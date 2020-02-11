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 Политика Украины
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 Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется при подготовке изменений в Конституцию Украины по децентрализации найти баланс, чтобы регионы имели достаточно полномочий и одновременно работали на единую страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы же не хотим воевать против общества, это же наши люди. Сейчас в стране такие условия, что децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в некоторых регионах. Но уверен, что у нас выйдет найти баланс, чтобы регионы имели достаточно полномочий и одновременно работали на единую страну", - заявил Зеленский, отвечая на о вопрос о ситуации с законопроектом об изменениях в Конституцию по децентрализации, который предложил президент, а затем отозвал.

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Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

Источник: https://censor.net.ua/n3175081
 
 
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Сама наявність совкового клована на посаді сприяє цьому росту..
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Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах, - Зеленский
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Це Зе тільки зрозумів? А ще у нього нема ніяких префектів.
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Рашка через Ермака назначит.
У них большой выбор.
Могут из Читы прислать гауляйтеров,могут из Грозного.
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Щось сьогодні зЕ розговорився... Нову наркоту підігнали?
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Так у нас самый сильный президент в мире,а сепары отведенные позиции занимают..Как это понимать?
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Так это получится федерализация, а не децентрализация
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Оно пришло в чувство и заговорило. Правда, пока еще не понимает что именно. Но и это пройдет.
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Шо оно несет? Законы должны работать вне зависимости от личных качеств должностного лица!
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Шо ты несешь? Закон - это буквы на бумаге, как они будут работать? Закон не работает, законы соблюдают люди. И следят за их соблюдением то же люди. Гы.
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Незай речі назве своїми іменами,не префект а "смотрящий" і все буде...
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Ага. Няню каждой общине назначить. Ах***нно придумали из нескольких сел где в каждом была своя больница и своя школа обьеденить в одно с одной больницей и одной школой назвать децентрализацией, теперь комендантов поставленных во главе етих обьединений назовут префектами. Осталось только капитуляцию назвать победой, снег назвать углем, а воду песком. И большой дом сумасшедших под названием *украина* готов.
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Теперь вы не Парахоботы (все кто критикует) вы сепаратисты))
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Перфект- ето ган***дон насколько я знаю. А децентрализация- ето распад. Куда власти ведут Украину хто то может сказать?
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він точно юридичний закінчував???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
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Какая? *****! Децентрализация. Во время. Войны!

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воно жере, як не в себе. не виконано нi однієї обiцянки.
тiльки подорожує зi cвоєю за державний кошт. коли кiнець епохи зубожiння ?

Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9675
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У нього вік такий, починає набирати вагу.
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во всем мире работает - у нас по чему то не будет - тот кто не делает не чего - не чего и не получает
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********** закон про федералізацію і "бореться" з сепаратизмом Як то кажуть:" Чи штани одягніть, чи хрестик зніміть"
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Взагалі то треба створювати умови, щоб регіони розвивались, простим призначенням умовного Шухевича секретарем Донецького обкому КПРС справу не виправиш.
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Головний сєпар це ти і то радянське лайно, що тобі папа в голову заклав.
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ну высшая власть говорит свободу на местах, но мы вас будем контролировать при этом сильнее
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...и префект не поможет...паралельную структуру силовую какую то тогда организовывать при нем нужно....или всех силовиков оперативно подчинить префекту этому....по расейски если,. тогда должна быть сильная центральная власть. коей у нас не наблюдается пока...иначе начнется парад суверенитов, карлитто только и ждет этого...
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вiслюк Оманьский обiцяв, що кiнець епохи зубожiння настане з його приходом.
вже бiльше дев'яти мiсяцiв, як воно стало ************!

Де процвiтання маленького українця? Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6724



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Придурок! За кого він всіх має? Все вже придумано та втілювалося до нього!
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Префектам будут нужны коллежския ассесоры,титулярныя камергеры и околотошныя..




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