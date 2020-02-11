EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  465  21
Все про:больница (640) Газпром (3013) Зеленский (4537) Минздрав (2173)

 Мы можем обустроить 220 приемных отделений в опорных больницах за полученные от "Газпрома" деньги, - Зеленский

Деньги, полученные от "Газпрома" по решению международного арбитража, могут быть направлены на обустройство опорных больниц.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"То, что мы можем точно сделать быстро - это опорные больницы… За счет денег после решения арбитража от "Нафтогаза" у нас сейчас имеется возможность быстро сделать 220 приемных отделений", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС, - Витренко

Зеленский также отметил, что Украина реализует несколько программ по закупке "скорых". "Их действительно мы покупаем много, очень много", - констатировал он.

"Мы хотим увидеть: через четыре-пять лет будет уверенность, что мы не боимся никаких вирусов, у нас есть современные больницы, доступная медицина, страховая медицина. Хотим все это увидеть", - подчеркнул президент.

Вместе с тем Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения "не наработало стопроцентную правильную модель здравоохранения, которая была бы понятна каждому украинцу".

"Они еще не сделали этого. Мы следим за тем, как они движутся и что предлагают", - сказал он.

Также читайте: В Украине сформирован список госпитальных баз, которые могут принимать пациентов с подозрением на коронавирус, - Минздрав

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

20 декабря 2019 года Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

Источник: https://censor.net.ua/n3175133
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
заслуги Порошенко шут приписує собі
 показать весь комментарий
 
 
Як завжди. І як би не "кабальний" Юлькин контракт, то ніхто нічого б не відсудив.
 показать весь комментарий
 
За часів Януковича вся Рада волала: «Да ето Тімошенко прі Ющєнко подпісала етот кабальний Договор ! Но он напісан так, что ми там букву нє імєєм права помєнять !!!!!»
А за часів Порошенка, Коболєв і Вітренко взяли і поміняли.
І поставили Газпром у нєпрілічную позу.
 показать весь комментарий
 
И КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ПАРТИИ " СЛУГА НАРОДА" СДЕЛАТЬ ПЕРЕСАДКУ МОЗГОВ , ИСПОЛЬЗУЯ ИХ ПРЯМЫЕ КИШКИ !
 показать весь комментарий
 
 
Неужели это Правда , - Что если небыло бы денег газпрома , то мы бы все вымерли. А Где же заслуги , уже и Год прошел , а деньги газпрома , то Попередники.
 показать весь комментарий
 
 
І пам'ятні дошки, Коболєву і Вітренку на кожній цій лікарні.
Щоб мєстниє Газпромівські *********, подуріли.
 показать весь комментарий
 
 
эти пацаны хотят готивкой

и законно хотят, заметьте.... Мы можем обустроить 220 приемных отделений в опорных больницах за полученные от "Газпрома" деньги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8437
 показать весь комментарий
 
Если заводы строить не начнете - то вместо тех приемных отделений сразу морги и крематории стройте.
 показать весь комментарий
 
 
Заводы без грамотных людей строить смысла нет, продукция будет неконкурентноспособной. Промышленность в современном мире - это технологии, а тут все начинается с образования. А с этим в Украине завал. Нужно лет 20, чтобы вернуться на уровень 80-х прошлого века.
 показать весь комментарий
 
Тоже верно... Но без больниц на заводах станет некому работать. Нужно учиться в том числе на опыте небратьев, которые в конце концов начали вбухивать деньги в медицину, и в первую очередь в детскую, - будущие рабы *****-элиты должны рождаться и выживать.
 показать весь комментарий
 
с этой ЗЕльоной властью рукокрылых мы точно передохнем от короновируса ! Мы можем обустроить 220 приемных отделений в опорных больницах за полученные от "Газпрома" деньги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6450

срочно бросай деньги на до- или переоборудование снаториев-профилакториев под инфекционные больницы.
пока есть время.
или уже нет времени ?
 показать весь комментарий
 
и что только на эти деньги планируют сделать... А вот куда реально утекут?
 показать весь комментарий
 
Тільки ви забули розрахуваться з тими, хто ці гроші заробив.
"Витренко заявил о невыплате премий за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже"
 показать весь комментарий
 
комик обещает : можем обустроить. Ответом на вопрос Когда? лучше всего подходит испанское слово «маньяна» - «завтра». Произнося это слово, испанец может подразумевать вовсе не завтрашний день, а «потом», «когда-нибудь», а то и вовсе «никогда». Понять, что имел в виду собеседник в конкретный момент, практически невозможно.
 показать весь комментарий
 
Улянка і без того дохлу медицину добила..тепер навряд оклигає..будуйте одразу крематорії..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх