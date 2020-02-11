 С начала эпидсезона в Украине зарегистрировано 26 смертей от осложнений гриппа, - ЦОЗ Минздрава

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.

В течение 6-й недели ОРВИ заболело 260 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человек, из них 76,8% - дети.

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Во время прошлого эпидсезона гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случаях вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.