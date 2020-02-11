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 Враг применил на Донбассе минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован возле Песков (район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток").

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции недалеко от населенного пункта Орехово, где выпустил 4 мины из 120-мм миномета и совершил 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

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Отмечается, что 11 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3175137
 
 
 Топ комментарии
 
Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента.

Враг применил на Донбассе минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5647
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А бубочка свистів шо ***** хоче припинити війну. Брехло оманське.
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Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента.

Враг применил на Донбассе минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5647
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Не, ну если так то.....
Это пздц. Оказывается Кличко был в 90-х членом ОПГ "Рыбки". Это всё что нужно знать про мера Киева и соратника Петра Порошенка
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Ну, в тім що презедент Зеленський є і плюси. Пам'ятаєте як при Порошенку було?- Обстріл, скільки-то втрати, скільки-то поранених...
А тепер стабільно без втрат.
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Главнокомандующий , - учись у Турков как лапти клеют Люди
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***
О Господи, як хочеться весни!
Отої, щоб не плакали кохані ,
Щоб до матусей повернулися сини!
Загоїла щоб Україна всі болючі рани..!

Враг применил на Донбассе минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4161

Героям СЛАВА !!!
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Моника уже 9 месецев наживается на войне ,сдавая территории получает в ответ обстрелы и убийства
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Чи правда, що втрат немає...
Будемо сподіватись.
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Одужання пораненним воїнам України !!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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