EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Здоровье
  1171  39
Материалы по теме:
Все про:вирус (300) Китай (1152) Гебрейесус (3) COVID-19 (1)

 Новый коронавирус получил официальное название COVID-19, - ВОЗ

Новый коронавирус, от которого умерли уже больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Также ВОЗ обнародовала обновленную статистику новой болезни.

"По состоянию на 6 утра по Женевскому времени зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае и, к сожалению, мы сейчас превысили 1000 смертей, 1017 человек в КНР потеряли свои жизни из-за этого вируса. В мире есть 393 случая в 24 странах, с 1 смертельным исходом", – сказано в сообщении ВОЗ.

Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали почти 2500 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже больше 1000 человек, 108 из них умерли 10 февраля.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3175127
 
 
 Топ комментарии
 
Выскажу свое мнение.

Китай 100% занижает статистику. Если хотите ознакомится с более менее реальной ситуацией, зайдите в твиттер и по хештегу #coronavirus следите за твиттами.

Мир на пороге глобальной пандемии. Финансовая система перегрета. Возможно, это станет тем самым катализатором обвала финансовых рынков.

Меня также волнует меры, которые будут предприняты (по идее уже разработаны нашими властями). Так как уровень медицины желает лучшего.

Рекомендую прикупить сотню - другую масок, пока они у нас по 90 коп, ане по 5-7 грн.
Мойте руки, нос. Соблюдайте правила гигиены и укрепляйте иммунитет. Всем добра
 показать весь комментарий
 
І тільки наша зелена влада небезпеку пандемії вирішила проігнорувати.
У них зараз продаж землі саме.
 показать весь комментарий
 
Спалах коронавірусу: вчені винайшли вакцину і вже тестують її на мишах

Вчені заявили про готовність вакцини від коронавірусу, а також про початок тестування її на мишах.
Про це повідомляє "Сіньхуа".
Якщо перший етап випробування виявиться успішним, в квітні вакцину протестують на мавпах.
Ліки розробили вчені з університету Тунцзі в Шанхаї. Поки мови про те, що вакцина повністю готова, не йде, однак китайські вчені стали першими в світі, хто приступив до випробування ліків.
"Зразки вакцини ввели понад 100 мишам в неділю, 9 лютого", - повідомили в Китайському центрі з контролю і профілактиці захворювань.
У центрі попередили, що тестування на тваринах - рання стадія розробки вакцини. Необхідно зробити багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.

Вперёд, в атаку! Мочите этот грёбаный вирус!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
головне правильну назву придумати.... як вірус назвеш - так він буде і поширюватися Новый коронавирус получил официальное название COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2393
 показать весь комментарий
 
Слава Богу, что короновирус не передается через мессенджеры, а то на земле одни пенсионеры останутся.
 показать весь комментарий
 
 
лобури, то назва захворювання, а не віруса, той як був, так і є 2019nCoV
 показать весь комментарий
 
будеш подавати в суд на Тедроса Аданома Гебрейесуса?
 показать весь комментарий
 
Выскажу свое мнение.

Китай 100% занижает статистику. Если хотите ознакомится с более менее реальной ситуацией, зайдите в твиттер и по хештегу #coronavirus следите за твиттами.

Мир на пороге глобальной пандемии. Финансовая система перегрета. Возможно, это станет тем самым катализатором обвала финансовых рынков.

Меня также волнует меры, которые будут предприняты (по идее уже разработаны нашими властями). Так как уровень медицины желает лучшего.

Рекомендую прикупить сотню - другую масок, пока они у нас по 90 коп, ане по 5-7 грн.
Мойте руки, нос. Соблюдайте правила гигиены и укрепляйте иммунитет. Всем добра
 показать весь комментарий
 
 
Полюбому Китай занижает. Это к гадалке не ходи. Но в данном случае большое дело - вовремя введённый карантин. Авось до пандемии не дойдёт, споткнётся на тех, кто умеет мыть руки с мылом, и географических преградах.
 показать весь комментарий
 
 
Люди пишут, что китайцы уже сами не верят в то, что говорит оф власть, особенно те кто находится в закрытой зоне Ухане. Масштабы пандемии превышают заявленные цыфры, были обнаружены свежие захоронения в желтых пластиковых пакетах трупов в общей яме... И вообще, все похоже на то, что китайцы допустили утечку бактерий (б.о.) из лаборатории, находящейся в Ухане. Так что последствия могут быть намного серьезней.
 показать весь комментарий
 
Торговец "масок"? До ср...и твои маски, потому как есть глаза, рот (кажись не у всех), контакт руками...
 показать весь комментарий
 
Да,, не спасают, но существенно снижают риск заражения.

Это, как презерватив, тоже не особо защищает, но существенно снижает вероятность заражения. Тем более, это единственно доступное для всех категорий населения метод защиты.

П.с. Вы, скорее всего не помните ту зиму, когда с 25 копеек маски до 5 грн подскочили
 показать весь комментарий
 
" 25 копеек маски до 5 грн подскочили" (с)

Вот как раз по инициативе бизнеса и "подскочили"...
 показать весь комментарий
 
Ну мы не знаем, если маски спасают от вируса.
 показать весь комментарий
 
маски - ерунда,

нет ничего лучше старого проверенного ОЗК с противогазом
 показать весь комментарий
 
#coronavirus - по этому адресу вы услышите детский лепет ВОЗ
 показать весь комментарий
 
 
Вирус любит глаза, тебе маска не поможет)
 показать весь комментарий
 
а мог бы конкурс на погремуху вирусу за бюджетни кошты у нас провести..
 показать весь комментарий
 
Спалах коронавірусу: вчені винайшли вакцину і вже тестують її на мишах

Вчені заявили про готовність вакцини від коронавірусу, а також про початок тестування її на мишах.
Про це повідомляє "Сіньхуа".
Якщо перший етап випробування виявиться успішним, в квітні вакцину протестують на мавпах.
Ліки розробили вчені з університету Тунцзі в Шанхаї. Поки мови про те, що вакцина повністю готова, не йде, однак китайські вчені стали першими в світі, хто приступив до випробування ліків.
"Зразки вакцини ввели понад 100 мишам в неділю, 9 лютого", - повідомили в Китайському центрі з контролю і профілактиці захворювань.
У центрі попередили, що тестування на тваринах - рання стадія розробки вакцини. Необхідно зробити багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.

Вперёд, в атаку! Мочите этот грёбаный вирус!
 показать весь комментарий
 
 
спочатку мишей жруть, а потім вакцину на них тестують Вакцина потрібна не раніше, ніж ляже 1 млрд. китайців
 показать весь комментарий
 
 
после мышей неплохо бы на мышустине потестировать, а потом уже и на руцких абізянах.
 показать весь комментарий
 
 
До апреля, говорят? Ну,ну! А ничего, что по технологии вакцины тестируют годами и наблюдают также побочные реакции на следующих поколениях подопытных... Китайцев много, а как быть в других странах?
 показать весь комментарий
 
главное шоб запатентовали. а то щас, по привычке, китайцы наштампуют его клонов, от настоящего потом не отличишь.
 показать весь комментарий
 
І тільки наша зелена влада небезпеку пандемії вирішила проігнорувати.
У них зараз продаж землі саме.
 показать весь комментарий
 
 
А не ты ли сам, врачухЪ, здесь пищал, чтоб маски не надевать?!
 показать весь комментарий
 
Єлєна, ти всі качки повиносила?
І не вдягати маски я не агітував. То у тебе глюки з перепою. Дивися, до інсульту добухаєшся, як твій адекВатний дружбан.
Ну і раджу тобі почитати як саме захищає маска, і яку саме маску треба. Отака як вам на зміні видає старша- то до лампочки. Швидше щоб ви хворих не інфікували, раптом самі хворі.
 показать весь комментарий
 
 
У меня память отличная, под тем постом я тебе написала *врачухЪ далёк от медицины. Выкручиваться и лгать - твой любимый конёк.
Ну а о *бухать и *качках - каждый меряет мир по себе.
 показать весь комментарий
 
 
Єлєна, пам'ять свою ти таки пропила. Я ж тобі вже казав що до медицини не маю жодного відношення, я майстер- фрезувальник.

Ну так Єлєна, а тепер скажи, що дасть маска-намордник без клапану.
 показать весь комментарий
 
майстер- фрезувальник на канхветній фабриці пот рошен?
 показать весь комментарий
 
"Блазень" Минздраву
- усилить коммуникацию и дать четкие рекомендации по ситуации с китайским коронавирусом.
Главное, примите необходимые меры, чтобы "короновирус" со мной не связывали... В первую очередь, доведите до общественности, что Китай я не посещал и в ближайшее время не собираюсь...
 показать весь комментарий
 
Береженого Бог бережет, сказала блондинка и натянула на голову презерватив.
 показать весь комментарий
 
 
я буду смеяться, когда ты будешь ходить в целофановом пакете, как это делают сейчас китайцы.... Новый коронавирус получил официальное название COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1533
 показать весь комментарий
 
Главное название пострашнее нужно придумать, Ато обычный грипп от которого каждый день умирают на порядок больше людей не вводит в панику и скупку вазелина и марли в аптеках
 показать весь комментарий
 
 
Коронавирус как оказывается то что надо для Украины.По статистике погибают только люди предпенсионного и пенсионного возраста.Вот почему наш минздрав огласил что готов к вирускув Украине.
 показать весь комментарий
 
- А я знаю, чого Богдана усунули від справ, і він майже два місяці на людях не з"являється!
- Чому?...
- Так він же в Китай, у тому році, їздив! І короновірус підхопив... А "Блазень" жить хоче...
 показать весь комментарий
 
 
тут от старой вирусни никак не здыхаться, а тут еще ети катайчата жрут шо ни попадя...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх