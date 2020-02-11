 Мы можем обустроить 220 приемных отделений в опорных больницах за полученные от "Газпрома" деньги, - Зеленский

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"То, что мы можем точно сделать быстро - это опорные больницы… За счет денег после решения арбитража от "Нафтогаза" у нас сейчас имеется возможность быстро сделать 220 приемных отделений", - сказал он.
Зеленский также отметил, что Украина реализует несколько программ по закупке "скорых". "Их действительно мы покупаем много, очень много", - констатировал он.
"Мы хотим увидеть: через четыре-пять лет будет уверенность, что мы не боимся никаких вирусов, у нас есть современные больницы, доступная медицина, страховая медицина. Хотим все это увидеть", - подчеркнул президент.
Вместе с тем Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения "не наработало стопроцентную правильную модель здравоохранения, которая была бы понятна каждому украинцу".
"Они еще не сделали этого. Мы следим за тем, как они движутся и что предлагают", - сказал он.
Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.
20 декабря 2019 года Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
А за часів Порошенка, Коболєв і Вітренко взяли і поміняли.
І поставили Газпром у нєпрілічную позу.
Ефекту ж все одно не буде...
Щоб мєстниє Газпромівські *********, подуріли.
и законно хотят, заметьте....
срочно бросай деньги на до- или переоборудование снаториев-профилакториев под инфекционные больницы.
пока есть время.
или уже нет времени ?
"Витренко заявил о невыплате премий за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже"