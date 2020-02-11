EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  3584  132
Все про:Билецкий (155) Национальный корпус (233) Ермак Андрей (87)

 Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий

Богдан официально уволен с должности главы ОП, Ермак официально назначен. Оба обычные "решала". И не надо надеяться, что Ермак является переговорщиком от Украины с Россией - он переговорщик от России в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что назначение Ермака новым главой Офиса Президента значительно усилит влияние Путина и РФ на политическую ситуацию в Украине.

"Ермак - это не переговорщик от Украины с Россией, это переговорщик от России в Украине. А значит - влияние северных соседей на Зеленского еще более возрастает", - заявил лидер Нацкорпуса.

Билецкий также добавил, что Андрей Ермак, как и его предшественник Андрей Богдан, имеют репутацию теневых "переговорщиков" в высших эшелонах нынешней власти и на международном уровне, поэтому от перестановки слагаемых итоги глобально не изменятся.

Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий 01

"Посмотрите на физиогномику этих лиц и увидите - ничего не изменилось. Один биологический "решала" сменился другим
биологическим "решалой", - скептически прокомментировал такое кадровое решение Андрей Билецкий.

Напомним, Андрей Ермак - теперь бывший помощник президента Владимира Зеленского, который отвечал за три международных направления и, в частности, вел неофициальные форматы переговоров с Россией. Он имеет широкие знакомства в московской элите и присутствовал при телефонных разговорах Зеленского с Путиным. За время пребывания в статусе помощника Зеленского Ермак попал в несколько громких скандалов. Например, был замечен в киевском ресторане во время неформальной встречи с американским лоббистом и бывшим советником Трампа Брайаном Ланге, которого просил о помощи за любые деньги. О
чем именно шла речь до сих пор не известно.

Источник: https://censor.net.ua/n3175141
 
   
 Топ комментарии
 
Бєлєцкій затято валив проукраїнську владу щоб стать затребуваним борцуном при проросійскій. Воняє.
 показать весь комментарий
 
Про свинов это к зебобику Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3969
 показать весь комментарий
 
А ты как думал, Билецкий, - весело будет?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Кошак ти сам волав хуже не будет и Лижбы не Порох!
 показать весь комментарий
 
 
не ври вовка...
я этого не писал и писать не стал бы...
потому что это глупо...
хуже всегда может быть...
 показать весь комментарий
 
И в чем ничтожность Порошенко? Только не надо мне повторять "доказательства" из *****-ТВ и сателлитов по типу 112-й канал и т.п. Г+Г тоже это касается.
 показать весь комментарий
 
 
Вобще к чему нацики стремились 20 лет Порошенко сделал за 5 лет!
 показать весь комментарий
 
Kamate Kaora - не буду я ничего объяснять и перечислять...

уже все переговорено 1000 раз...
просто у меня хорошая память и я помню то, что многие на фоне зе-чмо забыли...
 показать весь комментарий
 
Да потому что тебе кошак помоечный сказать то нечего. Я сам поддерживал националистов но видя их зашквары и политическую импотенцию а в некоторых вопросах то вобще иделогическое братство с рашистами перестал их поддерживать и для меня они стали нациками - комнатными собачками кремля!
 показать весь комментарий
 
и Хмара, и Бутусов, и Гриценкс Тимохой орали как бешеные.. получите! а умные люди предупреждали, из 39 кандидатов выбрать этот мусор!
 показать весь комментарий
 
 
А назови хоть одне досягнення. Дивишся на ціх націків і враження що їх провідник сидіть в Москві!
 показать весь комментарий
 
Трохи затримався вузькоокий після нового року, а так - все по плану.
 показать весь комментарий
 
Билецкий а где твои мозги были в апреле 2019 наверное там где и совесть Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9549
 показать весь комментарий
 
 
Вот откуда эти эксперды всё так знают?
"Посмотрите на физиогномику этих лиц и увидите - ничего не изменилось. Один биологический "решала" сменился другим"
Он шо физиогномист? Он шо, по роже лица судит о возможностях и о грехах человека?

А потом эту всю свою дурню они вёдрами льют на уши и глаза украинцам через "цензор" и подобных...
 показать весь комментарий
 
а кто такой Ермак? пока никто, он что уже выше Президента, что все так встали на дыбы. Его что, народ выбирал, он кто и что? пока никто - начальник всего лишь офиса, конторы по-простому, делопроизводитель, - если совсем по-простому.
 показать весь комментарий
 
Клоуна будут бить
Возможно даже ногами
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли ловіть плювок в обличчя від всенародного зелоха.

отказ Зеленского назначить главой Государственного бюро расследований человека, рекомендованного Богданом. Богдан выступал против назначения Ирины Венедиктовой. Но Зеленский сделал по-своему. По сути, это обнулило все обещания Богдана посадить Порошенко и других представителей предыдущей власти. https://censor.net.ua/r3175079

 показать весь комментарий
 
беня сказал мочить ермака...а то нахал,место в ОПе отжал.
пауки,фуле...
 показать весь комментарий
 
 
это не правда.правда в том что ЗЕ сдает Украину и пох. всякие влияния
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Никто Украину не сдаёт. Очнитесь!
 показать весь комментарий
 
Господин Билецкий, к счастью, неглупый человек. Иногда, правды, заносит. Жажда власти, она такая жажда, что, бывалыче, чего только не вырвется изнутри организму.
 показать весь комментарий
 
 
зебил уже идет ва банк. Сцикло решило сделать ставку на путлера.
 показать весь комментарий
 
 
#какая_разница, Андрей? Главное ведь, что не Порох. Да?!!

#АвакOFF
 показать весь комментарий
 
 
Лайкаю только потому, что меня аздражает Ермак, этот сторонник братской дружбы и пониматель сепаров и остальных ватников.
 показать весь комментарий
 
Маладэць! Помню перед вторым туром мощные акции против "Свинарчуков". Т.е. тогда был супер повод для акций, а сейчас нет, Билецкий? Это, как минимум странно.
 показать весь комментарий
 
 
Ермак - это замена главного агента Путина при президенте Украины вместо Медведчука Февраль 11, 2020Без рубрикиКомментарии

Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 1618Кто он - новый глава Офиса президента Андрей Ермак? Что важно о нем знать, и чего теперь стоит опасаться?

Автор этих строк начинал писать этот текст о Андрее Ермаке - «смотрящем за внешней политикой» в офисе Владимира Зеленского. А закончил - об Андрее Ермаке, главе Офиса президента. Вот что бывает, когда оттягиваешь всего на сутки.
О таком происшествии рассказал сегодня в блоге LIGA.net журналист, сооснователь партии «Демократична Сокира» Виктор Трегубов.
Что ж. Кто есть господин Ермак? Что важно о нем знать и чего в его приходе стоит опасаться?
Таинственный продюсер
Официальной информации об Ермаке крайне мало - куцая страничка на Википедии. Сорок восемь лет, по образованию юрист, по профессии кинопродюсер. В политике до появления в команде Зеленского был замечен в довольно экзотическом месте: на позиции советника народного депутата трех созывов от Партии регионов Эльбруса Тедеева на общественных началах. Учитывая, что чемпион мира по вольной борьбе Эльбрус Тедеев в Партии регионов играл функциональную роль звезды спорта и профессионального (раз)блокировщика трибуны, сложно даже представить, что можно было ему советовать. Особенно бесплатно.
Тем не менее, будучи другом и доверенным лицом Зеленского (по другим источникам - изначально его супруги), малоизвестный доселе бизнесмен очень быстро взлетел на самый верх - по сути, на должность ответственного за всю внешнюю политику страны. И за два ее ключевые направления - переговоры с Российской Федерацией (в том числе, и в Минском формате) и переговоры с США. То есть стал неофициальным голосом нашей страны в мире.
А в день написания этой статьи он упрочнил свой статус - сменил Андрея Богдана на посту главы Офиса президента.
От себя замечу, что неофициально Ермака чиновники, по долгу службы коммуницирующие с Офисом президента, называют «самым умным из всех тех». Сложно, впрочем, разобраться, чего в этом больше - комплимента Андрею Борисовичу или общей характеристики команде Зеленского, но запомним этот тезис.
Новый Медведчук?
Нет, я не обзываюсь Медведчуком почем зря. В условиях вакуума, информации вокруг личности Ермака, главное опасение относительно его - и главное обвинение его оппонентов - лежит именно в этой плоскости. Мол, Ермак - человек, слишком чувствительный к позиции Кремля. А раз такой человек у нас отвечает за внешнюю политику, мы в большой опасности.
Разберем эти обвинения основательно.
Первыми их публично озвучили - что не удивляет - представители фракции «Европейская солидарность» в парламенте устами Артура Герасимова. Поводом стало свидетельство экс-посла США в Украине Вильяма Тейлора под присягой в американском Конгрессе. Среди прочего, Тейлор пересказал обстоятельства встречи Ермака и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера 14 сентября 2019 года. На этой встрече, по словам экс-посла, Ермак показывал Волкеру фотографии своих родственников, воевавших на Донбассе, и обвинял Порошенко в развязывании той войны. По мнению «ЕвроСолидарности» это - повторение кремлевской дезинформации, и раз такие слова представитель украинской страны вслух озвучивает американцам, возникают вопросы, украинскую ли сторону он на самом деле представляет.
В тему:
- Советник Зеленского работает на Кремль - Пионтковский привел доказательства предательства Ермака
- Советник Зеленского по внешней политике Ермак имеет связи с политической элитой России - «Схемы». Видео
Ермак в последующем интервью «Интерфакс-Украина» опроверг обвинения. Мол, да, говорили, общались но Порошенко обвиняли не в развязывании войны, как это подал Тейлор, а в коррупции в армии.
С одной стороны - вряд ли Тейлор лгал под присягой, пытаясь опорочить украинского политика. С другой - допустим, что что-то могло потеряться или исказиться при «испорченном телефоне» от Волкера к Тейлору, от Тейлора к Конгрессу. С третьей стороны - Ермаку не впервой озвучивать вещи, которые звучат довольно странно, но в которые он, похоже, искренне верит. Так, при авторе этих строк было озвучено сакраментальное «Вы же понимаете, что Зеленский - один из величайших политиков современности?», с которым присутствующие вынуждены были поспорить.
Таким образом, само свидетельство Тейлора-Волкера еще не указывает, что Ермак стоит на пророссийских позициях.
Однако есть некоторые детали контекста, позволяющие догадываться, что ему, действительно, легко общаться с россиянами. Не только легче, чем Порошенко (это как раз естественно), но и легче, чем Зеленскому, когда тот попытался выйти на прямые переговоры.
И вот эти детали.
Главная из них - переговоры президентов РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и Украины и поведение Суркова на них. Не секрет, что итоги встречи Путина и Зеленского в Париже не привели к ожидаемому прорыву в урегулировании на Донбассе. Однако есть интересный нюанс. По словам участника переговоров, министра внутренних дел Арсена Авакова, Сурков на встрече сорвался на крик, бросаясь документами и вопя «Мы так не договаривались!».
То есть повестка, озвученная на встрече, по мнению Суркова, не соответствовала заранее согласованной. Настолько, что у него, «серого кардинала Кремля», сдали нервы. Впоследствии Сурков, напомним, ушел с «украинского направления», уступив Дмитрию Козаку.
То есть пока Сурков договаривался с Ермаком - все было нормально, его все устраивало. А тут вывели на встречу Путина и Зеленского - и оказалось, что красные линии украинской стороны находятся намного ближе. «И закатилась навсегда за край небес его звезда».
Более того. Как вы могли (не) заметить, с горизонта пропал Виктор Медведчук. То есть он где-то есть, живет, ходит, интервью дает. Но он уже не выглядит главным переговорщиком по Донбассу и не позиционируется таковым. Почему РФ отказалась от наиболее удобного для себя человека, кума и личного друга Владимира Путина в качестве основного коммуникатора, на сохранении которого настаивала ранее? Вероятно, потому, что человек, заменивший его на этой позиции, их устраивает. Во всяком случае, они в это верят.
Несколько дискредитирует Ермака и его окружение. Во-первых, сомнительное назначение ответственным за реинтеграцию Донбасса Сергея Сивохо - человека минимально компетентного в вопросах национальной безопасности. По словам замсекретаря Совбеза, генерал-майора Сергея Кривоноса, Сивохо используют, как Жириновского в России - забрасывают через него провокационные тезисы, чтобы проверить реакцию общества. Близкой к группе Ермака называют и председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардепа Галину Третьякову, рекомендовавшую отменить льготы для ветеранов, служивших по контакту. Мол, человек сознательно продавал свою наемную силу, что тут такого?
Лично автору этих строк - в силу крымского детства - сильно резануло глаз интервью Ермака, в котором тот выражал надежду на одновременные местные выборы во всей Украине осенью 2020 года. Не касаясь самой идеи (это - тема для отдельной публикации), следует заметить, что человек, который так строит предложение, внутренне уже не рассматривает частью Украины Крым. Правда, в том же интервью Андрей Богданович, надо отдать должное, исправляется и четко высказывается в пользу украинского Крыма. Но это, знаете ли, «сознание против подсознания».
Наконец - совсем уж на уровне слуха, поскольку ссылаются журналисты на анонимный источник в Газпроме - недавно появились данные о причастности Ермака к одной из компаний, получивших право на прямой экспорт газа из РФ. В случае подтверждения - это могла бы быть бомба, в случае опровержения - повод для серьезного судебного иска. Будем ждать.
***
Похоже, Путину удалось провести «удачную» замену своего человека возле «тела» украинского президента. При Порошенко был Медведчук, но, в основном, тайно, а при Зеленском будет Ермак - но практически открыто…

 показать весь комментарий
 
«физиогномика этих лиц»(с)
-------------
Действительно😬😬😬
 показать весь комментарий
 
 
Презеденство вазелина закончится еврейскими погромами
 показать весь комментарий
 
 
Ползучая окупация Украины в самом разгаре. Кремлёвские холуи уже откровенно перестали прятаца..быдло всё стерпит. Теперь потихонечку начнут всё в пользу Рашки делать под визги ЗЕбильных троллей что никакой зрады нет...Нахрапом сразу взять Украину не вышло, щас будут брать вот через таких клоунов, и сепарков типа Ермака...при этом они до усрачек будут корчить из себя патриотов, но все их действия , законы, указы будут исключительно на руку Кремляди. Ничего нового всё по накатанной схеме, за последние 400 лет Украину именно так всегда и сливали..внутренниие гниды, манкурты и предатели. Сивохи, Ермаки, малоросские кловуны и все их сепарские прихлебаи...
 показать весь комментарий
 
 
Аби ж тільки Бєлєцкій не був шохою Авакова...
 показать весь комментарий
 
 
Білецький без команди голос не подає. В прямому і переносному сенсі
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх