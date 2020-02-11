 Мы можем обустроить 220 приемных отделений в опорных больницах за полученные от "Газпрома" деньги, - Зеленский

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"То, что мы можем точно сделать быстро - это опорные больницы… За счет денег после решения арбитража от "Нафтогаза" у нас сейчас имеется возможность быстро сделать 220 приемных отделений", - сказал он.

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Зеленский также отметил, что Украина реализует несколько программ по закупке "скорых". "Их действительно мы покупаем много, очень много", - констатировал он.

"Мы хотим увидеть: через четыре-пять лет будет уверенность, что мы не боимся никаких вирусов, у нас есть современные больницы, доступная медицина, страховая медицина. Хотим все это увидеть", - подчеркнул президент.

Вместе с тем Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения "не наработало стопроцентную правильную модель здравоохранения, которая была бы понятна каждому украинцу".

"Они еще не сделали этого. Мы следим за тем, как они движутся и что предлагают", - сказал он.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

20 декабря 2019 года Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.