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Все про:Аваков (2956) Закарпатье (1714) Зеленский (4537) Мукачево (292) облсовет (401)

 Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево

Депутаты Закарпатского областного совета на внеочередной сессии 11 февраля проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, депутаты просят чиновников "принять неотложные меры, направленные на противодействие преступности".

В обращении говорится также о помощи в повышении уровня общественной безопасности в регионе в целом и снижении остроты криминогенной ситуации в Мукачево в частности. Депутаты предлагают обеспечить постоянное патрулирование в городе патрульной полиции и принять срочные меры, направленные на реальную и эффективную борьбу с наркопреступностью в регионе.

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Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации. Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских охраняют круглосуточно с 9 февраля.

11 февраля отстранили от работы все руководство местной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3175145
 
 
 Топ комментарии
 
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Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево

И в этом от Кацапстана - никакого отличия. Там к царю с челобитной и здесь тоже ходоки.
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Так я слышал, что контрабас уже побороли! Или нет?
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Так я слышал, что контрабас уже побороли! Или нет?
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для прекращения преступности в Закарпатье нужно выселить закарпатцев Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево - Цензор.НЕТ 9471



я там бывал, знаю....
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...на кожному кроці немита смердяча циганота
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та там все хороши от цыганоты до балоговськой босоты
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О как Балога боится, что конкуренты город отожмут.
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Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево

И в этом от Кацапстана - никакого отличия. Там к царю с челобитной и здесь тоже ходоки.
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Українське Закарпаття, це як кацапська Чечня.
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холопы просят сцаря усмирить бояр ...якось так
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..там на постоянной основе бригада нац. гвардии стоять должна и ни одного в ней местного зольдатен...и корда рота, и тоже из неместных....и круглосуточное патрулирование с собачками-питбулями.. Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево - Цензор.НЕТ 2224 ..
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Достаточно просто пересажать тех, кого сюда напихали москаль с луциком
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..недостаточно...местным там делать нечего, даже секретарям..все чужие и по максимуму от гопоты местной изолированы, внутренняя безпека работать должна ...и пересажать показательно какую то особо упоротую часть.....все. Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево - Цензор.НЕТ 2713.просто..
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