EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  1475  26
Все про:НАБУ (3049) Ахметов (1878)

 "Мы не комментируем", - пресс-служба НАБУ о теме разговора с Ахметовым

Национальное антикоррупционное бюро не предоставляет информацию об общении с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым 11 февраля.

"Мы не комментируем", - таков был ответ сотрудницы пресс-службы на просьбу Радіо Свобода сообщить о теме разговора с Ахметовым, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 11 февраля журналисты Bihus.info зафиксировали олигарха Рината Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пресс-службе Ахметова сообщили нескольким украинским СМИ, что он был приглашен в НАБУ как свидетель, но по какому делу - не ответили.

Источник: https://censor.net.ua/n3175128
 
 
 Топ комментарии
 
А почему тварь не арестовали? Это ж ублюдок враг Украинского Народа . А врагов нужно уничтожать физически .
 показать весь комментарий
 
иногда легче убить, чем прокормить "Мы не комментируем", - пресс-служба НАБУ о теме разговора с Ахметовым - Цензор.НЕТ 6613
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
зрада шо творит зе
 показать весь комментарий
 
рыжий тайсона киевским моссадом просил припугнуть...
 показать весь комментарий
 
погудели всем набу вместе с ним и разбежались.
 показать весь комментарий
 
А почему тварь не арестовали? Это ж ублюдок враг Украинского Народа . А врагов нужно уничтожать физически .
 показать весь комментарий
 
 
Уничтожить физически- это не арестовать, а грохнуть.
 показать весь комментарий
 
 
"Спят курганы темные,
Солнцем опаленные,
А в курганах тех
Тихо спят жмуры..."

этот пацан вышел из донецких 90-х, не то что нынешнее племя
 показать весь комментарий
 
Олег Петрович, дорогой, расскажи теперь мне, кто кого уничтожит... физически ? "Мы не комментируем", - пресс-служба НАБУ о теме разговора с Ахметовым - Цензор.НЕТ 6966
 показать весь комментарий
 
Бессмертных не бывает! Даже у кащея смерть была на кончике иглы, а пуля- она дура!
 показать весь комментарий
 
Перелік далеко не повний..не вистача, як мінімум, ще одного прізвища..на "п" починається..
 показать весь комментарий
 
Мы не коментируем, сказала пресслужка НАБУ. Мы только считаем деньги
 показать весь комментарий
 
"Мы не комментируем сколько он нам отстегнул"
 показать весь комментарий
 
Просто принц Ринат завез чемоданчик с откатом, чтобы его не дергали по мелочам
 показать весь комментарий
 
мутно, даже тему не могут прокомментировать, скопировали бы комментарий пресс-службы рыжего что ли... теперь с вас не слезут СМИ, и не обижайтесь потом на разного рода слухи, и Сытник пусть даже не заикается про медиа атаки на него
 показать весь комментарий
 
"Ринат Леонидович, ну когда же мы .... будем делить Ваши деньги ?" "Мы не комментируем", - пресс-служба НАБУ о теме разговора с Ахметовым - Цензор.НЕТ 3032
Золотой Теленок

ну что, допрессовался Рыжий Пороха ?
получай !
 показать весь комментарий
 
 
переклад за змістом: ідіть на хєр, з ким хочемо, з тим і розмовляємо
 показать весь комментарий
 
Удивительное совпадение:
Сегодня на россии назначение получил Козак по интеграции Украины с Россией, а в Украине Ермак.
 показать весь комментарий
 
Мабуть НАБУ є приватною лавочкою. Навіщо їй звітувати якійсь там громадськості.
 показать весь комментарий
 
Пресс-служба НАБУ комментирует только утренний стул Ситника и руководителей региональных отделений.
 показать весь комментарий
 
...Ахметов і Новинський через суд отримають від України 200 млн за завод на окупованому ДонбасіСуд частково задовольнив позов "Єнакіївського металургійного заводу" до Офісу великих платників податків ДПС і стягнув з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування за ПДВ в розмірі 106,7 мільйона гривень і пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.
Про це йдеться в рішенні Донецького окружного адмінсуду, повідомляє Finbalance.
"Оскільки судом встановлено право позивача на бюджетне відшкодування податку на додану вартість за січень 2015 року, а також відсутність механізму реального відшкодування платнику податків узгодженої суми бюджетного відшкодування зазначеного податку, ефективним способом захисту, який забезпечить відновлення порушеного права позивача, є стягнення з Державного бюджету України на його користь заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ та пені, нарахованої на суму такої заборгованості", - йдеться в судовому рішенні.
За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром "Єнакіївський металургійний завод" є Рінат Ахметов, а власником великої частки підприємства - Вадим Новинський.
Виробничі потужності підприємства знаходяться на окупованій частині Донбасу. Група "Метінвест" втратила контроль над активами і майном заводу в березні 2017 року.
"Єнакіївський металургійний завод" знаходиться в процедурі банкрутства. Таке рішення ухвалив Господарський суд Донецької області 1 липня 2019 року.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358279-ahmetov_i_novinsjkij_cherez_sud_otrimajutj_vid_ukrajini_200_mln_za_zavod_na_okupovanomu_donbasi
...
 показать весь комментарий
 
Рудий бандюк і з цим кодлом усьо "порішав"..?
 показать весь комментарий
 
Не комментируют? А что делают? ОТСАСЫВАЮТ ?
 показать весь комментарий
 
Моника будет мыть Ахметке сортир за полставки
 показать весь комментарий
 
Ну и не надо комментировать , если бы не официально , то уже договорились , а если Официально Вызвали , значит еще сопротивляется .Оно и без комментариев Очень даже Заметно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх