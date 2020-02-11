 Баканов призвал руководителей правоохранительных органов ввести общие механизмы для борьбы с контрабандой и и нелегальным рынком табака

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр СБУ, об этом Баканов заявил во время координационного совещания по проблемным вопросам табачного рынка Украины, которая состоялась 11 февраля по инициативе СБУ.

"По свидетельству экспертов, объем нелегального рынка табака составляет примерно 7% от общего. В прошлом году бюджет недополучил 5 млрд гривен за неуплаченные налоги. За этой цифрой стоят нереализованные возможности для граждан - новые дороги, больницы, детские сады ... Это также средняя месячная пенсия для более 1 миллиона 600 тысяч украинских пенсионеров", - отметил Иван Баканов.

По его словам, опыт СБУ свидетельствует, что в нынешних условиях можно противостоять проявлениям нелегального рынка. Так, только за прошлый год Служба изъяла 10 млн пачек сигарет и 91 тонну сырья для их изготовления. Спецслужба провела ряд масштабных операций, в частности, заблокировала деятельность крупной преступной группировки и изъяла крупнейшую за всю историю независимости контрабандную партию табака стоимостью более 120 млн грн.

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Участники совещания также обсудили проблему неуплаты НДС и розничного 5% акциза по продаже табачных изделий, который почти на 50% находится в тени, поэтому государство недополучает миллиарды гривен ежегодно. Председатель СБУ призвал усовершенствовать законодательство и ужесточить контроль в сфере розничной и оптовой торговли табачными изделиями, чтобы исключить дальнейшее уклонение от уплаты налогов и нелегальный экспорт сигарет.

Иван Баканов также обратил внимание государственных органов и производителей табачных изделий необходимость внедрения эффективного контроля за перемещением подакцизной продукции на внутреннем рынке.

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"Работу в этом направлении нужно улучшить. Во-первых, воплотить в жизнь Концепцию "Электронная акцизная марка". Речь идет о внедрении автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров. Во-вторых, следует ввести уголовную ответственность за контрабанду, в частности подакцизных товаров, чтобы пойманные преступники несли наказание, а не гуляли на свободе после уплаты штрафов", - добавил глава СБУ.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Паноиотиди, председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, заместитель председателя Государственной таможенной службы Роберт Зелди, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов , налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, генеральный директор ассоциации "Укртютюн" и представители бизнес-среды".

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