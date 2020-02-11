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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4537) исключение из фракции (31) фракция (255) Слуга народа (648) Верещук (49)

 Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированном Зеленским очищении "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верщук считает, чтобы проводить "очищение" фракции "Слуга народа", о необходимости которого 11 февраля заявил президент Владимир Зеленский, фракция должна создать положение, где будут прописаны правила, нарушение которых влечет за собой исключение.

Об этом Верещук заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Если очищение нужно, то прежде всего нужно положение о фракции, чтобы каждый понял, в каком случае чистка будет действительно оправданной. Я понимаю, что действительно есть разные вопросы к членам фракции, но я за то, чтобы мы имели четкие правила и понимали, что за их нарушение будут наступать определенные санкции", - сказала Верещук.

По ее словам, трудно говорить, что такое "чистка", когда нет четко установленных правил.

"Чистка - это лишь поднять руку и проголосовать за исключение из фракции? А что это решит? Мы исключили двух людей, и от этого фракция лучше работать не стала", - сказала Верещук.

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" должна пройти очищение. По словам Зеленского, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", он чувствует свою вину.

Источник: https://censor.net.ua/n3175105
 
 
 Топ комментарии
 
За то что жрет еду которая была предназначен для освобожденных не убирают с партии? За то что предлагает продать собак чтобы расплатится за комуналку не убирают с партии? Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5160 Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5127
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Ирина Верщук блин дуру включает -- стала депутатом и не знает что такое хорошо что такое плохо !!! Какой идиотизм кто этих недоумков понавыбирал Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9855
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Дураки у власти. Позвольте, как же он служил в очистке?

Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 137
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За то что жрет еду которая была предназначен для освобожденных не убирают с партии? За то что предлагает продать собак чтобы расплатится за комуналку не убирают с партии? Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5160 Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5127
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На поводок садит.Я вас породил...далее по классику.
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свічка



Думала,это шутка от 95 Квартала.Нет.Реальный Никита Потураев.Только забыл рассказать,сколько лет рассматриваются дела в Высоком суде Лондона и сколько десятков миллионов долларов из бюджета это будет стоить украинскому налогоплательщику.

Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9556
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не только делать чистку в середине партии но и делать перезагрузку парламента. а то там швондеров пол вагона и тележка.
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коломойский и к на выход - с вещами конечно - вот так друг друга и будут жрать - в мире животных - прикольно))
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Из чего, нахрен , исключены????
Это что партия???
У них есть идеология???
У них есть программа???
У них есть лидер???

ЭТО ПРОСТО ШОБЛА

Исключай не исключай
Все равно.
Ложились....
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Кретины зелёные,читайте свой трудовой кодекс -утративший доверия.
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Молодец , а Она , что не знает , что Депутаты совсем Ручными Станут. не Зря же сначала зарплату подняли и Премиальные , за Турборежим , а секс по телефону , - престижно, сам депутат. Они только входят во Вкус.
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Дурепа. Буде якась інструкція,чи ні,-все-одно будете голосувати.Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 787
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узаконенная дуэль депутатов на молотках в ринге спасет фракцию...
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"Чистка рядов партии"- по ссылке от тов. Сралина:
Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированном Зеленским очищении "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7623
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відмінена депутатська недоторканість, кількість депутатів скорочено на третину, тепер закон про партійну диктатуру. У когось ще є питання, яку державу будує зелена жаба ?
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Начебто розумна жінка . На біса полізла в те зелене болото.
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