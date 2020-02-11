 Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня во время заседания рабочей группы МВД и Консультативного миссии ЕС заявил замглавы МВД Александр Гогилашвили.
"Планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, введение обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их - это не преступники, а больные. А также направлять наркозависимых на обязательное лечение", - сказал Гогилашвили.
Также он сообщил, что МВД "проводит работу по внедрению" электронного рецепта, без которого, согласно уже внесенному в парламент законопроекту, невозможно будет получить наркотические средства.
А куда направлять ментов-крышевальников?
Дати таблеточку метадону ?
Як можна вилікувати наркомана ? Якби ж то все було так просто...
А кто продолжает колоться и любыми способами добывать деньги на наркоту - это преступники-наркоманы.
галімий "салподеїн" з кодеїном вже давно хрін купиш..зате алконавтам - любе..