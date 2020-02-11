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 Политика Украины, Общество
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 Будет несколько обменов пленными, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет несколько обменов пленными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что у украинской стороны длинные списки на обмен и их нужно разбивать.

"На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", - отметил он.

По словам президента, Украина должна делать и "другие вещи" для прекращения войны.

"В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью", - добавил он.

Также читайте: Договоренность об обмене удерживаемыми будет достигнута в феврале-марте, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3175096
 
 
 Топ комментарии
 
При Порошенко мы надеялись на свои силы и на силы выстроенной им антипутинской коалиции. При зелёных идиотах приходится надеяться только на чудо. Так и верующим можно стать.

Будет несколько обменов пленными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3833
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Несколько это сколько?
Плюс минус бесконечность?
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Зараз вони надіються навіть не на чудо, а на Путіна...
Це як би вівці на мясокомбінаті, надіялись на різника...
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При Порошенко мы надеялись на свои силы и на силы выстроенной им антипутинской коалиции. При зелёных идиотах приходится надеяться только на чудо. Так и верующим можно стать.

Будет несколько обменов пленными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3833
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Зараз вони надіються навіть не на чудо, а на Путіна...
Це як би вівці на мясокомбінаті, надіялись на різника...
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На Ху*ло надеешься- на х*ю окажешься. Народная мудрость.
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Пуйло конечно понял, он вооще понятливый. Но делать, как обычно, будет не то, что понял, а то что хочет и то, что нужно ему , а не ослу....
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Несколько это сколько?
Плюс минус бесконечность?
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Знову намінємо вбивць на таксистів і 70-ти річних "диверсантів"....
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Наторговал так, что не накого менять. Земаладца.
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перед новим роком те ж саме співали...і навіть "всіх на всіх" одним обміном...і шо?і де?
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Подожди, ЗЕ как ето нельзя сразу всех обменять? Для чего же ты в Парыжэ смотрел Чорту в глаза и лизал руку? Для чего отводил войска с украинской земли? Для чего меняешь уничтожаешь Конституцию Украины и присоединяешь Украину к *днр*?
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***** дал полизать Зеленскому свою сраку и меняет одного нашего пленного на наш 1 город. Еще пару таких обменов и над Киевом можно вывешивать кацапский флаг
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За один раз осёл оманский не может продать Украину?
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Коли в тебе залишилось 32 хвилини,щоби публічно лизнути очко гаранта і розказати,я кий він розумний, а то... а то усьо! Ось вона мрія Зеленського...

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беркутят, що повернулись по декілька раз буде віддавати?
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віддайте їм мародера панамського - нехай будує далі бізнес в ліпєцьку
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Доречі, що там з панамським оффшором Порошенка? Кажуть ваша Портянка відцмокала у панамського правосуддя. Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1209
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Не знаю, не цікавить. Цікавить тільки Україна, яку ваш кловун знищує.
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Та пішов ти нах.й виродок. Капітулював перед ворогом, любий ідіот може полонених визволити.
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А які ж то "інші речі для припинення війни",якщо головною "річчю" тут є обмін полоненими?..Логіка говорить,що якщо ми будем брати в полон їх,вони - нас,потім обмінюватись,і,враховуючи що обмінених на фронт нічим не затягнеш,людські військові ресурси закінчаться і закінчиться війна?..Це не моя логіка,це логіка нашого президента...
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логика нашего *********** не поддается анализу - отводить войска, сдавать территории, ограничивать ВСУ, что бы гибло больше людей на фронте, чем раньше! Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5062
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ТВОЙ обмен пленными, зебильная мразь, мы уже видели!
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у него что сегодня, словесный понос глупости???????????
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Нарід скучив за відосіками - явлєніє царя народу. Тьолкі піщат, поцани повізгівают. Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8843
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анекдот про "мудрый украинский нарид, строящий свою краину":
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Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7201
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І кожен раз "всіх на всіх"? У нас ще залишився обмінний фонд, чи вже починаєте міняти на капітуляцію?
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У нас залишилось кілька стихій для обміну - земля, вода.....
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