 На изготовление вакцины от коронавируса COVID-19 уйдет до 1,5 лет, - ВОЗ

Об этом заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первую вакцину могут изготовить за 18 месяцев", - сказал Гебрейесус.

Как сообщалось, по состоянию на 11 февраля в мире зафиксировано 1 018 смертей от коронавируса нового типа. Общее количество больных в мире - 43 105, из них на материковом Китае - 42 638.

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Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток. У людей, находящихся в инкубационном периоде, нет клинических симптомов проявлений болезни.

Всемирная организация здравоохранения созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.

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