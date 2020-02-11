 Новый коронавирус получил официальное название COVID-19, - ВОЗ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Также ВОЗ обнародовала обновленную статистику новой болезни.
"По состоянию на 6 утра по Женевскому времени зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае и, к сожалению, мы сейчас превысили 1000 смертей, 1017 человек в КНР потеряли свои жизни из-за этого вируса. В мире есть 393 случая в 24 странах, с 1 смертельным исходом", – сказано в сообщении ВОЗ.
Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали почти 2500 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже больше 1000 человек, 108 из них умерли 10 февраля.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Китай 100% занижает статистику. Если хотите ознакомится с более менее реальной ситуацией, зайдите в твиттер и по хештегу #coronavirus следите за твиттами.
Мир на пороге глобальной пандемии. Финансовая система перегрета. Возможно, это станет тем самым катализатором обвала финансовых рынков.
Меня также волнует меры, которые будут предприняты (по идее уже разработаны нашими властями). Так как уровень медицины желает лучшего.
Рекомендую прикупить сотню - другую масок, пока они у нас по 90 коп, ане по 5-7 грн.
Мойте руки, нос. Соблюдайте правила гигиены и укрепляйте иммунитет. Всем добра
Это, как презерватив, тоже не особо защищает, но существенно снижает вероятность заражения. Тем более, это единственно доступное для всех категорий населения метод защиты.
П.с. Вы, скорее всего не помните ту зиму, когда с 25 копеек маски до 5 грн подскочили
Вот как раз по инициативе бизнеса и "подскочили"...
нет ничего лучше старого проверенного ОЗК с противогазом
Вчені заявили про готовність вакцини від коронавірусу, а також про початок тестування її на мишах.
Про це повідомляє "Сіньхуа".
Якщо перший етап випробування виявиться успішним, в квітні вакцину протестують на мавпах.
Ліки розробили вчені з університету Тунцзі в Шанхаї. Поки мови про те, що вакцина повністю готова, не йде, однак китайські вчені стали першими в світі, хто приступив до випробування ліків.
"Зразки вакцини ввели понад 100 мишам в неділю, 9 лютого", - повідомили в Китайському центрі з контролю і профілактиці захворювань.
У центрі попередили, що тестування на тваринах - рання стадія розробки вакцини. Необхідно зробити багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.
Вперёд, в атаку! Мочите этот грёбаный вирус!
У них зараз продаж землі саме.
І не вдягати маски я не агітував. То у тебе глюки з перепою. Дивися, до інсульту добухаєшся, як твій адекВатний дружбан.
Ну і раджу тобі почитати як саме захищає маска, і яку саме маску треба. Отака як вам на зміні видає старша- то до лампочки. Швидше щоб ви хворих не інфікували, раптом самі хворі.
Ну а о *бухать и *качках - каждый меряет мир по себе.
Ну так Єлєна, а тепер скажи, що дасть маска-намордник без клапану.
- усилить коммуникацию и дать четкие рекомендации по ситуации с китайским коронавирусом.
Главное, примите необходимые меры, чтобы "короновирус" со мной не связывали... В первую очередь, доведите до общественности, что Китай я не посещал и в ближайшее время не собираюсь...
- Чому?...
- Так він же в Китай, у тому році, їздив! І короновірус підхопив... А "Блазень" жить хоче...