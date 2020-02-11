 Зеленский наградил 44 военнослужащих и добровольцев, 22 из них - посмертно

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:
- орденом "За мужество" III степени - 22 военносслужащих и добровольцев (все посмертно)
- медалью "За воинскую службу Украине" - 6 военносслужащих
- медалью "Защитнику Отечества" - 16 военносслужащих
«Куда спешишь?» - «Такое, брат, случилось:
Я напечатался! Вот номера газет!»
«Ты напечатался? Скажи на милость!
Куда же ты бежишь?» - «Порадовать семью!»
«Так что ж ты сочинил? Рассказ? Стихи? Статью?
Не знал я за тобой, что ты владеешь слогом».
«Да нет… В числе других фамилию свою
Я подписал вот здесь! Смотри! Под некрологом!
Источник: https://pritchi.ru/id_5845
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