины, - прокуратура 01

Следствием установлено, что чиновник требовал и получил от представителя физического лица-предпринимателя взятку в размере 20 тыс. грн за продажу имущества объединенной территориальной общины без заключения договора купли-продажи и уплаты его реальной стоимости в пользу ОТО.

10 февраля взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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На Луганщине на взятке 20 тыс. грн задержан председатель объединенной теробщины, - прокуратура 02

Впрокуратуре отмечают, что указанного председатель объединенной территориальной общины уже третий раз уличен в совершении коррупционного преступления. Так, в 2018 году он был задержан при получении взятки в размере 55 тыс. грн (ч. 3 ст. 368 УК Украины), в 2019 году он же был уличен в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины) и завладении бюджетными средствами в размере 180 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). По обоим фактам обвинительные акты направлены в суд, их судебное разбирательство продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175150
 
 
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Это даже не 1000$. Зачем рисковать должностью ради 20 тысяч ?
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Спочатку прочитав "теребонщины" замість "теробщины"...

На Луганщине на взятке 20 тыс. грн задержан председатель объединенной теробщины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8119
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