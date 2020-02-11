 Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа"

Об этом Верещук заявила в комментарии Цензор.НЕТ.
"Если чистка нужна, то прежде всего нужно положение о фракции, чтобы каждый понял, в каком случае чистка будет действительно оправданной. Я понимаю, что действительно есть разные вопросы к членам фракции, но я за то, чтобы мы имели четкие правила и понимали, что за их нарушение будут наступать определенные санкции", - сказала Верещук.
По ее словам, трудно говорить, что такое "чистка", когда нет четко установленных правил.
"Чистка - это лишь поднять руку и проголосовать за исключение из фракции? А что это решит? Мы исключили двух людей и от этого фракция лучше работать не стала", - сказала Верещук.
Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" должна пройти очищение. По словам Зеленского, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", он чувствует свою вину.
свічка
Думала,это шутка от 95 Квартала.Нет.Реальный Никита Потураев.Только забыл рассказать,сколько лет рассматриваются дела в Высоком суде Лондона и сколько десятков миллионов долларов из бюджета это будет стоить украинскому налогоплательщику.
Это что партия???
У них есть идеология???
У них есть программа???
У них есть лидер???
ЭТО ПРОСТО ШОБЛА
Исключай не исключай
Все равно.
Ложились....