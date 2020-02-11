 "Мы не комментируем", - пресс-служба НАБУ о теме разговора с Ахметовым

"Мы не комментируем", - таков был ответ сотрудницы пресс-службы на просьбу Радіо Свобода сообщить о теме разговора с Ахметовым, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 11 февраля журналисты Bihus.info зафиксировали олигарха Рината Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро.

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В пресс-службе Ахметова сообщили нескольким украинским СМИ, что он был приглашен в НАБУ как свидетель, но по какому делу - не ответили.