 Следствием назначения Ермака станет усиление пророссийского вектора во внешней и внутренней политике Украины, - Арьев

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
По мнению Арьева, увольнение Андрея Богдана с должности председателя ОП мало рано или поздно произойти, поскольку он конфликтовал с Андреем Ермаком.
"Это уже просто формализовалось в решение", - сказал он.
"Но в данном случае я считаю, что следствием этого станет усиление пророссийского вектора во внешней и внутренней политике. Поскольку именно Ермак является в Зеленского главным контактером с Кремлем", - сказал Арьев.
Далее, по мнению нардепа, можно ожидать изменения в правительстве.
"По логике сценария, который читается довольно просто, будут изменения в правительстве, а затем, возможно, когда будет ситуация требовать, отставка Кабмина. То есть никаким образом украинская политика не изменилась с приходом Зеленского. Все абсолютно то же, что было при Кучме, и при Януковиче", - считает Арьев.
Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.
Странный человек.
Если меня что то не интересует я этим не интересуюсь.
Ну все.
Надо срочно продавать доллары.
Курс будет 8.
Только упоротые Зепатриоты этого не хотят видеть...
Один министр обороны чего стоит...
Причем это было ясно с самого начала.
Рашка всегда так делает.
Некоторые уже поняли что их опять прошвырнули.
А большая часть еще ждет.
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313V, VI,VIІ созывы Верховной Рады ЕРМАК был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева .
ЕРМАК ОКАЗАЛСЯ КУМОМ НАРДЕПА ТИЩЕНКО, - "ДЖОКЕР"
https://www.dsnews.ua/politics/ermak-okazalsya-kumom-nardepa-tishchenko---dzhoker--05112019210100
Помощник Зеленского Андрей Ермак получил от Госкино 27 млн на фильмы с участием актера Боклана из "Слуги народа"
https://strana.ua/news/220630-andrej-ermak-poluchil-ot-hoskino-26-mln-na-filmy-v-odnom-iz-kotoryj-ihraet-akter-iz-sluhi-naroda.html
Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".
"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.
"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение