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 Политика Украины
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Все про:арест (9939) Клюев Андрей (891) Антикоррупционный суд (587)

 Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила заочный арест экс-главы АП времен Януковича Клюева

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра Украины, экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты ВАКС от 4 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Коллегия судей апелляционной палаты ВАКС отметила, что в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления.

Суд отменил решение ВАКС о заочном аресте Клюева от 3 января 2020 года.

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Постановление от 4 февраля вступило в законную силу с момента провозглашения, оно является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

В то же время судьи пришли к выводу, что подозрение, Клюеву о совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (злоупотребление служебным положением в составе преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, является обоснованным в той мере, чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявление обвинения.

С 2014 года местонахождение Клюева неустановленно. Он находится в международном розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3175077
 
 
 Топ комментарии
 
Моника с опережением графика ,со своим 100% прокурором, отрабатывают свои задачи перед гебней
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С дня на день подтянется на помощь Ермаку и этот ценный кадр.
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Эти ребята на благо страны разворовали десятки миллиардов долларов. В Украине за это орденами награждают, как папу Педро (Херой Украины). Скоро будем коленопреклоненные Януковича просить вернуться.
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Да, да. Скоро.
Вже мабуть не довго й до новин, типу:
«Ранєє бєжавшиє в 2014 от шрколадного баригі мародьора, уважаємиє люді :
- Прєзєдєнт Віктор Фьодоровічь Януковичь, а с ним єщо 5 ТЫСЯЧ єго украинских соратніков, прібєжалі обратно в Украіну».
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Какой то у тебя дебильный скулеж:
при Порошенко его заочно арестовали и он сбежал,
а при Янелохе арест отменили и он уже собирается вернуться
- но виноват все равно Порошенко?
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Чергова вже тільки за сьогодні перемога зелених шмарклів! Вітаю!
Ви зробили це разом!!!
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Разве, что в дёсна не целуются... Это полный пи..дец !!!
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Моника с опережением графика ,со своим 100% прокурором, отрабатывают свои задачи перед гебней
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вот скажи каким боком прокурор до решения судьи?
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у нас больших людей не сажают за воровство, этого честного человека нужно оправдать, вот если бы консервы украл в АТБ...
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С дня на день подтянется на помощь Ермаку и этот ценный кадр.
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я правду сказав . 27 лет крали все президенты . но построили больше всех рыги. спасибо им за метро развязки аэропорты стадионы . сотни новых предприятий и сотни тысяч рабочих мест.
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Ти вкрав чуже ім'я. Тобі не соромно?
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Скоро і Овоч підтягнеться, зроблять його якимось "радником по стабілізації ситуації на Донбасі" і доручать проводити вибори
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Ничего толком сделать не в состоянии.....
Разоблачители, млин!
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Они уже себе не в чем не отказывают подождите еще немного и они устроят Варфоломеевской ночи на все украинское
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никакой ночи не будет вс украинцы постепенно станут новоросами
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Ну заочно отсидел теперь вышел. Все по закону. Браво потужным судебным рехвормам. Как называется ета страна???
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Если в скорем времени не ли.......Портнова то Янукович скоро станет героем Украины
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Осталось только росийские флаги по Крещатику развесить и портреты ***** в кабинетах. Все равно всем пох. Лишь бы Польша не перекрыла границы для наших гастарбайтеров
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Якщо немає рішення про арешт - то нема і міжнародного розшуку Інтерполом. Тоб то - зняли з розшуку! Браво! Хто ж може подумати, що він буде, щось робити проти закону.... Буде, як Портнов 5 років "в Україні", а ні у Росії...потім стане у ВР працювати
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А то что он в розыске 6 лет - это недостаточный повод для того, чтобы не снимать заочный арест. Он слинял и смеется с вас, убогих
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Колосс на шоколадных ногах рушится.
Глобальное потепление. Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила заочный арест экс-главы АП времен Януковича Клюева - Цензор.НЕТ 7929
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