 Партия бронеавтомобилей "Варта" передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Бронеавтомобили усилят мобильность подразделений при выполнении боевых задач в составе сил и средств операции Объединенных сил.

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"У нас еще нет опыта эксплуатации этих бронированных гигантов, мы получаем только первую партию. Это современный автомобиль, и требует профессионализма водителей во время эксплуатации. Уверены, что они усилят возможности нашего подразделения именно сейчас, когда мы готовимся к очередной ротации", - рассказал сержант Олег Кучер.

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