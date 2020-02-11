 Основные дороги страны обновим за 2-3 года, - глава "Укравтодора" Кубраков

Об этом он заявил во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я думаю, что страна имеет шанс получить нормальные дороги, за два-три года обновить основную сеть, но за этот год мы можем показать действительно беспрецедентный уровень, беспрецедентный объем строительства", - сказал он.

"Людям все равно, сколько мы километров сделаем. Если люди в своем регионе увидят, что что-то происходит, что появились нормальные дороги – это и является нашим результатом. Но мы не отказываемся от плана по километрам", - добавил Кубраков.

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Как сообщалось, с 1 марта в Украине планируется начать массовое дорожное строительство, которое анонсировали как президент Владимир Зеленский, так и премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский сообщил, что в 2020 году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 миллиардов гривень.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 миллиарда гривень.