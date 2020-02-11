EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  2961  21
Материалы по теме:
Все про:армия (7635) беспилотник (721) ВВС (203)

 Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания. ФОТО

Переданные несколько месяцев назад Воздушным Силам ВСУ турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 все еще не боеготовы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания 01

Основная причина - подразделение, сформированное под полученные БПЛА, не боеготовно и не осуществляет даже учебные полеты. 

Подразделение получило фонды бывшего истребительного полка, расформированного 20 лет назад. Командование бригады тактической авиации имени Петра Франко также передало жилую казарму для личного состава подразделения и для хранения станций наведения, и хранилища-ангары для самих Bayraktar.

Из средств, необходимых для обустройства помещений, поступило всего 265 тыс.грн. Их хватило только на замену окон, дверей и электропроводки, ремонт потолка.

Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ. ФОТОрепортаж

Для улучшения условий размещения части, личный состав вместо подготовки сейчас вынужден заниматься хозяйственными и ремонтными работами на территории. В восстановлении участвуют также волонтеры и неравнодушные граждане Староконстантинова. При их содействии создан приемлемые условия для размещения личного состава - полностью заменена система отопления здания, установлен современное твердотопливный котел, оборудованы душевые кабины и санузлы.

Другая причина, небоеготовности украинских Bayraktar TB2 - бюрократические процедуры. Сотни согласований в высоких кабинетах тормозят процесс начала эксплуатации БПЛА.

Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания 03

Также смотрите: Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

Сложившаяся ситуация очень удивляет турецких специалистов, которые на протяжении всего срока гарантийного периода находятся в Украине и обслуживают БПЛА и должны осуществлять подготовку украинских специалистов.

Напоминаем, Bayraktar TB2 - турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina, который может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

3-4 ноября 2018 года в Турции было подписано соглашение о закупке беспилотников для ВСУ. Контрактом была предусмотрена поставка шести боевых дронов, двух станций управления и 200 управляемых ракет. Также соглашением предусмотрен комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта - $ 69 млн.

Смотрите: Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3175115
 
 
 Топ комментарии
 
покращеня зебобы, покращеня - вы еще не прекратили усиратьcя от радости? Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания - Цензор.НЕТ 8532
 показать весь комментарий
 
Бубочка что есть силы тормозит процесс.
 показать весь комментарий
 
вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания./ Загороднюк рассказал Помпео о проведении в Украине оборонной реформы/ Вот такая она,оборонная реформа владельца фирмы буровых установок для РФ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
покращеня зебобы, покращеня - вы еще не прекратили усиратьcя от радости? Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания - Цензор.НЕТ 8532
 показать весь комментарий
 
 
навыки штука корысна...вдруг будку бубочки позовут штукатурить...
 показать весь комментарий
 
 
Сложившаяся ситуация очень удивляет турецких специалистовИсточник: https://censor.net.ua/n3175115

Они не привыкли к нашему бардаку))))
 показать весь комментарий
 
 
У Нас Генералов Больше чес в Евросоюзе, Оце Уже Зрада.Результат на Лицо ,и Свинарчука как бы уже и Нет.
 показать весь комментарий
 
вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания./ Загороднюк рассказал Помпео о проведении в Украине оборонной реформы/ Вот такая она,оборонная реформа владельца фирмы буровых установок для РФ.
 показать весь комментарий
 
 
ну,ремонт-то такэ...стройбатов у нас нет.для себя делают.
а вот бюрократия-это очень погано.агенты мацквы по штабам всячески тормозят ввод в строй.
 показать весь комментарий
 
та ні, це порохоботи наговарівают на Володимира Олександровича
 показать весь комментарий
 
...ну народ возмутился и шооо... но зачем такое касабам показывать???
 показать весь комментарий
 
Возможно это деза, а беспилотники уже подлетают к Кремлю.
 показать весь комментарий
 
А сколько перемогы было и пафоса. Скоро ети беспилотники куда то пропадут, кто то разберет а ангары сгорят от замыкания проводки. Когда власть работает на врага, а народ хочет *мира* с врагом, то етой стране бесполезно помогать.
 показать весь комментарий
 
 
Кретины зелёные,сколько ещё надо создать командований,сделать мобильных вагончиков,выучить языков,провести натовстреч что бы то чудо которое министра занялось своими прямыми обязанностями -обеспеченьем ЗСУ,что бы у ГШ в подчинении были боеспособные части,подразделения.
 показать весь комментарий
 
От приїде загороднюк після сніданку в Брюсселі та селіфі і все стане як і було . Барига накупив якоїсь мутоти , а бубочці воно "по барабану" , лише біль головний . Взагалі то це добре що дали хоч якісь приміщення , хоча могли б виділити лише шмат землі . Турки ***** від зєбільних методів ведення війни .
 показать весь комментарий
 
зеленський скоро презентує охлосу армію в смартфоні.
отримуй 500 голди і можеш бонусом отримата +1 к захисту усіх юнітів. Для найму збудуй бараки за акційною ціною
 показать весь комментарий
 
 
Недавно общался с местным богиней, которая типа покровительствует местным папуасам. Обычное дело. Она вселяется в кого-нибудь и мы беседуем. Редкостная мудачка! Абсолютно ни в чем не ориентируется. Крепко не повезло местным папуасам!
 показать весь комментарий
 
Это потому, что Зеленский - голубь мира! Хренов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх