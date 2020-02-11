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 Общество, Здоровье
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 Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение

В МВД заявили, что в ближайшее время внесут в Верховную Раду изменения в законодательство, которые будут касаться "формирования наркополитики".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня во время заседания рабочей группы МВД и Консультативного миссии ЕС заявил замглавы МВД Александр Гогилашвили.

"Планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, введение обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их - это не преступники, а больные. А также направлять наркозависимых на обязательное лечение", - сказал Гогилашвили.

Также он сообщил, что МВД "проводит работу по внедрению" электронного рецепта, без которого, согласно уже внесенному в парламент законопроекту, невозможно будет получить наркотические средства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175103
 
 
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ну всё! Сейчас рюкзакяна задержат за угрозы потерпевшему
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А продавцы наркоты тоже не преступники...а доктора...да??
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Прикольно. Менты, которые крышуют наркоту считают её болезнью и будут направлять за счет налогоплательщиков на лечение.
А куда направлять ментов-крышевальников?
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Взагалі-то, ін'єкційні наркомани, коли стають непрацездатними (через проблеми з опорно-руховим апаратом) - вже досить давно за чинним законодавством отримують пенсії по інвалідності... Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение - Цензор.НЕТ 5637
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какие, нахрен, больные? больные - это люди, проблемы со здоровьем у которых по независящим от них причинам. а это отребье само ширяется, убивая себя.
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Наркоманы больные как и алкоголики. Если человек наркоман, алкоголик, не значит, что они с самого начала были преступниками. Многие люди после лечения возвращались к нормальной жизни, работали, создавали семью, платили налоги, помогали другим.
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Як можна вилікувати наркомана ?
Дати таблеточку метадону ?
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Ksenia VB

Як можна вилікувати наркомана ? Якби ж то все було так просто... Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение - Цензор.НЕТ 9508
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Малоросы, а как вы относитесь к тому что ваш президент наркоман? Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение - Цензор.НЕТ 8424
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они ,кроме того что больные,давно уже в большинстве преступники...у многих уже по 2-3 ходки за бытовые кражи.ширка-это не самогон у бабки купить,денег стоит.
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Больные- это те, кто добровольно лечатся.
А кто продолжает колоться и любыми способами добывать деньги на наркоту - это преступники-наркоманы.
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Зеля, тебя пасодют. Как минимум, положут.
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Ну так они больные люди пока не совершат преступление а это практически гарантировано.
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Ну конечно не преступники! А проститутки тогда святые, а коррупционеры тоже тогда больные люди, и педофилы тоже хорошие люди, и убийцы, воры и т.д. тоже прекрасные , бедные больные люди! Нужно срочно всех лечить))) Вы падлюки законопослушных граждан готовы в могилы загнать, лечить не можете, а всякого рода упырей готовы в жопы целовать - они же такие несчастные! Для начала вылечите детей онкобольных, а то получается для деток нет ни средств ни больниц ни оборудования, но наркоманов нужно срочно лечить! ИДИОТЫ!
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что МВД "проводит работу по внедрению" электронного рецепта, без которого, согласно уже внесенному в парламент законопроекту, невозможно будет получить наркотические средства. Источник: https://censor.net.ua/n3175103

галімий "салподеїн" з кодеїном вже давно хрін купиш..зате алконавтам - любе..
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Не зрозуміло зі статті, що вже за зберігання/транспортування не закриватимуть, чи ні.
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в МВД планируют /обещает не только Гончарук но и МВД тоже.
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Надо было их сразу в Трускавце лечить, пока дров не наломали.
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