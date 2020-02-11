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 Общество
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Все про:Харьков (4573) Супрун Ульяна (611)

 Ректором Харьковской медакадемии может стать фигурант дела о торговле детьми Федак, - Супрун

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун предупреждает, что Харьковскую медицинскую академию последипломного образования может возглавить "человек, причастный к торговле детьми". Это Богдан Федак, и он один их двух претендентов на должность ректора вуза.

Об этом Супрун написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы загуглите имя и фамилию этого человека, то увидите ряд материалов СМИ о резонансном деле по продаже детей за границу в 90-х годах, в областной клинической больнице (во Львове. - Ред.). Федак тогда, пользуясь служебным положением, помогал действовать преступной группе, которая продавала детей на усыновление за границу. После раскрытия преступления его приговорили к 2 годам лишения свободы. После этого Федак не имел права занимать должности в медицинской отрасли. К сожалению, это дело, которое еще назвали "делом детей", не помешало ему продолжить строить карьеру в сфере здравоохранения", - написала глава МОЗ.

Супрун напомнила, что в 2000-х годах Федак стал помощником народного депутата Игоря Шурмы. Затем он был главврачом Харьковской городской клинической больницы, а потом - главврачом областной клинической больницы. В 2018 году Федак, несмотря на несогласие МОЗ, возглавил облздрав в Харьковской области и пробыл на должности до 2019 года.

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Выборы ректора прошли в ХМАПО 7 февраля. Однако большинство избирателей не поддержали ни Федака, ни еще одну кандидатку. Второй тур выборов ректора вуза назначен на 14 февраля.

"Фигуры формата Федака бросают тень на всю медицинскую общественность, а возглавление такими людьми заведения, где учат врачей, разрушает основные этические нормы врачебной профессии и несут прямую угрозу жизни украинцев", - подчеркнула экс-министр охраны здоровья.

Ректором Харьковской медакадемии может стать фигурант дела о торговле детьми Федак, - Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175100
 
 
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Ну, ничего себе "кадры" . Моя в шоке 😲
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медмафия возвращается на намоленные и прикормленные места.шо в одессе,шо в харькове,шо в киеве...
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Конгениально! Зебилы, вы довольны? Или в этом тоже "петя" виноват?
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Ценный кадр. С таким можно решать вопросы. Если кто еще не рассмотрел сущность Зеленского, то посмотрите на тех кого он назначает.
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там така мафія що страшне, на чолі с гепою!!
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так і коломойський колись був бандюк-олігарх, а тепер "уважаємий" бізнесмен. зебілам, що хочеш впариш
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Такое впечатление , что если Не будит такого Ректора , то Вуз Загнется. Подобный тянет Подобного . Разогнать всю Шоблу.
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Пипец, неужели в государстве такая катастрофа с финансами, что торговлей детьми будут пополнять бюджет ?
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