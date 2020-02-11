 Враг применил на Донбассе минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован возле Песков (район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток").

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции недалеко от населенного пункта Орехово, где выпустил 4 мины из 120-мм миномета и совершил 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

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Отмечается, что 11 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.