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 Политика Украины, Здоровье
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 Насильно держать в медучреждениях эвакуированных из Китая украинцев не будут, - Радуцкий

Украинцев, которых эвакуируют из Китая из-за распространения коронавируса, не будут насильно держать на карантине в украинских медучреждениях.

Об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас готовятся списки пассажиров для вылета из Китая. Они находятся в разных провинциях страны и еще должны дать согласие на возвращение в Украину. Их попросили передать копии паспортов. Сегодня Украина получила все разрешения на вылет самолета, на дозаправку и на посадку. МИД проделал большую работу, чтобы добиться этих разрешений. Нашли перевозчика, который согласился лететь в Китай. Далеко не каждая авиакомпания на это готова. Мы же не отправим туда военный борт. В Украине для встречи этого самолета все подготовлено. Максимально ограничено число людей, которые будут в контакте с эвакуируемыми, в том числе и на борту самолета. Также в Киеве подготовлены лечебные учреждения, куда отправят на карантин прилетевших из Китая. Точной даты вылета этого самолета пока нет – он может отправиться в Украину даже сегодня. Но это еще неизвестно. В любом случае, борт не может просто там стоять. Когда он прилетит в Китай, пассажиры уже должны быть готовы", – отметил нардеп.

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По его словам, в Украине уже подготовлены 5,7 тыс. коек для людей, которые могут быть заражены коронавирусом.

"Это очень кропотливая работа, тут не нужно спешить. Никто не будет подвергать опасности и людей, которых эвакуируют из Китая, и Украину. Мы будем действовать так же, как и те страны, которые своих граждан уже эвакуировали. То есть сейчас идет подготовка, чтобы минимизировать риски заражения людей в Украине. У нас в стране карантин не объявлен, поэтому насильно никого из тех, кого эвакуируют из Китая, держать не будут. Но, разумеется, им лучше побыть на карантине в специально выделенных инфекционных отделениях. Там есть все условия, персонал также специально подготовлен. Это позволит ограничить контакты – а значит, и распространение вируса. Если, конечно, не дай Бог, кто-то из наших граждан его сюда завезет. Да, мы не можем их не эвакуировать из Китая, но и подвергать опасности Украину тоже права не имеем. Всего по стране у нас подготовлены 5,7 тыс. коек для людей, которые могут быть заражены коронавирусом. Помимо них, есть койки второго, третьего резерва и так далее", – подчеркнул Радуцкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3175093
 
 
 Топ комментарии
 
Его рожа на фото статьи говорит, что нами правят неизлечимо больные люди без мозга(
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Это пи..дец други . Они чё хотят добить украинцев? С нашей медициной млять 2/3 Украины вымрут.
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У этого лысого гондона наверняка где-то хатынка в стране с развитой медициной.
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Это пи..дец други . Они чё хотят добить украинцев? С нашей медициной млять 2/3 Украины вымрут.
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Его рожа на фото статьи говорит, что нами правят неизлечимо больные люди без мозга(
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Михаил Радуцкий-- сказочный идиот !!! Сбу я надеюсь займутся этим идиотом . мало нам проблем этот мудак хочет еще вирус притащить ,
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якщо, серед цих літунів, буде хоча б один з вірусом, то за 12 год польоту, він заразить всіх пасажирів.....це повний ідіотизм
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Мудрий нарід ставить тобі лайк, о найгуманніший із слуг!
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5,7 тыс. коек для людей, которые могут быть заражены коронавирусом. Помимо них, есть койки второго, третьего резерва и так далее", - подчеркнул Радуцкий.

Сытенький га"дон. Сказал, что волноваться нечего - у них есть 37 миллионов коек.
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Ну и дурак ,если это дерьмо проникнет в Украину ,перепись можно будет уже не проводить ,хватит и переклички ... У нас в стране карантин не объявлен, поэтому насильно в медучреждениях никого из тех, кого эвакуируют из Китая, держать не будут, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4904
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"Когда он прилетит в Китай, пассажиры уже должны быть готовы"...Как-то напрягает такая фраза.
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У этого лысого гондона наверняка где-то хатынка в стране с развитой медициной.
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хотя это не гарантирует спасения от эпидемии...але дурень думкой богатіє
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Ну, зебилы, давайте всех выпустим, пусть заражают. Американцы и немцы видимо, гораздо тупее Радуцкого,держат принудительно на карантине, ага.
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Радуцький через бувших колег, екстрасенсів, знає, що епідемії не буде.
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разумно. надо эвакуировать. потом заразят. потом карантин. все по порядку.
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Так а кто должен объяснять этим недоразвитым, во власти, что карантин нужен?! Не ты ли, глава комитета Верховной Рады, по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий?! Или вы надеетесь переждать на островах каких-нибудь?
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а,ну то есть дождетесь вспышки эпидемии,и только потом обьявите карантин в стране...и тогда будете держать насильно,но уже на пару-трое порядков больше людей.
разумно,чё...
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Сподіваюсь, новоприбулі з Китаю, особисто подякують радуцкому та його родині за це рішення. Хоча, він може, зі своєю сім'єю, зустріти їх в аеропорту і розвезти по домівках. Чого їм в громадському транспорті трястись?
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Отличная мысль. Радуцкий всех встречает ну конечно пусть и расцелует а тех кто без карантина сам пусть развезет по домам
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Украинцев, которых эвакуируют из Китая из-за распространения коронавируса, не будут насильно держать на карантине в украинских медучреждениях.

Также в Киеве подготовлены лечебные учреждения, куда отправят на карантин прилетевших из Китая.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Оно хоть понимает ,что такое карантин.Бред какой-то или печатают,или говорят.
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А тем временем в мире...
Четыре страны отказались принять круизный лайнер из-за подозрений насчет коронавируса

Таиланд отказался пустить в порт Лаем Чабанг круизный лайнер Westerdam из-за опасений, что на его борту есть зараженные коронавирусом.
О запрете заходить в порт сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, сообщает Bangkok Post.
Королевство готово предоставить лайнеру запасы еды и воды.
На борту Westerdam 2257 пассажиров и членов экипажа, лайнер вышел из Гонконга 1 февраля. За две недели он должен был посетить несколько портов Тайваня и Японии.
Конечной точкой был японский порт Йокогама, куда лайнер прибыл бы 15 февраля.
Япония отказалась принимать Westerdam, сообщив об этом через несколько дней после начала круиза. Затем так же поступили Гуам и Манила, сообщал Bloomberg.
Оператор судна Holland America Line заявила, что Westerdam не на карантине, оснований подозревать коронавирус у кого-либо на борту нет. Топлива и продовольствия судну хватит до конца рейса, уточнила компания.
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Вот!!! О чем и я говорил. Половина пассажиров прямо из аэропорта поедет по домам, а их письменными согласиями и копиями паспортов организаторы эвакуации могут подтереться.
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