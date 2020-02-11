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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аграрии (214) поддержка (363) Милованов Тимофей (157)

 "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев. ИНФОГРАФИКА

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов презентовал правительственную программу подерджки украинских аграриев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "Сегодня презентовали модель поддержки агро 2020.

Для нас важно поддержать украинских аграриев, предоставить необходимые ресурсы для развития их бизнеса. Мы стремимся сделать так, чтобы фермер мог создать новые рабочие места, на которых бы работали украинцы и получали за это достойную зарплату.

Всего на государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн.

Направления, суммы и как будет работать поддержка:
Удешевление кредитов - 1,2 млрд грн.

Решаем проблему дорогих кредитных ресурсов. На что можно взять кредит? На приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства. Но будут и ограничения: до 15 млн грн на 1 субъекта в животноводстве, в 5 млн грн - на 1 субъекта на приобретение земли и другие виды кредитов; один клиент - 1 уполномоченный банк; компенсация не будет предоставляться участникам программы "Доступные кредиты 5,7,9%".

Поддержка отрасли животноводства - 1 млрд грн. Мы будем возмещать стоимость объектов, профинансированных за счет кредитов. По результатам ожидаем: ввод в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1700 дополнительных рабочих мест, производство сельскохозяйственными предприятиями молока - на 0,5% и мяса - на 0,5%.

Удешевление компенсации техники и оборудования отечественного производства - 1 млрд грн. Выплатим то, что недовыплатили в 2019 году. По результатам ожидаем: увеличение объемов реализации отечественной техники минимум на 15%, поступления налогов и сборов в 2020 году от участников - 2, 342 3 млрд грн.

Развитие фермерства и кооперативов - 400 млн грн. Компенсировать расходы, связанные с предоставленными сельскохозяйственными совещательными услугами (100 млн грн.), будем давать финансовую поддержку сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам (300 млн грн.). Сделаем доплату по направлениям, не выплаченные в 2019 году.

Поддержка отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства - 400 млн грн.

Перед презентацией мы плодотворно поработали вместе с рынком: получили и рассмотрели более 90 предложений от 45 профильных отраслевых ассоциаций, общественных организаций и предприятий, провели 31 рабочую встречу.
В 2020 год вступает с прозрачной моделью действительно нужных рынке программ поддержки".

На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн, - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175084
 
 
 Топ комментарии
 
Генерал Кривонос: Сивохо використовують, як Жириновського, - запускають меседжі і слідкуть за реакцією
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/general-krivonos-sivoho-vikoristovuyut-yak-zhirinovskogo-zapuskayut-mesedzhi-i-slidkut-za-reakcijeyu-suspilstva-658508.html?fbclid=IwAR0RnmAHbjvZJnfkXCmLHCpuQIbM3OJNowzumOUqGKHvl9uOdP_r57WP7pI
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Ну вот, ещё один зашкварился! Это модель уничтожения селянина и распил средств через теневые схемы финансирования агрохолдингов. Рост фермерства - 0,4; зато поддержка банков - 1,2+0,24 вот и вся модель...
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Ніщо не піднімає рейтинги Порошенка так, як дебілізм нинішньої влади "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев - Цензор.НЕТ 9322
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Генерал Кривонос: Сивохо використовують, як Жириновського, - запускають меседжі і слідкуть за реакцією
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/general-krivonos-sivoho-vikoristovuyut-yak-zhirinovskogo-zapuskayut-mesedzhi-i-slidkut-za-reakcijeyu-suspilstva-658508.html?fbclid=IwAR0RnmAHbjvZJnfkXCmLHCpuQIbM3OJNowzumOUqGKHvl9uOdP_r57WP7pI
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Собрали налоги раздали под кредиты (НДС верните п)
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Я очень рад что за мои деньги государство поддержит фермеров которые продают зерно за бугор. Косюк вам очень благодарен, что вы помогаете ему и его подобным скупать недвижимость на Лазурном берегу
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Ты опоздал немного. Это при Порошенке его дружбан Косюк получил все деньги на поддержку аграриев
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Тридцать лет прожил в селе и помощи аграриям так и не увидел,а она есть..агромагнатам.. "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев - Цензор.НЕТ 1087
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Ну вот, ещё один зашкварился! Это модель уничтожения селянина и распил средств через теневые схемы финансирования агрохолдингов. Рост фермерства - 0,4; зато поддержка банков - 1,2+0,24 вот и вся модель...
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предусмотрено/обещает министр Милованов.Правда, предусмотрено еще не значит выплачено.
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Ніщо не піднімає рейтинги Порошенка так, як дебілізм нинішньої влади "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев - Цензор.НЕТ 9322
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зрада зрадная. при соевой крысе такого не було.
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Коли зебіли повернуть експортерам ПДВ?
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Детям потом расскажите, что когда то ракеты с самолётами строили. А потом за бумажку туалетную, стали как протоукры - земледелами.
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Кабмин в очередной раз профинансировал дешевую электроэнергию для Коломойского,перечислив 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами. Все убытки этих государственных предприятий сформированы за счет продажи Коломойскому угля по заниженным ценам для генерации электоэнергии для его предприятий.
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глядя на рожу милованова я начинаю сомневаться, что у нас вообще что то вырастет в Украине
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