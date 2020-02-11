 Перестрелка в Мукачево: все руководство местной полиции отстранено

Об этом заявил начальник областной полиции Александр Канцидайло на внеочередной сессии облсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.
По его словам, сейчас продолжаются 4 служебных проверки. Руководитель полиции Мукачева Михаил Петрище ушел на пенсию, вместо него назначен исполняющий обязанности. Остальное руководство городского отделения полиции Мукачево, как сообщил Канцидайло, также отстранено.
Глава полиции Закарпатья подчеркнул, что новое руководство не связано с местным бандформированием.
Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.
Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.
Может им префект Медведчук не нравится.
Петрище, ніколи не був керівником Мукачівського міськвідділу, це начальник слідства цього відділку, він пішов на пенсію до перестрілки. Начальник відділу Рябінчак, ховається вже пару тижнів на лікарняном, щоби не звільнили. Начальника оперблоку Товкана звільнили теж до перестрілки. А по Петрище і Товкану, ДБР проводить розслідування по факту зливу інформації про обшука у бариг, у них навіть обшуки проводились.
На момент перестрілки відділом керували як раз такі в.о.