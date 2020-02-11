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 Политика Украины
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Все про:Арьев (588) Россия (74896) Ермак Андрей (87) Офис Президента (241)

 Следствием назначения Ермака станет усиление пророссийского вектора во внешней и внутренней политике Украины, - Арьев

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев считает, что назначение Андрея Ермака на должность председателя Офиса президента приведет к усилению пророссийского вектора во внешней и внутренней политике Украины.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По мнению Арьева, увольнение Андрея Богдана с должности председателя ОП мало рано или поздно произойти, поскольку он конфликтовал с Андреем Ермаком.

"Это уже просто формализовалось в решение", - сказал он.

"Но в данном случае я считаю, что следствием этого станет усиление пророссийского вектора во внешней и внутренней политике. Поскольку именно Ермак является в Зеленского главным контактером с Кремлем", - сказал Арьев.

Далее, по мнению нардепа, можно ожидать изменения в правительстве.

"По логике сценария, который читается довольно просто, будут изменения в правительстве, а затем, возможно, когда будет ситуация требовать, отставка Кабмина. То есть никаким образом украинская политика не изменилась с приходом Зеленского. Все абсолютно то же, что было при Кучме, и при Януковиче", - считает Арьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "СН" Верещук: Меня беспокоит, не повредит ли совмещение Ермаком обязанностей главы ОП и переговорщика по Донбассу

Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.

Источник: https://censor.net.ua/n3175117
 
   
 Топ комментарии
 
Малоросы, ну и как вы относитесь к тому что зебил ведет вас и нормальных украинцев к кацапам?
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А ти можеш аргументовано довести протилежне?
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Малоросы, ну и как вы относитесь к тому что зебил ведет вас и нормальных украинцев к кацапам?
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А ти можеш аргументовано довести протилежне?
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Я маю доводити те, що мене не цікавить? Я ж не затичка у всі дірки! Геть соя подуріла!
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Не интересует нажми на кнопку выход.
Странный человек.
Если меня что то не интересует я этим не интересуюсь.
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Чом ти досі не скористався своєю дуже слушною порадою?
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. Все абсолютно то же, что было при Кучме, и при Януковиче", - Источник: https://censor.net.ua/n3175117

Ну все.
Надо срочно продавать доллары.
Курс будет 8.
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Кучма с 1,8 начинал. Так что, в принципе у зельОнкина есть таки шанс сделать учителей богатыми)))
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Ну раз вам, зрадофилам, не нравился Богдан - кушайте Ермака. Не будет нравиться Зеленский - понравится Бойко через 5 лет.
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Так нарід же сам і обрав - припинити супротив і примиритись з ворогом. Ніхто не може піти проти більшості - це біля 70%. Так що курс іншим бути не може. Я починаю розуміти чому знову така кількість українців хоче полишити Неньку, бо не хочуть жити поряд з малоросами і совкодрочерами.
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Зараз в Україні повна гармонія народ-влада, бо люди обрали собі керманичем такого, як вони самі.
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да якэ усиление...кокошник бубочки на ермолке ещё большего размера?
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Да уже этот вектор и так изо всех щелей торчит...
Только упоротые Зепатриоты этого не хотят видеть...

Один министр обороны чего стоит...
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Путин заказал себе председателя офиса президента. Приказ есть приказ. Родина мать зовёт
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До выборов термин "Вальцман" по мнению зебилов было проявлением патриотизма, а после выборов "Зельцман" - стало проявлением антисемитизма.
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Що то зараз буле на Ґ+Ґ??? Дивимось за перевзуванням у стрибку Мосійчук-Скабєєвой...
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Так беню кинули.
Причем это было ясно с самого начала.
Рашка всегда так делает.
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Так именно за это зебилятник и голосовал. Неужели кому-то с самого начала было непонятно?
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Зебилятник голосовал за халяву.
Некоторые уже поняли что их опять прошвырнули.
А большая часть еще ждет.
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Все погибло,гипс снимают,клиент уезжает.
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зрада
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И это говорит слуга агента лолиты
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Толстожопика богдана перекинули на деньгокачку - типа дорожное строительство. Там бабла украсть планы большие, нет огромные. Вся шушера зеленая туда стремится попасть.
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Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на "формулу Штайнмайера"
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313V, VI,VIІ созывы Верховной Рады ЕРМАК был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева .




ЕРМАК ОКАЗАЛСЯ КУМОМ НАРДЕПА ТИЩЕНКО, - "ДЖОКЕР"


https://www.dsnews.ua/politics/ermak-okazalsya-kumom-nardepa-tishchenko---dzhoker--05112019210100
Помощник Зеленского Андрей Ермак получил от Госкино 27 млн на фильмы с участием актера Боклана из "Слуги народа"
https://strana.ua/news/220630-andrej-ermak-poluchil-ot-hoskino-26-mln-na-filmy-v-odnom-iz-kotoryj-ihraet-akter-iz-sluhi-naroda.html



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СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЕРМАК ИМЕЕТ БИЗНЕС-СВЯЗИ С ОДИОЗНЫМ ПУТИНСКИМ ОЛИГАРХОМ - ЖУРНАЛИСТЫ
Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".
"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.
"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение
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РуSSo-фашистская сволочь ЯрмаК - это супер оплеуха для Украины!
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