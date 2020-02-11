 На Луганщине на взятке 20 тыс. грн задержан председатель объединенной теробщины, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

Следствием установлено, что чиновник требовал и получил от представителя физического лица-предпринимателя взятку в размере 20 тыс. грн за продажу имущества объединенной территориальной общины без заключения договора купли-продажи и уплаты его реальной стоимости в пользу ОТО.

10 февраля взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Впрокуратуре отмечают, что указанного председатель объединенной территориальной общины уже третий раз уличен в совершении коррупционного преступления. Так, в 2018 году он был задержан при получении взятки в размере 55 тыс. грн (ч. 3 ст. 368 УК Украины), в 2019 году он же был уличен в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины) и завладении бюджетными средствами в размере 180 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). По обоим фактам обвинительные акты направлены в суд, их судебное разбирательство продолжается.

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