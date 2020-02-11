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 Политика Украины
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Все про:армия (7635) Зеленский (4537) награда (1235) военнослужащие (4432)

 Зеленский наградил 44 военнослужащих и добровольцев, 22 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский своим указам наградил государственными наградами ряд военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:

  • орденом "За мужество" III степени - 22 военносслужащих и добровольцев (все посмертно)
  • медалью "За воинскую службу Украине" - 6 военносслужащих
  • медалью "Защитнику Отечества" - 16 военносслужащих

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил орденами и медалями 21 сотрудника службы гражданской защиты. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3175124
 
 
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Як собака побита. Респект...
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«Здорово, друг!» - «Ах, это ты? Привет!»
«Куда спешишь?» - «Такое, брат, случилось:
Я напечатался! Вот номера газет!»
«Ты напечатался? Скажи на милость!
Куда же ты бежишь?» - «Порадовать семью!»
«Так что ж ты сочинил? Рассказ? Стихи? Статью?
Не знал я за тобой, что ты владеешь слогом».
«Да нет… В числе других фамилию свою
Я подписал вот здесь! Смотри! Под некрологом!
Источник: https://pritchi.ru/id_5845
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Путлер разрешает ему и дальше награждать участников АТО, но уже только посмертно.
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Хоча б до загиблих Воїнів не ліз, тварюка...
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лично вручить стрёмно,можна и в грызло получить...
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