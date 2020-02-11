 Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, депутаты просят чиновников "принять неотложные меры, направленные на противодействие преступности".

В обращении говорится также о помощи в повышении уровня общественной безопасности в регионе в целом и снижении остроты криминогенной ситуации в Мукачево в частности. Депутаты предлагают обеспечить постоянное патрулирование в городе патрульной полиции и принять срочные меры, направленные на реальную и эффективную борьбу с наркопреступностью в регионе.

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Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации. Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских охраняют круглосуточно с 9 февраля.

11 февраля отстранили от работы все руководство местной полиции.