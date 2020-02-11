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Все про:канал (101) АТР (6) Бородянский Владимир (92)

 Министр Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что крымскотатарский телеканал ATR не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Государственным казначейством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам министра, сейчас ведомство находится в поиске решения ситуации.

"Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн гривен финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн гривен. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством. Мы сейчас находимся в совместном поиске решения, и возможно ли это решение найти быстро", - сказал Бородянский.

Напомним, 10 февраля единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из бюджета. В понедельник в эфире телеканала начали показывать пустую студию с фоновой надписью "Save ATR".

В январе владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал ATR находится на грани закрытия, - владелец Ислямов

Источник: https://censor.net.ua/n3175109
 
 
 Топ комментарии
 
надо же,как вовремя эти разногласия появляются...как раз когда пора сдать хуйлу очередные позиции Украины.
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Потому что на АТР не стесняются называть малороса ЗЕ малоросом?
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ну да еврейский малороссийский канал Лайно + Навоз Бени зи з Бубочкой при бабках а Татарам Крыма нет денег какие срочно сложности появились..и вообще КАКАЯ РАЗНИЦА.....
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надо же,как вовремя эти разногласия появляются...как раз когда пора сдать ***** очередные позиции Украины.
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ну да еврейский малороссийский канал Лайно + Навоз Бени зи з Бубочкой при бабках а Татарам Крыма нет денег какие срочно сложности появились..и вообще КАКАЯ РАЗНИЦА.....
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Потому что на АТР не стесняются называть малороса ЗЕ малоросом?
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То есть на украинском канале называют украинского президента, выбраного 73% голосов украинцев - малоросом, и при этом канал требует себе финансирование из государственного украинского бюджета?
Это какой-то сюр.
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Министр Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования/ единственный министр который не обещает а делает-закрыл финансирование.Закрыл страдая.
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Ну, этот тот Ленур Ислямов , который вошел в первое Правительство Аксенова -Гоблина весной 2014. Теперь патрыот, однако...
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Я и не знал

Со 2 апреля по 28 мая 2014 года являлся заместителем председателя (вице-премьером) совета министров Республики Крым в Правительстве Аксёнова. Был делегирован на эту должность Меджлисом.

Ну он и....!!!
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Это уже никому не интересно.
Ведь зрада же
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А вместо ATR Бородянский будет транслировать Диму Киселева и Вечернего Мудозвона.
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На його думку краще дивитися продукцію студії, що тепер будуть транслювати на окуповані території... Министр Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования - Цензор.НЕТ 1304
Министр Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования - Цензор.НЕТ 4617
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готувались кацапи з 2006 року проводити військові навчання в Україні з Білорусією.
https://www.youtube.com/watch?v=DCUkDQsiqGA
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Причина зовсім інша - ATR не вилизує кловуну дупу. А це не припустимо!
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Бедные Татары, - Ударили из Внутри Украины . Из Вне Повалили , а Из внутри Добили.
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Ага, прям разногласия и недопонимаия. А может скорее ето прямой приказ из кремля? После подписания капитуляции, и присоединении Украины к дамбасу, придется отказаться и от безвиза и от европейского рынка и европейских товаров и другого сотрудничества со всем проевропейским. Все проукраинское от каналов до истории будет задавлено и признано противозаконным. Так что не думайте что помирившись с Рашкой можно будет сидеть на двох стульях.
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Пора этому упырю прекратить финансирование шоб не воняло
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не протоптали вовремя дорожку в квартал...
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50 млн на анал который никто не смотрит, сделай в однокомнатной квартире и снимаемый на смарфон. Для них 5млн за глаза, за тухлый контент.
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Не будемо витрачати гроші на державницьку ідеологію, на українську культуру, на пропаганду і контрпропаганду Кремля, то гроші підуть на танки, ракети і гроби. Це все одно, що горить будинок, а ми ведемо дебати щодо замка на дверях. Всіх чиновників, для яких бюрократичні перепони важливіші за державницьку позицію, нафік з пляжу.
Один лише приклад. Знайому запросили на роботу в швейцарську фірму, офіс якої знаходиться в Іспанії. Щоб переїхати жити в Іспанію знайома мусила взяти довідку з психдиспансеру, на ВІЧ, і ще з десяток різних. Телефонує в посольство Іспанії в Україні і каже, що не встигає зробити всі довідки. А ті говорять, що цей комплект довідок потрібен для збирачів помідорів, а вона висококваліфікований фахівець, і їй не потрібно збирати довідки, Іспанія чекає на неї.Ось так клерки думають про багатство своєї держави. А наші українські бюрократи такі "бздітельні" , що ми найбідніша країна Європи.
Чиновники, які не вміють працювати і не беруть відповідальність за долю країни мають бути негайно звільнені.
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Я із самого початку цієї Зебільної історії писав, що Зеля буде намагатись виміняти у ***** "мир" на ті речі, які вважає непотребом: мова, віра, армія... Чому дивуємось?
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Айде́р Иззе́тович Муждаба́ев

В июле 2008 года переведён на должность заместителя главного редактора газеты «Московский комсомолец».

17 июня 2015 года написал заявление об увольнении из «МК» по собственному желанию, и с 22 июня перестал являться сотрудником редакции[11].

В июне 2015 года переехал в Украину[12]. С июня 2015 года по настоящее время является заместителем генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR.

Міністр Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без фінансування - Цензор.НЕТ 8010
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Он правда потом удалил своё псто и извинился, но было уже поздно)))да и увольнение аж в середине 15 кое о чём говорит.
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Річ у тому, що під час захоплення Криму він підїдався у МК, а потім це лайно тут когось стріляти вирішило! Чому зелених котолюбів не стріляв, якщо такий герой?
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Нормально, именно такие призывы от прикормленных порошенком нескольких татар должны финансироваться из госбюджета по версии этих же татар. Логично.
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Журналист: Консультантами гостелеканала для ОРДЛО стали люди со "112 Украина". Это интеграция в "русский мир"
Политика 11-фев, 06:129 828 0

Представители телеканала "112 Украина", аффилированного с нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, стали консультантами запуска нового государственного телевещателя для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире "Радио Донбасс.Реалии" рассказала Елена Трибушная, которая отказалась от должности главы информационного вещания канала.

"Сейчас туда, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, пришли люди со "112-го канала", которые представились как консультанты этого проекта. А мы с вами прекрасно понимаем, что пропагандируют "112 Украина" и его собственники. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в "русский мир", а не в украинское пространство", - заявила она.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года.

Планируется, что на первом этапе новый канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, щоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

Бородянский утверждает, что новый канал начнет вещание 1 марта.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности.

Телеканал UATV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UATV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском. Он прекратил вещание в середине января 2020 года.
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До сих пор, занчит, знали как финансировать канал, а теперь вдруг отупели?
На самом деле имеем ещё один факт лизания жопы Путина украинской властью.
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