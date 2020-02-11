 Новый коронавирус получил официальное название COVID-19, - ВОЗ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Также ВОЗ обнародовала обновленную статистику новой болезни.

"По состоянию на 6 утра по Женевскому времени зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае и, к сожалению, мы сейчас превысили 1000 смертей, 1017 человек в КНР потеряли свои жизни из-за этого вируса. В мире есть 393 случая в 24 странах, с 1 смертельным исходом", – сказано в сообщении ВОЗ.

Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали почти 2500 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже больше 1000 человек, 108 из них умерли 10 февраля.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.