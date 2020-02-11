 Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской

Согласно указу президента №51/2020, Зеленский внес изменения в указ от 19 июня 2019 года № 414, которым уполномочил Геннадия Ивановича Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую, передает Цензор.НЕТ.
Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014г -23 января 2015г), пишет Интерфакс-Украина.
Ранее представительницей Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была экс-омбудсмен Валерия Лутковская (с 3 июня 2019 г).
Как известно, в среду, 12 февраля, в Минске запланировано проведение очередного заседания ТКГ.
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
·3 ч
Результат рокировки Богдана и Ермака на данный момент: если до этого мы катились в пропасть предвиденно и стабильно, то теперь более непредсказуемо.
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вроде уже сразу после яныка назначен, но подозрительно, что так недолго! За что интересно его ушли 23 января 2015года? не люстрация ли?
(7 марта 2014г -23 января 2015г.)"
Источник: https://censor.net.ua/n3175101
Почему меньше года руководил Центром спецопераций?
Не справился?