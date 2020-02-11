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Все про:контрабанда (1918) табак (217) Баканов Иван (121)

 Баканов призвал руководителей правоохранительных органов ввести общие механизмы для борьбы с контрабандой и и нелегальным рынком табака

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал руководителей правоохранительных органов, налоговой и таможенной служб ввести общие механизмы борьбы с контрабандой и нелегальным рынком табачных изделий.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр СБУ, об этом Баканов заявил во время координационного совещания по проблемным вопросам табачного рынка Украины, которая состоялась 11 февраля по инициативе СБУ.

"По свидетельству экспертов, объем нелегального рынка табака составляет примерно 7% от общего. В прошлом году бюджет недополучил 5 млрд гривен за неуплаченные налоги. За этой цифрой стоят нереализованные возможности для граждан - новые дороги, больницы, детские сады ... Это также средняя месячная пенсия для более 1 миллиона 600 тысяч украинских пенсионеров", - отметил Иван Баканов.

По его словам, опыт СБУ свидетельствует, что в нынешних условиях можно противостоять проявлениям нелегального рынка. Так, только за прошлый год Служба изъяла 10 млн пачек сигарет и 91 тонну сырья для их изготовления. Спецслужба провела ряд масштабных операций, в частности, заблокировала деятельность крупной преступной группировки и изъяла крупнейшую за всю историю независимости контрабандную партию табака стоимостью более 120 млн грн.

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Участники совещания также обсудили проблему неуплаты НДС и розничного 5% акциза по продаже табачных изделий, который почти на 50% находится в тени, поэтому государство недополучает миллиарды гривен ежегодно. Председатель СБУ призвал усовершенствовать законодательство и ужесточить контроль в сфере розничной и оптовой торговли табачными изделиями, чтобы исключить дальнейшее уклонение от уплаты налогов и нелегальный экспорт сигарет.

Иван Баканов также обратил внимание государственных органов и производителей табачных изделий необходимость внедрения эффективного контроля за перемещением подакцизной продукции на внутреннем рынке.

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"Работу в этом направлении нужно улучшить. Во-первых, воплотить в жизнь Концепцию "Электронная акцизная марка". Речь идет о внедрении автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров. Во-вторых, следует ввести уголовную ответственность за контрабанду, в частности подакцизных товаров, чтобы пойманные преступники несли наказание, а не гуляли на свободе после уплаты штрафов", - добавил глава СБУ.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Паноиотиди, председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, заместитель председателя Государственной таможенной службы Роберт Зелди, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов , налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, генеральный директор ассоциации "Укртютюн" и представители бизнес-среды".

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Источник: https://censor.net.ua/n3175118
 
 
 Топ комментарии
 
Посмотрим на интернет. Табак 400-450 грн. за кило, гильзы 80-90 грн. за 500 шт. Теперь считаем и охреневаем - пачка самодельных сигарет 12 грн. Причем там именно табак, а не всякий мусор. Пачка сиг заводских 45-50 грн. Рентабельность 300-400%. Выводы делайте сами. То же самое касается водки.
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Баканов , а Как Табак влияет на Безопастность Украины .
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Баканов , а Как Табак влияет на Безопастность Украины .
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Там все 🤡без мозгов ,лучше -бы предателей и агентов путлера ловили,но 🤡🤢🐒эти у них»чего изволите»
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Даю идею рекламы. И не благодарите
Баканов призвал руководителей правоохранительных органов ввести общие механизмы для борьбы с контрабандой и и нелегальным рынком табака - Цензор.НЕТ 2913
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Баканов призвал руководителей правоохранительных органов/ Как всегда : вор кричит держи вора. В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. 18.01.20
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Табачника алкопрокурор Югик объвил в розыск.
Разыскать, естественно, не смог.
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Не, это конечно тема. Мексика экспортирует в США кокс. В США кокс запрещён. В Мексике кокс запрещён. От того, что Мексика экспортирует кокаин в США, экономика Мексики выгоды, по сути, не имеют, но наркодоллары идут в Мексику, поддерживая курс пессо, и карманы наркобаронов в правительстве Мексики и просто наркобаронов. Мексиканский пессо и весит как украинская гривна.

А в Украине - табак. Легален и в Украине и в ЕС. Но механизм и польза от этой индустрии те-же.
Баканов призвал руководителей правоохранительных органов ввести общие механизмы для борьбы с контрабандой и и нелегальным рынком табака - Цензор.НЕТ 4702
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Посмотрим на интернет. Табак 400-450 грн. за кило, гильзы 80-90 грн. за 500 шт. Теперь считаем и охреневаем - пачка самодельных сигарет 12 грн. Причем там именно табак, а не всякий мусор. Пачка сиг заводских 45-50 грн. Рентабельность 300-400%. Выводы делайте сами. То же самое касается водки.
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а на коксе сколько выгоды? Поддержим наркоманов!
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Є нюанс, одна справа для себе, інша на продаж.
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Баконов призвал... это писдец. А в руководителях правоохранительнвых органов в Украине кто - честные люди? Так почему Украина в нищите и злыднях 28 лет? Кого ты призываешь? Это писдец - они с другой планеты, чи из чёрной дыры.
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