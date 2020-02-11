 Следствием назначения Ермака станет усиление пророссийского вектора во внешней и внутренней политике Украины, - Арьев

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По мнению Арьева, увольнение Андрея Богдана с должности председателя ОП мало рано или поздно произойти, поскольку он конфликтовал с Андреем Ермаком.

"Это уже просто формализовалось в решение", - сказал он.

"Но в данном случае я считаю, что следствием этого станет усиление пророссийского вектора во внешней и внутренней политике. Поскольку именно Ермак является в Зеленского главным контактером с Кремлем", - сказал Арьев.

Далее, по мнению нардепа, можно ожидать изменения в правительстве.

"По логике сценария, который читается довольно просто, будут изменения в правительстве, а затем, возможно, когда будет ситуация требовать, отставка Кабмина. То есть никаким образом украинская политика не изменилась с приходом Зеленского. Все абсолютно то же, что было при Кучме, и при Януковиче", - считает Арьев.

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Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.