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 Политика Украины
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 Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Согласно указу президента №51/2020, Зеленский внес изменения в указ от 19 июня 2019 года № 414, которым уполномочил Геннадия Ивановича Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую, передает Цензор.НЕТ.

Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014г -23 января 2015г), пишет Интерфакс-Украина.

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Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской 01

Ранее представительницей Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была экс-омбудсмен Валерия Лутковская (с 3 июня 2019 г).

Как известно, в среду, 12 февраля, в Минске запланировано проведение очередного заседания ТКГ.

Источник: https://censor.net.ua/n3175101
 
 
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это какого кузнецова?мощи которого раисся требует отдать как скрепу ?
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Где они этих опухших с голоду берут?? Юзик...сивуха...брательники свинарчуки...теперь этот....хрен прокормишь это зеленое стадо....
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любое его назначение следует рассматривать как очередной акт предательства...




Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской - Цензор.НЕТ 44 Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·3 ч

Результат рокировки Богдана и Ермака на данный момент: если до этого мы катились в пропасть предвиденно и стабильно, то теперь более непредсказуемо.

Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской - Цензор.НЕТ 8640
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Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014г -23 января 2015г), Источник: https://censor.net.ua/n3175101
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вроде уже сразу после яныка назначен, но подозрительно, что так недолго! За что интересно его ушли 23 января 2015года? не люстрация ли?
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"Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ
(7 марта 2014г -23 января 2015г.)"

Источник: https://censor.net.ua/n3175101

Почему меньше года руководил Центром спецопераций?
Не справился?
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ойёй, это же cколько в такое ТЕЛО гуманитарки войти сможет?
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Ето типо очередной Сивохо? Заметте, *по мирному урегулированию ситуации....*. Об освобождении и деокупации украинской земли никто даже не говорит
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Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014г -23 января 2015г). Это были самые горячие, кровавые дни войны.Эти короткие строки биографии вызывают уважение.Источник: https://censor.net.ua/n3175101
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