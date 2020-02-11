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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3752) Донбасс (20629) Ермак Андрей (87) Офис Президента (241)

 Нардеп от "СН" Верещук: Меня беспокоит, не повредит ли совмещение Ермаком обязанностей главы ОП и переговорщика по Донбассу

Нардеп от фракции "Слуги народа" Ирина Верщук опасается, что сочетание Андреем Ермаком работы председателя Офиса президента и переговорщика по Донбассу может навредить процессу переговоров.

Об этом Верещук заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Меня беспокоит только вопрос, как Андрей Ермак сможет сочетать и вопросы, которые будут возникать в пределах его компетенции председателя Офис президента, и в переговорном процессе по Донбассу... Вы знаете, насколько РФ может использовать любую слабую сторону Украины в переговорном процессе, мы сейчас готовимся к следующей встрече в "нормандском формате". Не повредит ли делу совмещение обязанностей Андреем Ермаком и головы, и (обязанностей. - Ред.) основного переговорщика по Донбассу?" - сказала Верещук.

По ее словам, причиной увольнения Богдана может быть ряд проблем, которые накопились: выступление европейских партнеров против его назначения, недоработки и, в частности, нежелание Богдана общаться со СМИ.

На вопрос о том, могло ли быть причиной увольнения возможный конфликт между Ермаком и Богданом, нардеп ответила:

"По некоторым внешним признакам, как отсутствие господина Богдана на встречах (и у нас на фракции все меньше и меньше появлялся), другие фото и видеодоказательства свидетельствовали о том, что господин Богдан действительно конфликтует с господином Ермаком", - сказала она.

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Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.

Источник: https://censor.net.ua/n3175097
 
 
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Уже б Медведчука назначили главой ОП.
Говорят сегодня Надька в красном платье топилась в ледовитом океане.
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/// "Меня беспокоит только вопрос, как Андрей Ермак сможет сочетать и вопросы, которые будут возникать в пределах его компетенции председателя Офис президента, и в переговорном процессе по Донбассу... ///

Глубокая обеспокоенность? Но если только один вопрос беспокоит, то в целом всё хорошо?
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Все радуются, а ведь у Зеленского травма! Он же тоже человек! А нелох какой то.!


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поздно беспокоиться.... когда почки сели. то ли еще будет.
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почему навредит? только ускорит... (опять же...сивоха в помощь)
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Два вагона Разгружать Одновременно , Затруднительно , однако , -а при Говорильни , лишь бы толк в результате Был бы и Один может заменить множество Балбесов , - Посмотрим.
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