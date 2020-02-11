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 На изготовление вакцины от коронавируса COVID-19 уйдет до 1,5 лет, - ВОЗ

Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Об этом заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первую вакцину могут изготовить за 18 месяцев", - сказал Гебрейесус.

Как сообщалось, по состоянию на 11 февраля в мире зафиксировано 1 018 смертей от коронавируса нового типа. Общее количество больных в мире - 43 105, из них на материковом Китае - 42 638.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый коронавирус получил официальное название COVID-19, - ВОЗ

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток. У людей, находящихся в инкубационном периоде, нет клинических симптомов проявлений болезни.

Всемирная организация здравоохранения созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.

Читайте также: В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса: "Тестирование займет много времени"

Источник: https://censor.net.ua/n3175140
 
 
 Топ комментарии
 
Остановленное в Китае производство ударит по самому Китаю похлеще любых пошлин.
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А зараз рекламна компанія цієї вакцини..?
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Сьезжу ка я в Египет, гляну на пирамиды напоследок....
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Ничего особенного. Лучше Петру посмотрите в Иордании.
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А как же тогда многие заболевшие китайцы ужо излечились без вакцины?
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За два года те излечившиеся успеют заболеть по второму и третьему кругу.
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Вакци́на (з лат. vaccina - коров'яча від лат. vacca - корова) - препарат, що складається з ослаблених, вбитих збудників хвороб чи продуктів їхньої життєдіяльності. Ці специфічні речовини дістали назву від противіспяного препарату, виготовленого з вірусу коров'ячої віспи. Метод щеплень за допомогою вакцин називають вакцинацією, або імунізацією.



т.е. современной медицине надо 1,5 года на это

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ПРОТИ 'вірусу одногорбих верблюдів' ліки не знайшли і за 7 років(
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я привёл определение что такое вакцина вообще-то
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Те успели получить свой личный иммунитет. Смертность от этого вируса, из открытых источников порядка 2%. Вроде мало, но из ста заболевших умрут двое. А если представить современный дом на триста квартир, и заболевшую, но пока без симптомов уборщицу, которая помоет все подъезды, то при средних двух человек на квартиру получим 18 трупов. Перспектива просто супер.
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А что Вы ожидали,когда мы живем на одних антибиотиках.А выживет из подезда одна уборщица так как она моет из хлоркой.
Проходит естественный отбор и никакая вакцина не поможет,если ее придумают и уколят то будут два исхода,если человек останется жив то скажут что благодаря вакцине а если подохнет то скажут что поздно вакцинировался.А бабла на ней заработают тртллионы.
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за это время при таком темпе смертности пол шарика передохнет На изготовление вакцины от коронавируса COVID-19 уйдет до 1,5 лет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7048
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смертність 2.1 відсотка.
Не загроза людству.
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Болезнь началась из провинции где находится одна из бактирологических лабораторий Китая и только там могут создать антидот так как там знают из чего его создавали.Тем более что для Китая даже миллион жертв это только капля в океане но за то они знают что от коронавируса спасения нету и мир от него бессилен.Вот теперь они и могут говорить из США на счет снятия из их товаров пошлины.
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Остановленное в Китае производство ударит по самому Китаю похлеще любых пошлин.
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_Геном секвенирован и инфу кетайцы публично огласили. Вирус выделен и имеется в лабораториях в Гонконге, Австралии, Европе. По Штатам такую инфу не видел, но наверняка и у них уже есть.
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Ну, кто чо не доделал, с кем не попрощался, начинайте.
С нашими зравоохранителями, вот где-то годик-полтора, и тупо не надо будет нас завоевывать,

приходи, выбирай.

Интересные времена начинаются)
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Через 18 месяцев у того кто не подохнет уже будет имунитет,и уже появится новое напастие на которое снова будут просить 18 месяцев и триллионы бабла.
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