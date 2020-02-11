 "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "Сегодня презентовали модель поддержки агро 2020.

Для нас важно поддержать украинских аграриев, предоставить необходимые ресурсы для развития их бизнеса. Мы стремимся сделать так, чтобы фермер мог создать новые рабочие места, на которых бы работали украинцы и получали за это достойную зарплату.

Всего на государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн.

Направления, суммы и как будет работать поддержка:

Удешевление кредитов - 1,2 млрд грн.

Решаем проблему дорогих кредитных ресурсов. На что можно взять кредит? На приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства. Но будут и ограничения: до 15 млн грн на 1 субъекта в животноводстве, в 5 млн грн - на 1 субъекта на приобретение земли и другие виды кредитов; один клиент - 1 уполномоченный банк; компенсация не будет предоставляться участникам программы "Доступные кредиты 5,7,9%".

Поддержка отрасли животноводства - 1 млрд грн. Мы будем возмещать стоимость объектов, профинансированных за счет кредитов. По результатам ожидаем: ввод в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1700 дополнительных рабочих мест, производство сельскохозяйственными предприятиями молока - на 0,5% и мяса - на 0,5%.

Удешевление компенсации техники и оборудования отечественного производства - 1 млрд грн. Выплатим то, что недовыплатили в 2019 году. По результатам ожидаем: увеличение объемов реализации отечественной техники минимум на 15%, поступления налогов и сборов в 2020 году от участников - 2, 342 3 млрд грн.

Развитие фермерства и кооперативов - 400 млн грн. Компенсировать расходы, связанные с предоставленными сельскохозяйственными совещательными услугами (100 млн грн.), будем давать финансовую поддержку сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам (300 млн грн.). Сделаем доплату по направлениям, не выплаченные в 2019 году.

Поддержка отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства - 400 млн грн.

Перед презентацией мы плодотворно поработали вместе с рынком: получили и рассмотрели более 90 предложений от 45 профильных отраслевых ассоциаций, общественных организаций и предприятий, провели 31 рабочую встречу.

В 2020 год вступает с прозрачной моделью действительно нужных рынке программ поддержки".