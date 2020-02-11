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 Партия бронеавтомобилей "Варта" передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС. ФОТО

Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, которая дислоцируется в Хмельницком, передали представителям одной из бригад партию специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Партия бронеавтомобилей Варта передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС 01

Бронеавтомобили усилят мобильность подразделений при выполнении боевых задач в составе сил и средств операции Объединенных сил.

Партия бронеавтомобилей Варта передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны рассказало о планах по закупке бронеавтомобилей для ВСУ в 2020 году

"У нас еще нет опыта эксплуатации этих бронированных гигантов, мы получаем только первую партию. Это современный автомобиль, и требует профессионализма водителей во время эксплуатации. Уверены, что они усилят возможности нашего подразделения именно сейчас, когда мы готовимся к очередной ротации", - рассказал сержант Олег Кучер.

Партия бронеавтомобилей Варта передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС 03

Также читайте: Военнослужащие-десантники испытали украинские бронеавтомобили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M"

Источник: https://censor.net.ua/n3175132
 
   
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...кацапи...вам кранты теперь..спасайтесь кто может!!! ..
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партия это аж 4 (ЧЕТЫРЕ) ! автомобиля ! Партия бронеавтомобилей "Варта" передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС - Цензор.НЕТ 7149

потужно работает ЗЕльоный оборонпром, не то, что при свинарчуках мародерах шоколадных !
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Хіба це успіх без сивочолого..? Де телекамери, трибуна,палкі промови..?
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Це база автомобільного зберігання і не факт що завдяки узеленським вони там були.
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