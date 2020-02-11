 Рассматривать кадровые изменения в Кабмине будем после обсуждения законопроекта о рынке земли, где-то в марте, - "слуга народа" Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Никаких представлений не было. Они будут на следующей неделе", - сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, что парламент будет принимать кадровые решения, прервав рассмотрение законопроекта о рынке земли, Арахамия сказал: "Нет, это невозможно сделать. Это не позволяет регламент… Если мы вошли в рассмотрение вопроса, то уже никак нельзя ни за что голосовать".

Глава фракции дал прогноз, что эти кадровые вопросы Рада сможет рассмотреть в лучшем случае в конце марта.

"Оптимистический прогноз: это может быть где-то в конце марта, после окончания рассмотрения законопроекта о земле", - отметил Арахамия.

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