 Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа"

Об этом Верещук заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Если чистка нужна, то прежде всего нужно положение о фракции, чтобы каждый понял, в каком случае чистка будет действительно оправданной. Я понимаю, что действительно есть разные вопросы к членам фракции, но я за то, чтобы мы имели четкие правила и понимали, что за их нарушение будут наступать определенные санкции", - сказала Верещук.

По ее словам, трудно говорить, что такое "чистка", когда нет четко установленных правил.

"Чистка - это лишь поднять руку и проголосовать за исключение из фракции? А что это решит? Мы исключили двух людей и от этого фракция лучше работать не стала", - сказала Верещук.

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" должна пройти очищение. По словам Зеленского, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", он чувствует свою вину.