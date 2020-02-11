 Украина в 2020-м станет мировым лидером по росту производства курятины, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
"По их (Index Mundi. - Ред.) расчетам, темпы роста производства курятины за год вырастет на 8,61%. Таким образом, общее количество продукции составит 1,45 млн тонн", - отметил он.
Милованов также напомнил, что Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК.
"Мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место", - подчеркнул министр.
Напомним, крупнейшим украинским экспортером курятины сегодня является агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", который принадлежит миллиардеру Юрию Косюку.
В ноябрьском интервью Цензор.НЕТ Косюк говорил: "А теперь давайте вспомним, с чего Украина начинала в агробизнесе - когда стартовал МХП, Украина была 4-м или 5-м импортером курицы в мире! Мы импортировали 400 тысяч тонн курицы - помните "ножки Буша"? Украина платила валюту, потому что своего мяса мы не производили. Прошло каких-то 20 лет, и мы экспортируем 300 тысяч тонн, и крупнейший экспортер - МХП!"
Во времена правления "соевого барыги".
зелупа и подзелупные немедленно начали на них уголовные дела! - но, похоже, "соевых крыс" непросто уничтожить.
благодаря чему все еще как-то живут.
а дерьмо куриное и дохлятину вокруг пицефабрик, плюс зараженная земля и реки - нюхать и радоваться украинцы будут???
Ви- як я..........
У мене також штук 20 на два сімейства))))
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
За чей счет банкет?...