 Зеленский наградил 44 военнослужащих и добровольцев, 22 из них - посмертно

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:

орденом "За мужество" III степени - 22 военносслужащих и добровольцев (все посмертно)

медалью "За воинскую службу Украине" - 6 военносслужащих

медалью "Защитнику Отечества" - 16 военносслужащих

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