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 Политика Украины, Общество
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 Возвращенные Россией украинские военные корабли к лету выйдут в море, - Воронченко

К началу лета 2020 года возвращенные РФ украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины.

Об этом в интервью Радіо Свобода сообщил адмирал Игорь Воронченко, командующий Военно-морских сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снятое, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз обзор катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", - сообщил Воронченко.

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Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 года прошел взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Также читайте: Удалены доказательства агрессивных и противоправных действий России, - Воронченко по итогам баллистической экспертизы МБАК "Бердянск"

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена. Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье

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Источник: https://censor.net.ua/n3175148
 
 
 Топ комментарии
 
Так зебилы же сказали что виноват Порох что хотел пройти через русский Крым не спросив разрешения у кацапов на проход через кацапские воды
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поменяйте хотя бы их названия....
так обычно поступают моряки после большого позора...
и еще... - не посылайте их снова далеко.. - пускай браконьеров гоняют на Каховском водохранилище..
может хотя бы там не струсят...
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Тобто ми відновлюємо кораблі купу часу за купу наших грошей? А де відповідальність дикої кацапії?!! Чому я маю платити свої податки на користь росії? Зебіли?
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Так зебилы же сказали что виноват Порох что хотел пройти через русский Крым не спросив разрешения у кацапов на проход через кацапские воды
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Свобода и независимость очень дорого стоит. Не будешь платить Украине будешь платить россии. При возможности объясни это ЗЕбилам.
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Я так понимаю через Крым они больше плавать не будут чтобы не злить *****? Возвращенные Россией украинские военные корабли к лету выйдут в море, - Воронченко - Цензор.НЕТ 4448
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А шо, дуже вдало сходили на Азов..? Треба повторити..?
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Более чем удачно. Россия выставлена как бандит и террорист.
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Вчіть матчастину..для каців ці санкції болючі, але далеко не фатальні..а то шо вони бандюки, то це не упоротим і так відомо..але ліві псевдоліберали,вигодувані на кацапських нафтодоларах пробачать орді усе..
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Ты сам то бабушкин герой видать. Из дома с куйлом воюешь?
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поменяйте хотя бы их названия....
так обычно поступают моряки после большого позора...
и еще... - не посылайте их снова далеко.. - пускай браконьеров гоняют на Каховском водохранилище..
может хотя бы там не струсят...
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Ты тоже из команды сцыкунов? Ой! Из команды президента.
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Одін назвать «Фортепіано», а второй: «******».
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честно говоря, на боевые корабли они как-то не тянут по современным меркам... может передадите их в рыбохрану?
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Зрадофилы подтянулись. Начали Украину топить.
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Победун, Україну топлять, як мінімум, років 500..передостанні були комуняко-кацапи, а останні 30 років їх нащадки разом к бандюками та малайцями..тому не треба тут дуже вумнічать..
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Выходя из дома ты обсираешь свою жену, маму, детей? Ты даже не понимаешь что унижаешь самого себя обсирая свою Родину. Или не Родину?
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Правда буває образливою,але залишається правдою..
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Если кто то твоих детей назовёт тупыми ублюдками ты ответишь: Правда буває образливою,але залишається правдою. Противно!
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73% люто вишукують тих, хто винен в їх перемозі. Ось суть коментів від зє тєрпєльців.
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Наші т.з. "ВМС" - то жалюгідна показуха.
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А что ты сделал что бы было иначе? Лежал на диване и пиво пил.
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Дело хорошее. Пора уже врываться в элиту флотов мира.
Возвращенные Россией украинские военные корабли к лету выйдут в море, - Воронченко - Цензор.НЕТ 110
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То шо - Можем повторить ? Слабо на Марік під мостом продефілірувати ?)
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Зебил, а слабо начать строить корветы, крейсеры и пр. достойные нашей страны корабли?
Не пора построить настоящий флот, а не шлюпочный? Ты, урод, наконец-то начнёшь приносить Украине пользу?
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буксирчик обезательно восстановить!! если не ошибаюсь название его яны капу переводится как новые ворота... этот геройский буксирчик привел в бешенство фсбэшных баранов на кораблях...
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Ты тоже из команды сцыкунов? Ой! Из команды президента.
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...а страна бэушных унитазов чё...не сабираецца абарудавание вазвернуть, вместе с Крымом?
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