 НАПК распределило 283 млн грн на финансирование парламентских политических партий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о финансировании партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос". НАПК распределило 283 530,9 тыс. гривен.
Из этих средств пропорционально количеству полученных голосов избирателей политические партии получают:
- "Слуга Народа" - 140 577,5 тыс. грн;
- ОПЗЖ - 42 538,1 тыс. грн;
- "Батькивщина" - 26 666,1 тыс. грн;
- "ЕС" - 26 410,95, тыс. грн;
- "Голос" - 18 985,15 тыс. грн.
Кроме этого, политические партии "Европейская Солидарность" и "Голос" дополнительно получают по 14 176,55 тыс. грн за соблюдения гендерных квот при формировании избирательных списков - количество представителей одного пола среди избранных народных депутатов не превышает двух третей от общего числа народных депутатов, избранных от политической партий.
Напомним, политическим партиям, который по результатам выборов в июле 2019 годы прошли в Верховную раду, компенсировали 467,3 млн гривен расходов на выборы.
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